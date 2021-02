Con la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para este año, el organismo autonómico atendía una demanda histórica de las entidades locales autónomas de la comunidad. A partir de ahora podrán recibir directamente la parte que le corresponde de las transferencias que la administración regional realiza a las entidades locales (la denominada Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma conocida por su acrónimo Patrica), sin tener que depender de su ayuntamiento matriz.

Ahora bien, algunos alcaldes consultados temen que esta medida no acabe siendo el tan anhelado paso adelante en la autosuficiencia financiera de estas administraciones supramunicipales. De hecho, hay quienes temen, incluso, que conlleve un recorte en las transferencias habituales que reciben del ayuntamiento matriz. El gobierno jerezano tampoco lo aclara alegando que aún está estudiando la nueva normativa.

En días pasados, la Consejería de Hacienda publicó los importes que recibirán las siete entidades locales autónomas de Jerez. El importe total supera los 726.000 euros que se repartirán entre las siete pedanías en proporción a su población (le corresponden 47,05 euros por habitante). Así, Guadalcacín tiene asignado algo más de 243.000 euros; La Barca, 189.000 euros; Estella, 76.700; Nueva Jarilla, 70.600; Torrecera, 61.875 euros; El Torno, 57.310; y San Isidro, 26.500 euros.

Según el reparto realizado por la Consejería de Hacienda, Jerez tiene asignado este año de la Patrica algo más de 10 millones de euros, unos 200.000 euros más que el pasado año. Sin embargo, El ayuntamiento jerezano solo recibirá 9,2 millones puesto que en este importe está incluido los 726.000 euros que irán a las pedanías.

En las últimas semanas, se han celebrado juntas vecinales en las siete entidades locales autónomas donde se han aprobado la aceptación de estas transferencias de manera directa. Ahora bien, Nueva Jarilla y San Isidro tuvieron que celebrar dos sesiones dado que en la primera se decidió dejar la propuesta sobre la mesa por las dudas que genera este nuevo sistema de financiación. El alcalde neojarrillense, Javier Contreras (PSOE), lo explica: “Yo no tengo tan claro que esta medida nos beneficie”. Finalmente, optaron por aprobarla ya que fueron "aconsejados" por el Ayuntamiento jerezano de que todas las pedanías "vayan a una" en este aspecto.

En esta misma línea, la alcaldesa de Guadalcacín , Nieves Mendoza (PSOE), lo explica de una manera más gráfica: “Aún no hemos podido leer la letra pequeña”. Por el momento, afirma que se desconoce no solo los condicionantes que exigirá el organismo autonómico para recibir trimestralmente estos importes (fundamentalmente si las acabará reteniendo en caso de deudas) sino también si tendrá o no repercusión en las transferencias municipales.

Más vehementes son tanto el alcalde de La Barca como el de Estella, Alejandro López y Ricardo Sánchez (ambos del PP). “No lo van a detraer de la aportación municipal”, advierte Sánchez. Mientras, el regidor barqueño recuerda que a día de hoy las pedanías no reciben ingresos municipales por un concepto concreto, de ahí que advierta de que no se puede disminuir nada de las transferencias por este nuevo reparto de la Patrica.

Preguntado por este asunto, el gobierno municipal alegó que en estos momentos está estudiando la “nueva normativa” y que ha habido ayuntamientos que han tenido que acogerse “al nuevo planteamiento casi a ciegas, sin tener aún claro cómo se va a articular este mecanismo”. Acto seguido, comentó que el Ayuntamiento jerezano “respetará la autonomía” de las ELA por lo que apuntó que “se tendrá que analizar cómo se harán estas transferencias”. Ahora bien, no aclaró si este nuevo sistema de reparto conllevará o no una reducción de los importes que aporta mensualmente a estos entes pedáneos.

A día de hoy, los siete ayuntamientos pedáneos reciben unos 4,6 millones de euros del Ayuntamiento cada año, un importe que lleva congelado desde 2009, año en el que se firmaron unos convenios que siguen vigentes. En 2013 se elaboró un nuevo estatuto jurídico para regular las relaciones entre el ayuntamiento matriz y las pedanías, pero este no llegó a aplicarse.