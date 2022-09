Jerez es una de las ciudades de España con la cesta de la compra más barata

Jerez sigue siendo, un año más, una de las ciudades de España con la cesta de la compra más barata. Así lo refleja el estudio anual de supermercados de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado este martes día 27 de septiembre.

En este informe se asegura que, si el consumidor jerezano prioriza el establecimiento más barato frente al más caro de la ciudad, puede ahorrar al año 998 euros de su bolsillo.

Este amplio dossier presentado por la OCU concluye que los productos que componen la cesta de la compra del supermercado para un hogar (alimentación, productos de higiene y droguería) han incrementado su precio un 15,2 % de media de mayo de 2021 al mismo mes de 2022, la mayor subida de precios en 34 años.

Para el estudio de este año se han visitado 1.180 establecimientos en 65 ciudades, se han recogido también datos de los supermercados "online" y han analizado 173.392 precios de 239 productos de distintas categorías: alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado) y envasada, pero también productos de higiene y droguería de marcas blancas y líderes.

Las diferencias entre ciudades siguen siendo considerables. De nuevo Madrid es la ciudad donde se puede ahorrar más si eliges bien el súper, hasta los 3.529 euros, debido a la amplitud de ofertas. Entre el supermercado más caro y el más barato hay diferencias del 70 %.

Las ciudades más baratas son Vigo y Ciudad Real. Le siguen a corta distancia Granada, Almería, Puertollano, en Ciudad Real, Jerez de la Frontera, Huelva y Palencia. Palma de Mallorca, Barcelona, Gerona, Madrid y la localidad madrileña de Alcobendas son las más caras.

Para poder llevar a cabo esta comparación, la OCU elabora un índice con los precios recogidos en los diferentes establecimientos, ponderados de acuerdo con el peso de cada uno en el gasto de las familias. Este índice para permite de forma sencilla y rápida comparar el nivel de precios de un establecimiento en particular, una cadena, una ciudad o una comunidad autónoma.

No todos los productos suben lo mismo. Destaca el precio del aceite de girasol, que sube el 118%; le siguen las magdalenas y la margarina (75%) y los plátanos, la pasta, el aceite de oliva y la harina con incrementos del 50% o superiores. La bajada de precios, anecdótica, solo afecta a un pequeño grupo de 12 productos de higiene (champú -5%) y alguna fruta (Aguacate -10%, kiwi -6%).

No todas las cadenas de supermercados encarecen sus precios por igual. Entre las grandes, las que más suben son los establecimientos Dia & Go (17,1%), La plaza de Dia (16,2%), Mercadona (16,1%) y Dia (15,2%). Por el contrario, los que menos lo hacen son Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) y BM Urban (8,8%). No obstante, la subida ha sido generalizada y bastante homogénea.