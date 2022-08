¿Es Jerez una ciudad tranquila?

"Ser una ciudad plenamente segura y tranquila es un estatus que Jerez seguramente nunca alcanzará, pero estar muy cerca de ello sí es posible". Vecinos de distintos puntos de la ciudad han reaccionado con indignación ante las palabras dichas, días atrás, por el delegado de Seguridad, Rubén Pérez, que afirmaba que "Jerez es una ciudad tranquila, aunque lamentablemente no hay ninguna ciudad sin delitos”.

"Claro, seguramente, donde viven el delegado o la alcaldesa son zonas tranquilas y no lo sufren. Pero que se vengan a la zona Sur, a la calle Manuel García Caparrós" -añaden- donde han regresado las carreras de motos nocturnas, de madrugada, para pesadilla de los residentes, que ya las sufrieron el pasado año. "Aquí el problema no son las motos, sino que muchas de ellas circulan sin control y a escape libre, con un ruido insoportable. Y no pasan una vez, sino muchas, de glorieta a glorieta, como un parque de atracciones", asegura un afectado, que recuerda que esta situación ya la han denunciado en muchas ocasiones, "y ni Policía ni Ayuntamiento hacen nada. Bueno, y otros grupos políticos que dicen que con la Policía no se meten. Así que, ¿quién arregla esto? Hemos propuesto que se pongan badenes elevados y que se reduzcan los carriles con aparcamientos en batería, pero nos dieron largas con que era un tema de Movilidad, Urbanismo... nada al final".

Un ruido, el de las motos sin control, recorre en realidad toda la ciudad, "y es que la propia Policía nos dice que no tiene medios para hacer controles aleatorios. No se controla, en definitiva".

Una buena pregunta también para los vecinos del parque Iguazú, que este pasado lunes, 15 de agosto, por la mañana, se dedicaron, por iniciativa propia, a "recoger latas, botellas, vasos y restos de consumo de otras sustancias en dicho espacio para poder pasear tranquilos, sin temor a que los niños cojan nada de esto del suelo. Además, había ramas arrancadas de cuajo, que se utilizaban como lianas... La iluminación es muy escasa, con zonas muy oscuras. En fin. Lo peor es los fines de semana. El parque se queda bastante mal", cuenta José Antonio Asencio, presidente de la Asociación de Vecinos Chapín-Norte, que añade que los hosteleros de la zona de Lola Flores también se ven afectados por esta situación.

Respecto a las declaraciones del delegado, desde la asociación entienden que el Ayuntamiento "tiene que barrer para casa y que la seguridad plena nunca se alcanzará, pero no pensamos que Jerez sea tranquila. El modelo de ciudad de Jerez debe tener más comisarías y se deben implantar las de distritos de nuevo. Los medios humanos y materiales son escasos".

En la avenida de México también sufren el problema de la inseguridad, enquistado desde hace años, "y es que en zonas residenciales no debe haber bares de copas, ni discotecas, por los daños colaterales que generan, del incivismo de los clientes", añade Asencio, que regresa al entorno de la calle Amberes, "donde hasta clientes de bares nos han tirado piedras por quejarnos y han chocado con nuestros coches porque se van en sus vehículos a gran velocidad, a altas horas de la madrugada".

En el barrio de San Mateo, la demanda de mayor seguridad y tranquilidad es histórica. La presidenta de los vecinos, Tamara Jiménez reconoce que "a rasgos generales, Jerez sí creo que es segura, pero sí es cierto que hay zonas problemáticas. Yo no puedo decir que el barrio no es seguro, pero sí es cierto que estamos teniendo problemas desde hace unos meses, originados sobre todo por la normalización de la actividad nocturna en las inmediaciones y sus consecuencias: robo, vandalismo, rotura de lunas de coches, etc. La realidad es que hay un problema y que hay zonas problemáticas. Decir que Jerez es una ciudad segura no puede tapar la situación que estamos viviendo en algunos barrios".