Jerez vivirá este miércoles la jornada más calurosa de la semana

Jerez de la Frontera vivirá este miércoles 26 de octubre la jornada más calurosa de la semana ya que la Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web, prevé que las temperaturas máximas alcancen este día un pico de 34º, cuatro más con respecto a la jornada anterior.

La temperatura mínima, por su parte, registrará hoy 16º. Los termómetros se mantendrán en torno a los 30º, al menos, hasta el próximo lunes 31 de octubre.

Por otro lado, este miércoles alternarán las nubes altas con cielos poco nubosos mientras que los cielos soplarán de levante, del sudeste, con rachas fuertes y velocidades de hasta 25 km/h.

Este mes de octubre puede ser el más cálido en España de la serie histórica

El episodio de calor que está atravesando la península, "muy inusual" para la época del año en la que estamos, podría deparar el octubre "más cálido en España de la serie histórica", según apunta la Aemet.

Estos días, las temperaturas subirán y el tiempo será en general soleado en gran parte del país, con posibilidad incluso de noches tropicales -con temperaturas no inferiores a los 20ºC- en varios puntos de la península a lo largo del fin de este mes, debido a la presencia de una dorsal que está afectando a parte de Europa occidental, España incluida.

De acuerdo con las previsiones de Aemet, las condiciones "claramente más cálidas de lo normal" continuarán probablemente durante la primera quincena de noviembre, con temperaturas que podrán superar los 32º C en el tercio sur peninsular y que no se espera bajen de los 20º C en los litorales cantábrico y mediterráneo.

La presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África con la correspondiente calima agudizará el calor en las zonas más afectadas.

Estas próximas fechas además traerán lluvias "escasas y menos abundantes" de lo habitual en la mayor parte del país, a excepción de la esquina noroeste peninsular.