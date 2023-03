"En Jerez tenemos una lista de espera de 10.000 personas para ser intervenidas"

La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha denunciado una vez más "la situación de la sanidad pública en Jerez", reivindicando al Gobierno de la Junta de Andalucía "que destine los presupuestos necesarios para la contratación y refuerzo de personal, y la mejora de las infraestructuras".

La delegada ha lamentado que “estamos sufriendo una gran decepción por lo que hace Moreno Bonilla con la sanidad pública, estamos viendo el deterioro cada día. Hemos visto el sufrimiento de los pacientes de cáncer con esas largas esperas, esos trayectos interminables y esos desplazamientos, son pacientes especialmente delicados y no hay derecho a que se les trate así”.

Collado denuncia “cómo se están destinando millones de euros a la privatización, cuando se podrían estar destinando a contratar profesionales y a mejorar las infraestructuras de todo el sistema sanitario andaluz”. La delegada ha recordado que “Jerez sufre una gran deficiencia en infraestructuras sanitarias. Moreno Bonilla sabe que nuestra alcaldesa está reiterando nuestro ofrecimiento de terrenos para que se amplíe el Hospital, como hemos hecho la cesión gratuita del edificio de Díez Mérito para que construyan ese centro de salud”.

En este sentido, la delegada destaca que “mientras eso no ocurra, por qué no vuelve a concertar con el hospital San Juan Grande, no hay excusa para que no lo haga, no tiene explicación. Para todos los jerezanos, el hospital San Juan Grande es una extensión de lo público, y siempre ha hecho un trabajo magnífico, igual que lo hace nuestro Hospital público”.

Collado señala que “no entendemos cómo deja sin concierto a un hospital tan importante para todos los jerezanos y jerezanas, cuando hay una lista de espera de más de 10.000 personas esperando a ser intervenidas”.

La delegada denuncia que “nos comentaban los trabajadores del San Juan Grande que la excusa que está poniendo Moreno Bonilla es que la izquierda está protestando para mejorar la sanidad pública andaluza, pero eso no tiene nada que ver con el Hospital San Juan Grande. Lo que está reclamando toda la ciudadanía que se está manifestando es que todos esos millones que se están destinando a la atención privada, se destinen a contratar profesionales y a mejorar las infraestructuras. Y lo más importante, lo que allí se reclamaba era que se elimine ese decreto que privatiza la Atención Primaria, algo que no ha ocurrido nunca en este país ni en ninguna comunidad autónoma”.

"Inestabilidad" en la plantilla

Collado ha recordado que “este decreto recoge algo tan grave como derivar esa primera atención, que no consiste sólo en la consulta médica, sino que es mucho más. La atención primaria es la educación sanitaria, y es la que permite que las patologías graves no empeoren, y evitar que las personas sanas enfermen. Es evitar en definitiva que las persona tengan que ir al Hospital”. La delegada señala que “con la privatización, eso no va a ocurrir. Las empresas privadas lo único que van a pretender es hacer muchas consultas rápidas para tener más beneficios”.

Desde el comité de empresa del Hospital San Juan Grande, Raúl Pérez manifiesta que “lo que estamos demandando es que se solucione ya la situación de los contratos y el concierto con el Servicio Andaluz de Salud. Hemos tenido constancia de que ha habido un bloqueo y una paralización en la renovación de estos contratos y por parte de la Junta y lo que estamos demandando es que se firme ya de nuevo ese concierto, que se hagan las licitaciones, y que se cree una estabilidad en el empleo dentro de esta plantilla”.

En este sentido, ha explicado que “llevamos muchos años sufriendo esta inestabilidad, y ya no solo eso, sino que estamos padeciendo recortes a nivel laboral, puesto que hemos sufrido hace seis meses un ERE, y hace dos meses hemos tenido que firmar un descuelgue del convenio puesto que la empresa está alegando pérdidas económicas, debido al recorte y al bloqueo del concierto con el SAS”.

Raúl Pérez manifiesta que “además de esto, lo que también queremos denunciar es la situación de la asistencia sanitaria de la ciudad de Jerez, una ciudad que lleva asistida por este centro más de cincuenta años, que ha dado un servicio prácticamente público a la población, que después de este recorte y bloqueo en el contrato con el SAS, esa asistencia se está viendo mermada a toda la población de Jerez y de la comarca”.

Desde el comité de empresa denuncian que “el Hospital público de Jerez no puede soportar tanta población y tanta asistencia. Lo que estamos demandando es que la Junta determine ya y libere este presupuesto para hacer los contratos con los distintos hospitales privados que desde hace tantos años han sido una parte tan importante a la asistencia a la población. Esta es nuestra demanda y esperemos que se solucione pronto la situación porque la plantilla teme mucho porque este centro no pueda seguir adelante sin este contrato”.