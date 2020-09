JereLesGay lamenta que los taxistas no “condenen sin fisuras” los insultos

JereLesGay declara que tras la denuncia pública que realizó días atrás sobre insultos por parte de los taxistas y las declaraciones del presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi, Luis Gonzaga, “lamentamos que estén perdiendo la oportunidad de condenar sin fisuras lo sucedido y, de esta manera, retratarse mejor a favor del respeto de la diversidad, sin añadir ‘peros’ que diluyen o nieguen la gravedad de lo sucedido”.

“No es admisible que se cuestione la absoluta veracidad de lo que denunciamos ni que se desacredite a la víctima de la agresión. Estas acciones de menoscabo, sembrando la duda ante lo sucedido, son deplorables e invalidan cualquier mensaje posterior de condena”, añade JereLesGay. “Sobra decir que nuestra trayectoria como asociación nos avala en un trabajo riguroso, serio y constante en esta lucha contra la LGTBIfobia y, como parte de este trabajo, toda denuncia es absolutamente cierta en todos sus aspectos y tal cual son expuestas. Denuncias que luchamos para no tener que hacer, ya que sería señal de que hemos avanzado como sociedad, pero que no dudaremos en hacerlo todas las veces que suceda”, remarca la asociación.

JereLesGay recuerda que “el objetivo de toda denuncia pública es visibilizar este tipo de agresiones y, desde su puesta en conocimiento, buscar una concienciación colectiva de este problema, con el fin de promover la toma de medidas concretas para erradicarlas”. “Ante estas situaciones tan graves no caben actitudes intermedias sino un apoyo sólido y unánime y la adopción de medidas claras que sirvan para eliminar estas agresiones, sean donde sean y haga quien las haga. En ningún caso cabe encubrirlas, cuestionarlas o diluirlas con pretextos que nieguen su existencia”, insiste el colectivo.

“Tampoco entendemos por qué desde la Asociación Jerezana de Teletaxi han reaccionado reinterpretando nuestra denuncia para dirigirla hacia todo el gremio, cuando nunca fue así. Nuestra denuncia siempre estuvo dirigida ante la agresión que realizaron cuatro taxistas, los cuales hacen un flaco favor tanto al resto de taxistas que sí actúan con respeto como a un gremio que desarrolla un reconocido servicio público para toda la ciudadanía, incluyendo a las personas LGTBI”, continúa explicando la asociación.

JereLesGay explica que “es contra ese comportamiento denunciado, y no contra quienes denunciamos, que se deben dirigir los esfuerzos y acciones de la Asociación Jerezana de Teletaxi, con el fin de subrayar públicamente su compromiso con el respeto a la diversidad y su trato igualitario a todas las personas y en contra, sin paliativos, de cualquier agresión”.

Finalmente, desde JereLesGay “invitamos de nuevo a la Asociación Jerezana de Teletaxi y a su portavoz a sumarse, haciendo suya nuestra denuncia y desarrollando medidas internas para que no vuelva a suceder. Así dejará claro de forma inequívoca, pública y sólida su compromiso, garantizando el respeto y la seguridad que conlleva el trabajo de taxi. Porque tan solo así conseguiremos avanzar como sociedad, identificando cualquier comportamiento denigrante o discriminatorio, erradicándolo con responsabilidad y promoviendo con determinación valores como la inclusión y el respeto, en todos los niveles, con todas las personas y en todas las situaciones”.