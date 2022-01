“El Aeropuerto recuperará en verano todos los destinos con Alemania”

El transporte aéreo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Muestra de ello es que el Aeropuerto de Jerez cerró 2021 con algo más de 438.000 viajeros, apenas un 40% de los que recibió en 2019.

A pesar de ello, la terminal jerezana afronta 2022 con optimismo. Su director, Iván Rodríguez, vaticina un año con mejores cifras, aunque se muestra cauto que aún se está lejos de alcanzar las cifras anteriores a la pandemia. Destaca que Jerez tenga una conexión con París y anuncia que se esperan recuperar la totalidad de los destinos con Alemania en la próxima temporada estival. No en vano, el mercado germano es uno de los principales pilares del aeródromo de La Parra.

En torno a 438.000 viajeros pasaron por el aeropuerto jerezano en 2021. ¿Se han cumplido las expectativas?

Hay que tener en cuenta que seguimos viviendo una enorme situación de incertidumbre. Había unas previsiones a principios de 2021, pero estas se han ido cambiando semana a semana, no solo por la evolución de la pandemia en España sino también en otros países. También ha habido que estar atentos a las políticas de movilidad que cada gobierno ha tomado. Al principio del año pasado, el pasaporte covid o certificado digital europeo dio un poco de tranquilidad. Y también nos dio cierta tranquilidad que Alemania, nuestro principal mercado internacional, adoptó una serie de medidas de movimientos más laxas que otros países. En cambio, Reino Unido, otra ruta muy importante para Jerez, sí ha tenido más limitaciones. Podemos decir que se han cumplido las expectativas dentro de lo malo que ha sido el año pues nos hemos quedado en un 40% de lo que tuvimos en 2019. Claro está, 2020 fue el peor año que se recuerda desde que tenemos registros. Mientras, 2021 ha sido un año de recuperación que nos ha dado mucho optimismo porque se han retomado prácticamente todas las rutas que teníamos. Así, de las 24 rutas que tuvimos en 2019, hemos recuperado 19. Nos ha demostrado que hay mucha demanda para venir a la provincia.

Esta recuperación empezó a notarse a partir de junio...

Exactamente. Empezamos a ver cierta recuperación a finales de mayo y principios de junio pues había una demanda fuerte para los meses de verano. Julio y agosto fueron una explosión, sobre todo de turismo nacional. Mientras, el turismo internacional empezó a despuntar a partir de septiembre. Así, se logró que, a pesar de la situación, los meses de septiembre y octubre se parecieran mucho a la realidad antes de la pandemia. Ahora en invierno es normal que sean los peores meses porque Jerez sigue siendo un aeropuerto muy estacional. Y a esto se une la nueva ola por lo que la situación es mala. Pero las previsiones es que podamos volver a remontar a partir de marzo. Somos bastante optimistas con 2022.

Una de las buenas noticias de 2021 ha sido la conexión entre Jerez y París de Vueling...

Es una ruta que llevábamos muchísimos años trabajando para conseguir una ruta con Francia puesto que es un mercado muy importante. Y en un año de pandemia que una compañía como Vueling se anime a poner este vuelo es un gran impulso para el aeropuerto y para nuestra moral. Fue la última vez en 2008 cuando hubo un intento de tener vuelos con Francia. Y antes hay que remontarse al siglo pasado. Es algo muy positivo para el Aeropuerto de Jerez y para la provincia, que sigue teniendo tirón y hay una demanda.

Binter, además, mantiene las conexiones con Canarias...

Ahí se ha realizado un importante trabajo con Binter y la Diputación para mantener las rutas con Tenerife durante todo el invierno. Incluso, el año pasado hubo algunas con Las Palmas de Gran Canaria. Además, es una ruta que tiene una buena ocupación si tenemos en cuenta la situación que estamos atravesando. Evidentemente, aún no se han recuperado las ocupaciones que teníamos en los vuelos en 2019, pero se está demostrando que estas rutas pueden funcionar.

¿Es previsible que Jerez recupere la conexión con Londres de Ryanair?

Antes de la pandemia, había años que la ruta con Londres la teníamos todo el año y otros en los que se suspendía en invierno. En 2021, Ryanair la ha suspendido en invierno, al igual que recientemente ha hecho con las conexiones con Palma de Mallorca para este mes de enero. Ahora bien, esta ha sido la única suspensión que hemos tenido en este invierno. Pero la previsión es que se recupere a lo largo de los meses de febrero y marzo, según lo que nos ha comunicado Ryanair. Precisamente, este viernes el Gobierno británico ha comunicado que va a empezar a levantar las restricciones de los viajes desde el extranjero. Esperemos que se confirme este anuncio.

¿Cómo se presenta este 2022? ¿Podrán recuperarse algunas de las rutas perdidas por la pandemia?

Tenemos ya la ruta con Francia y ya se prevé que a partir de febrero se puedan recuperar las rutas con Alemania y Reino Unido. También se prevé en este año las rutas con Bélgica y Luxemburgo que ya operaban en años anteriores y que han seguido en 2021 con menos frecuencias, aunque esperamos que vayan a más conforme haya una recuperación de la situación. Y en cuanto a nuevas rutas, ya se ha anunciado la que se hará con Islandia a través de un touroperador, que se encargará de traer turistas a la provincia. Creemos que esa es una ruta estratégica porque el turismo internacional es fundamental para desestacionalizar y los países nórdicos son un mercado fundamental para los meses de primavera y otoño, que es cuando más viajan. Con este vuelo con Islandia y con algún vuelo más con otro país nórdico que esperemos que se sume, nos va a permitir esa posibilidad.

