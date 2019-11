“Si no hay Gobierno en enero, los tres líderes debemos dar un paso atrás”

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha augurado este jueves en Jerez que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llevarán al país a unas terceras elecciones. Durante el acto de campaña celebrado en un tablao flamenco y acompañado por los miembros de la lista en Cádiz, Isabel Serrano, Mar Polanco, Mateo Quirós y María Merello, el líder de Más País ha dedicado sus primeras palabras a la investigadora española Margarita Salas, fallecida este jueves: “Ella nunca atacó a nadie pero hizo más por España que aquellos que tienen siempre a España en la boca”.

Tras los agradecimientos a la militancia y a los votantes indecisos presentes en el mitin, el candidato a la Presidencia se ha dirigido a los jóvenes asegurando que está “muy orgulloso de la generación de mi madre y de mi padre que lo dio todo porque en nuestro país hubiera libertad. Aquí hubo gente encerrada en casa y gente que salió a la calle a conquistar derechos”, ha recordado. Por ello, ha hecho hincapié en que ahora le toca dar la cara a los jóvenes: “Nos toca a nosotros, es una labor que no va a poder hacer nadie por nosotros. Hoy en España hay que salir para garantizar que no retrocedamos ni un centímetro más. Ya está bien de decirle a nuestros padres que nos resuelvan la papeleta, no toca dar la batalla para ser hijos dignos”.

Íñigo Errejón se ha referido también al debate electoral celebrado el pasado lunes con la presencia de los candidatos de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox. A su juicio, el debate supuso un punto de inflexión en la campaña porque “comprobamos que si juntas los mismos ingredientes, siempre sale lo mismo”. “Mucha gente comprobó que estamos en una situación grave y se fue a la cama más preocupada porque la izquierda seguía a por uvas y la derecha estaba más agresiva”, ha asegurado.

Por todo ello, ha insistido en varias ocasiones durante el acto en que “Sánchez e Iglesias nos llegan a unas tercera elecciones”. “No podemos permitirnos que nos lleven a unas terceras elecciones. Yo les preguntaría si ha merecido la pena por un ministerio más o por cinco escaños más haberle regalado una segunda oportunidad a la extrema derecha”, ha dicho, mostrando su preocupación porque “están dispuestos a volver a hacerlo”.

Ante la posibilidad de que tras las elecciones del domingo no haya acuerdo nuevamente, el líder de Más País lo tiene claro: “Si en enero no hemos sido capaces de formar un Gobierno progresista, los líderes de los tres partidos debemos dar un paso atrás”.

Asimismo, ha advertido que es “radicalmente urgente conformar un Gobierno en España porque la gente trabajadora necesita un Gobierno a su lado cuando llegue la crisis y porque la repetición electoral solo le está dando alas a la derecha”. “Nuestra propuesta es que hasta que no se forme Gobierno, todos los sueldos de los diputados estén congelados”, ha señalado.

Errejón también ha lanzado un mensaje a los desencantados con la izquierda que quieren quedarse el domingo en casa. “El voto hay que usarlo para defenderse porque la política no desaparece porque tú no la mires, siguen haciendo política, la cosa es si la hacen contigo o contra ti. No sirve de nada hacer manifestaciones antifascistas el día 11 de noviembre, que la principal hay que hacerla el 10 en el colegio electoral para defender los derechos y libertades”. “Nos estamos jugando si podemos vivir una vida libre de miedos”, ha subrayado.

El líder de Más País ha criticado que la estrategia de la derecha sea “sembrar el miedo” y “mirar con desconfianza al que está peor que nosotros”. “Hay que ser miserables para elegir como enemigos no a los que especulan, sino a los niños que están solos o al movimiento feminista”, ha criticado. En este punto, ha asegurado que hay que salir de la situación actual “juntos” porque España “es un país que no es de unos pocos, sino que es de todos”. “Para no retroceder es fundamental utilizar el voto, no nos podemos permitir dar ni un paso atrás en las próximas elecciones”, ha afirmado.

De cara al futuro, ha dicho que ante la llegada de la crisis es fundamental que “el Estado ayude a nuestros sectores más productivos”. En este punto, ha dado a conocer algunas pinceladas de su programa electoral, detallando que hay “dos trenes” a los que España no puede llegar tarde: La economía digital y la transformación del modelo productivo en un modelo verde”. “La tercera urgencia es que España sea un país más feminista”, ha asegurado, lamentando que “todo es papel mojado si no hay un Gobierno”.

A modo de cierre, Errejón ha apostado por ponerle “un poquito de sentido común a la política España” y ha insistido en que “no nos pueden llevar a terceras elecciones, es fundamental, el único que sale beneficiado es el señor Abascal. Tenemos que salir de ese bucle y enseñarle el camino de salida a la ultraderecha”. “Hay que votar diferente para que no ocurra lo mismo”, ha concluido, dejando claro que “si no es con nosotros, no va a haber Gobierno”.