En Jerez hay "maltrato institucional" hacia los menores inmigrantes no acompañados

Las asociaciones Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos (ASPO), Caminando Fronteras y Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez, junto a los sindicatos CNT y Ustea han celebrado esta tarde en la plaza del Arenal una concentración bajo el lema 'Por una acogida digna a los menores inmigrantes'.

Los colectivos han querido poner en relieve la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) con motivo del Día de los Derechos de la Infancia que se celebra hoy 20 de noviembre.

"Con frecuencia se olvida que hay niños y niñas en nuestro mismo contexto geográfico que están viendo vulnerados sus derechos, por desatención y descuido de las instituciones que deberían velar por su bienestar. Es el caso de los llamados MENAs, que en Andalucía son casi 5.000 tutelados ya, en los centros residenciales de acogimiento", destacan las entidades en un comunicado.

"El desbordamiento y el hacinamiento de estos centros es una evidencia que han denunciado ya numerosos organismos e instituciones, saturación que es fruto, en parte, de la falta de previsión y de respuesta adecuada por parte de las administraciones", subrayan.

Las asociaciones han querido poner el foco en la situación que se vive en Jerez. En esta ciudad hay dos residencias conveniadas (ANIDE 8 -Montealegre- y ANIDE 9 -calle Ávila­-) con la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y gestionadas por la empresa Anide. "El acogimiento residencial de estos menores inmigrantes está siendo nefasto e indigno, llegando a niveles muy graves de descuido y vulneración de los derechos de el/la niño/a", han denunciado.

En concreto se han centrado en tres escenarios "graves que se vienen dando en estos centros”. El primero es "la no entrega suficiente de ropa y calzado a estos chicos, hecho que resulta aún más grave cuando entramos en la estación de la lluvia y el frío". La segunda de las denuncias es "la no escolarización de estos menores, vulnerando claramente el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Niño". Por último, "la falta de asistencia sanitaria adecuada, puesto que a estos chicos no se les saca la Tarjeta Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud".

"Estos hechos han sido contrastados por distintas evidencias y conversando con trabajadores/as de dichos centros y menores acogidos en ellos. Algunos de ellos ya han declarado antes los organismos competentes. Se han cursado reiteradamente quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y denuncias a la Fiscalía de Menores, esperando todavía actuaciones que deberían ser de urgencia", remarcan desde las entidades sociales.

Los colectivos entienden que hay "maltrato institucional". "Para nosotros es indudable que la responsabilidad última es de la Junta de Andalucía, pues es la encargada de la tutela de estos menores hasta su mayoría de edad, y no está siendo exigente con las empresas y entidades conveniadas para estos acogimientos residenciales", añaden.