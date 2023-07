Isabella Seijo, la cuarta generación de una familia joyera de Jerez, con sello internacional

Isabella Seijo es la cuarta generación de una familia de joyeros de Jerez. Toda su vida ha estado rodeada de piedras preciosas y con sólo cinco años hacía pulseras de 'bolitas' en los veranos en Vistahermosa y "los domingos, que eran los días de Misa, me iba a buscar a las señoras para intentar venderles las pulseras. Tenía a toda mi familia recogiendo bolitas por el suelo de mi casa... (risas)".

"A los 18 me fui a Inglaterra y estuve viviendo en Londres casi ocho años. Empecé trabajando en cosas que no tenían nada que ver con la joyería porque tenía que ganar dinero para vivir allí. Estando allí mi padre murió, yo tenía 24 años. Dejó un negocio que o lo cogía por banda o se perdía, y fue cuando invertí en mi formación. Me fui al mejor instituto de gemología del mundo para ser la mejor gemóloga", relata la jerezana.

Comenzó sus estudios en el Gemological Institute of America (GIA) de Londres para ser especialista en diamantes y piedras de color. "Ahora yo las tasaciones las puedo hacer con el sello GIA, que es una garantía para el cliente. Soy la única persona en la provincia de Cádiz con este título", declara Isabella.

Tras estudiar la carrera en GIA, Isabella se fue a Madrid para especializarse en tasación de alhajas y peritación judicial. "Cuando mi padre falleció seguí su camino en todos los sentidos. En la línea de alta joyería, en los estilos, en lo clásico pero cargado de diamantes, en todo... Mi padre es mi inspiración total y me acuerdo todos los días de él. Creo que se sentiría orgulloso de verme", confiesa emocionada la gemóloga.

Isabella no para. Participa en programas de televisión, una de sus últimas colaboraciones es en el programa Equipo de Investigación analizando un Rolex oficial y otro de imitación, "se están vendiendo auténticas barbaridades". Tasa herencias para hacer el reparto entre familiares y ya es una 'influencer joyera', su perfil de Instagram tiene 249.000 seguidores. Hace diseños de joyas, transforma piezas antiguas... "No paro, no paro".

"Hay unas piedras llamadas tanzanitas que son una maravilla y las estoy trayendo a España, porque la gente se cree que las amatistas son las únicas. Las paraibas son piedras de color que pueden alcanzar 600.000 euros el quilate... Es que hay muchísimas piedras que la gente no conoce", subraya.

Además, la jerezana ha querido dar un paso más en su carrera y hay creado el "primer medio joyero de España, 'Joyas Diario'. Un medio de comunicación relacionado con la joyería en el que cuento historias, hazañas, información de piedras, joyas... Cuento historias muy interesantes sobre piedras y piezas exclusivas, acompañadas de enseñanzas diversas sobre este mundo tan fascinante". "Y eventos, también hago eventos con alta joyería y famosos. No me aburro", dice entre risas la gemóloga.

"Hay que modernizarse porque es la única manera de no perder el oficio. Cada vez hay menos gente consumidora de la alta joyería o de la joyería normal, pero yo intento siempre llevar este mundo a la gente para atraerla, para que vea el motivo por el que comprar una joya bonita", remarca la jerezana, quien reivindica que "el oro, las piedras y los diamantes siempre van a subir. Es una inversión".