¿Cómo cree que se van a comportar las rutas nacionales?

En el caso de Jerez, la duda está en saber cómo se va a comportar la ruta tradicional, que es la de Madrid. Esta es la que tiene un mayor porcentaje de pasajeros que viajan por motivos de negocio y de trabajo. Y, como sabemos, los viajes de trabajo están sufriendo bastante debido a la pandemia ya que las empresas se están detrayendo mucho de hacer viajar a sus empleados, tanto por el riesgo de contagios como por el ahorro de gastos. Los viajes de trabajo van a tardar en recuperarse y, por tanto, la ruta con Madrid tardará un poco más en volver a los niveles de 2019. Eso sí, el turismo nacional fue en 2021 el que mejor se recuperó y en 2022 continuará esa tendencia. Hay muchas personas que siguen siendo reacias a viajar por lo que prefieren optar por un viaje nacional que uno internacional. Sí pensamos que este verano va a ser muy fuerte en el mercado nacional y mantendremos las que ya tenemos como son Madrid, Barcelona, Palma, Tenerife y Bilbao.

La ruta de Barcelona está funcionando muy bien con dos compañías cubriéndola...

La ruta con Barcelona durante el año pasado fue una de las más importantes. Y que haya dos compañías ofreciéndola da el aliciente de que hay competencia y se garantiza mejor servicio y mejores precios. Eso sí, está por ver qué pasa con Barcelona porque ha sido el aeropuerto de España que más ha sufrido la pérdida de vuelos, aunque esperamos que en 2022 pueda recuperar su volumen.

Antes ha mencionado las conexiones con Alemania, otro de los pilares de la terminal jerezana. ¿Cómo se presenta la nueva campaña? ¿Qué previsiones hay con compañías como Condor o Tuifly?

Lo tradicional hasta la pandemia era que en este momento del año supiéramos con exactitud cuántos vuelos tendríamos durante la temporada de verano, que en este caso empieza el último sábado de marzo y acaba el último de octubre. En esta situación, las compañías ya han realizado su petición de ‘slots’ [son las reservas de horarios para operar en un aeropuerto], pero, por desgracia, en los dos últimos años no se han cumplido. Ahora bien, para este año han pedido y estas son muy halagüeñas. En Aena somos un poco cautos y no prevemos una recuperación plena del tráfico hasta 2026 porque dependemos de muchos factores. Y uno de ellos es la confianza de los pasajeros. Nuestra previsión es que este año con Alemania se puedan recuperar todos destinos que había en 2019, pero con una intensidad menor de la que había entonces.

¿Es factible volver a alcanzar a corto o medio plazo la cifra del millón de viajeros al año?

Las compañías aéreas son más optimistas que nosotros. Pero, con lo que está pasando, puede volver a haber otro susto en el camino y el transporte aéreo es uno de los que más lo sufre. Cuando hay una falta de confianza por estas características, lo primero que hacemos es dejar de viajar. El transporte aéreo va a tardar aún en recuperarse.

¿Jerez está recibiendo vuelos fantasmas? Me refiero a esos vuelos de aviones sin pasajeros que son fletados por las compañías para no perder ‘slots’.

Ese fenómeno se produce en los grandes aeropuertos que tienen problemas de ‘slots’ y las compañías tienen dificultades para mantener una reserva. En Jerez eso no pasa porque, por desgracia, no tenemos esos niveles de ocupación. Hay disponibilidad en todas las franjas horarias y las compañías no se pelean por los horarios.

Ojalá hubiera ese problema...

Exactamente. Aunque ese problema podemos sufrirlo de manera indirecta. Un ejemplo, Vueling ha conseguido un importante número de ‘slots’ en París-Orly que ha permitido poner en marcha muchas rutas como la de Jerez. ¿El vuelo Jerez-París es un vuelo fantasma? Rotundamente no. Tiene ocupación y está operando con bastante normalidad. Vueling no tiene un interés por mantener el ‘slot’ en París, sino que la compañía tiene un interés real por comercializar esta ruta.

Actualmente, Aena está tramitando el nuevo plan director del Aeropuerto de Jerez. ¿En qué medida este documento puede contribuir al incremento del número de pasajeros?

El objetivo de Aena es que el Aeropuerto de Jerez continúe creciendo. El plan director vigente está operativo desde 2001 y ya se ha quedado obsoleto porque el transporte aéreo evoluciona mucho. Esperemos que este año el plan pueda ser aprobado este año. En él, se actualizan las previsiones de pasajeros para los próximos años y las necesidades de las compañías aéreas. Un ejemplo, el Brexit ha supuesto un cambio en todos los aeropuertos con unos controles en fronteras diferentes. El plan director contempla los cambios necesarios para adaptarse a esas necesidades. En general, el aeropuerto está bien dotado para recibir mucho más tráfico del que actualmente recibimos. En 2019, recibimos 1,1 millones de pasajeros y tenemos capacidad para operar 2,6 millones. No es necesario una ampliación de las infraestructuras tras las realizadas en 2010; pero sí adaptarlas a las nuevas necesidades.