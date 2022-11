Javier Benítez Zúñiga, elegido Padrino del Mosto 2022

El mosto ya tiene nuevo padrino. La Asociación Andaluza de Enólogos ha nombrado a Javier Benítez Zúñiga 'Padrino del Mosto 2022', título en el que toma el relevo de Virginia Miller, portadora del mismo en 2021.

La figura del 'Padrino/Madrina del Mosto' fue creada por los enólogos andaluces en el año 2005 y pretende acercar el mundo del vino a la sociedad en general, nombrando a personas de destacado calado en la sociedad con el fin de que se vinculen en la cultura de los vinos de Andalucía.

La venencia y el catavino, herramientas de trabajo de los enólogos, serán entregadas en el 'Almuerzo de San Andrés’ que cada año celebran los asociados del vino, acto que tendrá lugar el 3 de diciembre en la Viña La Canariera de González Byass.

Javier Benítez Zúñiga, (Jerez 1974) es periodista, director territorial de Canal Sur en la provincia de Cádiz y articulista de Diario de Jerez. En sus más de 20 años de profesión ha pasado por medios como Canal Sur, Cadena SER, El País, CNN+, Europa Press, Localia y el Grupo Vocento.

Comparto este reconocimiento, por supuesto, con todo el equipo que desde hace años me acompaña en @CanalSurRadio en el proyecto de Tierra de Vinos. Redacción, técnicos y colaboradores. Sin ellos no habría nada. Y gracias a mi casa, @canalsur, por dejar que me siga divirtiendo.