El Ayuntamiento de Jerez ha recibido el auto del Juzgado sobre las obras del eje Corredera-Esteve-Cerrón, en el que "la jueza pone de manifiesto que es un tema atípico, que no es una cuestión clara", señala José Antonio Díaz, segundo teniente de alcaldesa del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Desarrollo, que añade que en el escrito se especifica "que no existe ningún pronunciamiento judicial con anterioridad, lo que demuestra la complejidad del procedimiento. De hecho, no hay ningún Ayuntamiento que haya tenido algún tipo de problema con una administración autonómica por unas obras de urbanización".

El Consistorio jerezano entiende que el auto le da la razón en su intención de llegar a un acuerdo, para lo que se ha pedido una reunión a la Junta: "En segundo lugar queremos poner de manifiesto también que la jueza apela al entendimiento de las administraciones y eso es lo que estamos diciendo desde hace varias semanas, que seguimos pidiendo una reunión a la Junta de Andalucía para llegar al entendimiento, al diálogo, a la lealtad institucional para buscar una solución pactada para desbloquear las obras de Corredera".

Además, según Díaz el auto deja claro que es obligación y potestad del municipio reducir el riesgo para la ciudadanía, lo que refuerza las tesis municipales de asfaltar Corredera y Esteve para evitar el riesgo de inundaciones por las lluvias: "Y en tercer lugar, lo que es muy relevante, es que pone de manifiesto también que es un derecho y un deber del Ayuntamiento de Jerez hacer todas las medidas conducentes a reducir el riesgo para la ciudadanía en las obras de Corredera-Esteve. Por tanto, la actuación que hemos realizado también, de asfaltado, demuestra que hemos actuado con responsabilidad y sentido común".