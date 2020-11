Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha subrayado que el Ayuntamiento no se va mover al margen de la ley por muchas manifestaciones públicas que se hagan pidiendo ayudas o la exoneración en el pago de impuestos en los sectores del comercio y la hostelería, considerados no esenciales por la Junta de Andalucía y que tienen que cerrar a las seis de la tarde. En la presentación de la Agenda 2021 Tributo a las Nuestras, la alcaldesa quiso "aprovechar para decir y dejar muy claro que este gobierno municipal no se va a mover de lo que dice la ley por muchas personas que digan otras cosas. Dentro de nuestras posibilidades estamos ayudando a los sectores a los que se puede ayudar pero no podemos tocar el IBI ni el IAE, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales no permite bonificaciones específicas. Con el resto lo intentamos de todas las formas posibles" y para eso "vamos a reunirnos la semana que viene".

El Ayuntamiento, ha subrayado Mamen Sánchez, sí puede regular el pago de tasas por ocupación de la vía pública, caso de veladores y puestos de venta de mercadillos y, de hecho, la alcaldesa ha anunciado que ni hosteleros ni comerciantes deberán pagar por las horas y los días que no ocupen la vía pública debido a las condiciones establecidas por la normativa de la Junta por el estado de alarma. "Quien tiene las competencias y el dinero para ayudar al sector del comercio y la hostelería es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que además es la que aplica la ley, y es la que aplica la normativa que establece el cierre a las seis de la tarde", ha subrayado la alcaldesa.

Mamen Sánchez ha recordado que el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales dice que no existe regulación de bonificaciones específica para el sector de la hostelería: "Este Ayuntamiento está ayudando dentro de sus posibilidades a todos los sectores que puede ayudar. Donde no se puede ayudar es porque hay una ley que lo regula", ha explicado, y ha recalcado que el Ayuntamiento no puede tocar el IBI, ni el IAE de la hostelería: "El Ayuntamiento no puede ayudar en lo que no puede. Al resto de comercios intentamos ayudarles de todas las formas posibles. Por ejemplo, por eso tenemos una reunión la semana que viene, podemos ayudar a través de las tasas de la ocupación de la vía pública. La hostelería, lógicamente, en los meses del cierre no tendrá que pagar la tasa de ocupación pública. Hay que regularizar por los días de uso. Ahora, si la hostelería cierra a las seis de la tarde habrá que regularizar para excepcionar las horas que no están usando veladores en la vía pública".

Con los puestos de los mercadillos ocurre otro tanto: "Los comerciantes que no pueden instalar sus puestos todos los días se les regula la tasa para que paguen por el tiempo de uso del espacio público. Donde la ley nos permite actuar, actuamos. Nosotros podemos ayudar a través de las tasas al que ocupa la vía pública para que no pague por esas horas en las que no pone veladores o por los días que no instalan los puestos en los mercadillos".

Mamen Sánchez ha añadido que si hay cambios legislativos el Ayuntamiento establecerá las ayudas: "Si la ley cambia se podrán hacer otro tipo de cosas, y si se nos da dinero, igual. Pero no vamos a estar al margen de la ley".

Finalmente, la alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento está actuando contra la crisis de la COVID-19 a través del Fondo de Contingencia y va a destinar 400.000 euros a los Servicios Sociales Municipales "para ayudar a las familias que lo están pasando mal". Otros 200.000 euros se destinarán a los alquileres de Emuvijesa y otros 200.000 euros a proveedores, a empresas de Jerez, para el pago de facturas.