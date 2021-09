Irene García afirma en Jerez que “no era el momento de romper consensos”

Irene García ha mantenido este viernes un encuentro con la militancia socialista de Cádiz dentro del proceso de recogida de avales para la candidatura que ha presentado para encabezar la lista de delegados del PSOE de Cádiz al 40º Congreso del PSOE.

El acto privado, el primero que celebra en Jerez, ha tenido lugar en la piscina de Guadalcacín y, a pesar del calor, ha contado con la presencia de numerosos representantes socialistas de toda la provincia. Jerez y su zona rural, Barbate, Castellar, San José del Valle, Puerto Real, Arcos, La Línea, El Puerto o Cádiz han sido algunos de los núcleos que han estado representados en el mitin.

La encargada de abrir el acto ha sido la alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza. La dirigente socialista no ha dudado en alabar el trabajo de Irene García como presidenta de la Diputación y como secretaria general del partido en la provincia. Tras conocerse que Mamen Sánchez no apoyará a Irene García y sí la lista que lidera el regidor de San Roque, Juan Carlos Ruiz-Boix, Mendoza ha hecho hincapié en que "Jerez y la zona rural nunca se ha visto mejor representada". Incluso, ha destacado que "el partido pocas veces ha estado así de unido".

Durante su intervención, que podía oírse desde fuera de las instalaciones a través de los altavoces, Irene García ha querido dejar claro que "el PSOE de Cádiz no le pertenece a nadie". Al tiempo que ha defendido que la que lidera "es la candidatura que construye, no destruye". “No era el momento de romper consensos y de dar la batalla tensionando a la militancia”, ha dicho.

En esta línea, ha afirmado que "pelearé hasta el último segundo por conseguir la unidad y defender los intereses del PSOE y poner en valor las políticas de Pedro Sánchez frente a una derecha que está afanada en recortar derechos y dilapidar el estado de bienestar”.

La dirigente socialista ha vuelto a defender que “el sentir de la unidad ha sido una constante en los últimos años en el PSOE de Cádiz. Esa unidad, además, nos ha permitido ganar todas las elecciones, dirigir la Diputación de Cádiz haciéndola el garante de los ayuntamientos en los momentos más complicados de la pandemia; así como mantener 28 alcaldías, algo fundamental, porque la fuerza del PSOE reside en el municipalismo". "Es por ello, que la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas, ex regidores, así como de portavoces y secretarios generales han mostrado su apoyo público a mi candidatura para encabezar esa lista de delegados”, ha detallado. Además, ha insistido en que “se evidencia, por tanto, la fortaleza del PSOE de Cádiz y lo mucho que tiene que decir en Valencia los próximos 15, 16 y 17 de octubre”.

García ha asegurado también que “no me gustan los partidos en los que priman las familias y las cuotas y, mucho menos, donde las mesas camillas sirven para detectar los huecos que quedan por ocupar, porque, entre otras cuestiones, eso limita la capacidad de gestión y, desde luego, estamos para trabajar por la provincia y seguir siendo el proyecto con el que se identifique la mayor parte de la ciudadanía”. Por ello, ha advertido que “quien quiera otro modelo se equivoca, porque no podemos anteponer, nunca, los intereses personales a los generales y eso, desde que dirijo el PSOE provincial no ha pasado. Las agrupaciones socialistas han gozado de toda la libertad para implementar en sus territorios las estrategias que mejor les han servido y siempre han estado respaldadas por esta dirección”.

Por otra parte, Irene García ha evidenciado “ganas de seguir trabajando, mucho entusiasmo en el proyecto del PSOE de Cádiz y hacerlo con el apoyo de la mayoría de la militancia, los alcaldes y alcaldesas y con el respaldo de la ciudadanía, ya que eso es el motor que nos debe impulsar para trasladar a Pedro Sánchez que Cádiz es una provincia que piensa en socialista y que el Gobierno de España tiene un aliado que defiende sus políticas y que las impulsa también desde la Institución provincial". En definitiva, "esa es la tarea en la que nos toca trabajar por el bien delos gaditanos y gaditanas que debe estar por encima de todo”.

Por último, ha vuelto a reiterar que “estamos fuertes, cohesionados y unidos, lo que permitirá seguir sacando músculo y trabajar por el bien de los gaditanos”. Al mismo tiempo, García ha recalcado que “no me voy a quedar nunca con la mala conciencia de no haber intentado, hasta el último momento, que el PSOE de Cádiz fuese unido y cohesionado al congreso federal". Sin embargo, "ha habido compañeros y compañeras que han decidido dilapidar esa posibilidad por otros intereses que están lejos de lo que es bueno para el partido, la provincia y la ciudadanía”. Por último, ha concluido afirmando que “estoy con las pilas cargadas al cien por cien y en el convencimiento de que los y las socialistas de Cádiz van a defender siempre lo que es mejor para esta provincia y, por ende, el proyecto que encabezo seguirá trabajando en esa senda”.