El partido benéfico por el pequeño Ismail que reunirá en Jerez desde Kiko Rivera a Jesús Méndez

A mediados de noviembre el caso de Ismail, un niño teutaní con leucemia, saltó a los medios. Su familia pedía ayuda para poder viajar al Hospital Puerta del Mar de Cádiz para su tratamiento. El SOS de sus padres llegó a Jerez, primero con la entrega de la familia de Marcos Carribero y segundo con el partido benéfico que está organizando Dani Carrasco Güiza para el 29 de diciembre.

"Todos los años hago un partido benéfico. Siempre parto de la idea de recaudar alimentos para asociaciones que lo necesiten, pero como me llegue un caso de salud de algún niño, lo priorizo. Así ha sido este diciembre. Un día vi por internet el caso de Ismail, mi hijo estaba sentado a mi lado y era igual que ese niño que se estaba jugando la vida. Me conmovió", reconoce Carrasco.

Sin pensarlo, su evento anual por Navidad se centró en ayudar a la familia del pequeño: "Todo el mundo se ha ofrecido y todo lo que salga de este partido será para Ismail". El jerezano subraya que "va a ser un partidazo con 22 artistas y famosos en el Ruiz Mateos. Tenemos a Kiko Rivera, Luis de Camarón, Víctor Janeiro, el jugador Antonio Zarzana, José Rey, Luis de Perikín, Manuel Cortés, Ane Carrasco... Hasta Pedro Pacheco viene".

La entrada es la voluntad para "que no haya excusa para no ir. Me da igual que des 10 euros que 1 euro, porque a lo mejor, el que da sólo uno lo está dando todo". "Los precios del bar serán económicos y la asociación Nuevo Ciclo -a quién iba en un primer momento la recaudación de este partido- va a poner un ajo para una degustación", añade Carrasco.

"Mi reto es llenar el pabellón. Tengo un hijo de la misma edad de Ismail y cuando conoces historias como ésta, te das cuenta de lo afortunado que eres porque tu hijo está sano. Pero Ismail puede ser el hijo de cualquiera de nosotros, así que debemos estar siempre unidos", remarca el jerezano.