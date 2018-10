La próxima semana se aprobará el pliego de limpieza y recogida de basuras

El gobierno local dará luz verde la próxima semana al pliego del servicio de limpieza y de recogida de residuos, según ha avanzado el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, a Diario de Jerez. Lo hará en junta de gobierno local una vez que se apruebe en un pleno extraordinario, el martes o miércoles, un convenio de encomienda de gestión para la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos para las entidades locales autónomas (ELA).

De hecho, precisamente para poder cerrar la encomienda, el edil ha mantenida esa semana reuniones con los alcaldes de La Barca, Alejandro López; de Estella, Ricardo Sánchez; de El Torno, África Barriga; y de Torrecera, Manuel Bertolet. Son los responsables vecinales de las cuatro pedanías que barajan, en un futuro, la posibilidad de llevar la gestión directa del servicio o mediante un consorcio. A la espera de que tengan estudios que respalden esta posibilidad, los alcaldes de estas ELA han exigido esta semana al Ayuntamiento un plazo mayor para analizar la documentación y las garantías suficientes para firmar el acuerdo.

Tras un encuentro este jueves, los alcaldes celebrarán plenos en sus respectivos ayuntamientos para aprobar o no el convenio de encomienda. "Quiero unas condiciones mínimas y quiero que me garanticen que el día de mañana cuando yo quiera irme, me voy a ir sin problemas porque a mis espaldas carga la experiencia del agua, donde había un pliego de condiciones en el que no entrábamos y mira todo lo que se ha formado", ha destacado Manuel Bertolet (IU), tras la última reunión. De hecho, afirma que "de momento no está nada claro del asunto. Estamos pidiendo ver qué condiciones básicas o mínimas son las que vamos a encomendar de forma provisional mientras hacemos nuestros estudios y por lo visto, por el secretismo del pliego de condiciones, pues no se nos puede acreditar todavía nada. No avanzamos, nos están pidiendo un cheque en blanco".

Por su parte, la alcaldesa de EL Torno, África Barriga (IU), ha destacado tras la reunión de este jueves que lo "positivo" es que la principal demanda planteada por los alcaldes ha sido aceptada. "Pedíamos flexibilidad para poder irnos si hacemos un estudio y vemos que es más conveniente gestionarlo desde nuestra entidad", ha explicado. Además, en el caso de esta ELA, "tenemos pedido el estudio a Diputación pero nos han pedido una serie de información". Aun así, "lo más importante es que hemos conseguido la flexibilidad, ya que el convenio que se va a firmar recoge que las ELA van a poder abandonar ese contrato con un previo aviso de 6 meses, que me parece razonable".

"Otra cosa es que el convenio esté más o menos definido, en eso cada uno tenemos una opinión. Yo a fin de cuentas creo que ha sido positivo porque se ha accedido a lo que pedíamos inicialmente, que era la flexibilidad, y el delegado nos ha confirmado que no tendremos ningún tipo de sanción en el momento en el que nos vayamos", explica. Pese a ello, reconoce que "ha sido uno de los temas más discutidos porque no está especificado claramente en el convenio. Aun así estaban presentes en la reunión la interventora, la secretaria y los técnicos".

A pesar del recelo de algunas entidades locales, para el delegado de Medio Ambiente, José Antonio, "aquí no hay cheque en blanco. La semana que viene habrá pleno extraordinario para aceptar las encomiendas de gestión de las pedanías y se aprobará en junta de gobierno, ese mismo día, el pliego de condiciones que regirá el servicio de limpieza y recogida". El edil socialista recalca que la encomienda de gestión al Ayuntamiento "se remite a un pliego administrativo que es un servicio que es igual sin distinciones para las pedanías, para el núcleo urbano y para las barriadas rurales. No hay distinción en el servicio de recogida, porque la limpieza es competencia de las ELA".

Díez recuerda que las pedanías tiene dos opciones: la gestión directa o la encomienda, con la que "en cualquier momento las ELA pueden salir de este contrato. Es una encomienda provisional y les da libertad a poder prestar el servicio". De hecho, "en el propio pliego viene recogido que existe la posibilidad de que esas ELA puedan marcharse para que cualquier licitador sepa de antemano lo que pueda ocurrir, ya que provocaría una modificación del contrato a la baja correspondiente a la tasa de basura que se recauda en las ELA".

El delegado recalca que en mayo se les envió una comunicación sobre la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Jerez pero "las únicas que han presentado la documentación fueron San Isidro, Guadalcacín y Nueva Jarilla, las otras cuatros han mandado una resolución sin aprobarse en su junta vecinal".

No obstante, "hemos incluido en el borrador de encomienda dos cuestiones que ellos planteaban: una comisión de seguimiento y, por otro lado, que cuando puedan denunciar el convenio y marcharse pues que no haya ninguna tipo de reclamación a la ELA. Algo que no puede existir porque la relación contractual es entre la empresa y Ayuntamiento de Jerez". Por tanto, "aquí hay una cuestión de decidir si quieren que se le preste el servicio o no. Hemos respondido a su demanda, modificando el propio pleno para que en cualquier momento se puedan marchar. Le hemos dado todas las facilidades, es cuestión de consultar a sus vecinos".