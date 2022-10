La pequeña Iria, dos cursos sin una silla corsé

Paloma, la madre de Iria, lamenta que "lo que no tiene sentido es que todas estas cosas se hagan con el curso empezado , cuando deberían estar preparadas para cada alumno antes de que se inicie el curso escolar. A día de hoy no tenemos la silla y llevamos dos cursos".

Además de la ineficacia por parte del sistema, la desorganización existente en una institución como la APAE (Agencia Pública de la educación en Andalucía), como ya denunció este medio hace unos días con el caso del niño de Chiclana que no tiene transporte para acudir al CEE La Merced , ha hecho que desde entonces, dos cursos después, Iria todavía no tenga ni silla corsé.

Su escolarización comenzó el pasado curso, pero a día de hoy Iria, que ya tiene 5 años, aún no ha recibido el material que necesita. Desde entonces, sus padres han pasado un verdadero calvario para poner solución a una situación que simplemente por el derecho a la inclusión de todo ciudadano, debería haberse resuelto hace tiempo.

Les cuento. La pequeña Iria nació con parálisis celebral o al menos eso se recoge en su documentación médica. Esta circunstancia hace que no tenga control postural y que por tanto, necesite, entre otras cosas, de una silla corsé para poder asistir a clase a diario.

Si tenemos en cuenta que estamos en 2022, ahora que tanto se habla de inclusión, la historia de Iria es una mezcla de inutilidad, burocracia y escasa empatía. Ya no es sinónimo de una gestión lamentable, impropia de un país como éste, sino por la falta de humanidad y compromiso de los trabajadores de la Consejería de Educación .

La bodega Ximénez Spínola sufraga el coste de la silla corsé de Adrián

El caso de Iria no es el único que se ha producido en Jerez en los últimos cursos. El más reciente es el del pequeño Adrián, alumno del CEIP Tartessos, que lleva dos años esperando una silla corsé por parte de la Consejería de Educación.

Como el caso de Paloma, su madre Silvia, ha hecho todo lo posible para conseguir una solución al problema, algo que finalmente ha llegado a través de un particular. Su situación llegó, tras ser publicada en este medio, al empresario jerezano José Antonio Zarzana, propietario de bodegas Ximénez Spínola, que ha abonado el coste de la silla, 800 euros, para que Adrián pueda acudir a clase con normalidad.

"Es algo que no debería hacer yo, porque corresponde a la Consejería, pero cuando conocía su caso, no pude resistirme y tanto mi mujer y yo decidimos que teníamos que ayudar, porque no es justo lo que se está haciendo con este pequeño. Sé que es algo temporal porque el año que viene necesitará una nueva, pero al menos contribuimos, de alguna forma, a la familia", ha reconocido José Antonio Zarzana.

Hace unos días, el empresario invitó al pequeño Adrián y a su familia a conocer las instalaciones de Bodegas Ximénez Spínola y sus empleados.