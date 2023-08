Por qué tiene Jerez un monumento a Shakespeare

Jerez celebrará el próximo 2 de septiembre, al mediodía, la XVIII edición de su tradicional homenaje a Shakespeare. Será en el parque González Hontoria, junto al monolito dedicado al bardo inglés. Y la pregunta es, ¿por qué erigió la ciudad en su día un monumento al escritor? Aquí le contamos la historia.

Resulta que en 1956, los organizadores de la Fiesta de la Vendimia deciden que sea Inglaterra el país homenajeado ese año. "Esta decisión no fue muy del agrado de las autoridades oficiales del régimen que por aquellas fechas mantenían una actitud beligerante por el contencioso de Gibraltar", cuenta el investigador jerezano José Luis Jiménez, coordinador del acto-homenaje.

"Con mucha mano izquierda se trató de solventar tan delicado asunto, centrando la atención en la figura de Shakespeare. Por tal motivo, no en vano el capataz de honor de ese año fue el inglés Guido Williams, dueño de las bodegas Williams & Humbert, y se decidió erigir el monumento a la figura del escritor inglés, obra de Francisco Pinto".

El 9 de septiembre de 1956, a las dos de la tarde, se reunía un amplio grupo de personalidades en torno al monolito, entre estos el alcalde Álvaro Domecq, Mr. Pilcher, representante de la Embajada británica, que leyó el monólogo de 'Falstaff'; Alberto Durán, Francisco Paz Genero, Javier López de Carrizosa, y el presidente del Consejo Regulador, José R. García Angulo, entre otros.

Cuenta Jiménez que la prensa local no hizo ningún reportaje especial sobre este asunto. En cambio, la BBC mandó al periodista Richard Dombleby a Jerez para hacer un reportaje. en el mismo se ve junto al monolito y hablando del mismo".

"Tanto Guido Williams como su hermano Carlos eran unos enamorados de Shakespeare, de ahí que Williams & Humbert, en su época, sacara dos marcas de vino con los nombres de dos obras de Shakespeare, 'Winter's Tale' y 'As you like it'". En 1959 y 1964 se hicieron ofrendas ante el monolito.

Fue desde el año 2006, a raíz de una denuncia del mal estado del monumento, cuando se retomaron los homenajes a Shakespeare, ya anualmente. También hay una calle en Jerez rotulada con el nombre de William Shakespeare, inaugurada en 2012.