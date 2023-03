"No hay derecho a que a un enfermo se le trate de esta manera; es un desprecio total"

La Plataforma de Afectados por Radioterapia del Hospital de Jerez denunciado de un nuevo problema en los traslados colectivos de pacientes con cáncer que tienen que hacer tratamientos. El colectivo denuncia que "una vez llega a su destino, el servicio de ambulancia, por normativa de la empresa, sólo espera una hora para trasladar de vuelta al paciente. Si no se ha podido resolver la consulta al especialista en una hora, la ambulancia se va y el paciente tiene que resolver por sus propios medios su traslado de vuelta".

Ha sido una familia jerezana la que ha alertado de esta situación, ya que el paciente tiene que hacerse el tratamiento en Córdoba y cuando, por circunstancias médicas no ha podido estar a la hora concreta, "la ambulancia se ha ido y se han tenido que buscar la vida para volver a Jerez con otro servicio de ambulancias de allí".

"Aquí no hay humanización ninguna. Los pacientes y sus familiares somos auténticos paquetes", denuncia José María Montero, de la plataforma. Cabe decir que estos traslados se realizan en ambulancias concertadas por la delegación provincial de Salud, donde suelen ir tres pacientes más sus acompañantes.

Estos vehículos ejercen exclusivamente la función de medio de transporte de pacientes, no tienen ningún equipo médico, solamente el conductor del automóvil. Los traslados son de muchos tipos, tanto a centros de la provincia como de otros de la comunidad.

"Se le impone al paciente la normativa interna de la empresa privada de ambulancias (una hora y se va) que atiende solamente a los intereses internos de la empresa, evadiendo en todo momento la situación del enfermo, la de la propia consulta especializada y muy posiblemente la del contrato de servicio. Es fácil comprender la situación de estrés que esto provoca en el paciente y en la consulta donde ha sido citado", subraya el colectivo.

La Plataforma ha registrado un escrito a la delegación provincial de Salud con la petición de un encuentro con la delegada Eva Pajares para intentar dar solución a esta situación. "Queremos preguntar por el contrato, si esto es normal. ¿Debe ser así el trato a un enfermo?", pregunta Montero.

Joaquín Rodríguez, también miembro de la plataforma, añade que "es la Administración la que tiene que fiscalizar el servicio. No firmar un contrato y dejarlo. Desde luego que si esto no cambia, haremos lo que haga falta". "No hay derecho a que a un enfermo se le trate de esta manera. Es un desprecio total", critica Montero.

"Es necesario totalmente hacer un continuo seguimiento a todos estos servicios concertados, ya que, al estar ajenos a la dirección y control de la Seguridad Social, suelen viciarse a beneficio de las empresas que lo gestionan y en perjuicio de los enfermos, produciéndose graves incumplimiento de los contratos suscritos, que son dejados en manos de la organización empresarial. Para eso hay un servicio de inspección en esa Delegación", explica la plataforma en el escrito registrado en Salud.