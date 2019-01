El New York Times sitúa a Cádiz en Jerez

La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales. La inclusión de Cádiz entre los 52 destinos, uno por cada semana del año, a los que The New York Times recomienda viajar en 2019 es un espaldarazo para el turismo en la provincia, sólo que el rotativo estadounidense cometió un error garrafal al situar a Cádiz en "Jerez, España".

En la cabecera del apartado dedicado a Cádiz, que ocupa el puesto 50 del especial de viajes, el periódico ubicaba por error a Cádiz en Jerez, confusión que no aparecía en la versión española y que horas más tarde subsanaba en el original en inglés, de la que suprimía el nombre del municipio jerezano.

Sin embargo, en el momento de esta publicación el rotativo norteamericano todavía mantenía la pifia en su cuenta de facebook, en la que aún se podía leer "Where to go in 2019: Cádiz, Jerez, Spain", sin que ninguno de los autores de los 14 comentarios que la acompañan advirtieran el error.

No es la primera vez que este rotativo tiene problemas para ubicar a Cádiz en el mapa -en un reportaje dedicado a al Carnaval ya situó a la ciudad "al norte de Gibraltar"-, puede que movido en esta ocasión por la creciente popularidad en Estados Unidos de los vinos de Jerez, a los que también alude el reportaje, en el que se recomienda aprovechar la visita para pasar por Jerez, "cuna de los vinos que ahora forman parte de los favoritos de los sumilleres y creadores de cócteles", y conocer sus bodegas, entre las que cita a Díez-Mérito, Lustau y Tradición, "con su espectacular colección de arte español".

Cádiz, my hometown, in the @nytimes list of 52 places to go in 2019.But this detail may be the most outrageous thing you can say to the people from Cadiz.https://t.co/A2LkgvCzYY pic.twitter.com/qBpkiBT7D7