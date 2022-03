Jerez ya acoge a 17 ucranianos, la mayoría de ellos niños

Jerez ya acoge, desde el inicio de la guerra en Ucrania, a 17 personas ucranianas, la mayoría de ellos niños, según ha cifrado la alcaldesa Mamen Sánchez durante la visita a la nave del Centro de Empresas Andana, habilitada para la recepción de la ayuda humanitaria para los refugiados que llegan a la ciudad.

La regidora socialista ha visitado este martes junto a representantes de entidades sociales las instalaciones donde se guardan los alimentos no perecederos y productos de higiene y serán utilizados para ofrecer una primera ayuda a estas personas.

En su mayoría están siendo recibidos por familiares que ya estaban instalados en Jerez mientras pueden incorporarse al Sistema de Protección Internacional.

La nave acondicionada por el Ayuntamiento será utilizada para almacenar las donaciones que se hagan llegar a través de las entidades. Todos los contactos y recomendaciones pueden consultarse a través de esta página web.

En la actualidad pueden donarse alimentación infantil, productos no perecederos, y artículos de higiene. No es necesario donar medicamentos ni artículos de primeros auxilios, dado que este material no se va a enviar a Ucrania, sino que va a ser utilizado para ayudar a las familias que lleguen a la ciudad.

Para facilitar la gestión de este material, es recomendable entregarlo con un pequeño inventario con los productos donados y fechas de caducidad de los mismos.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha señalado que “estamos visitando este centro de ayuda humanitaria que el Ayuntamiento ha destinado a almacenar estos alimentos destinados a las familias ucranianas que lleguen a la ciudad. Ya hay diecisiete personas ucranianas que han llegado a Jerez a raíz de la guerra, la mayoría niños, y la idea es atenderlos con estos alimentos productos que están llegando y para ayudar a las familias que los han acogido”.

Por parte de Accem, Rodrigo Gómez ha destacado que "hemos constatado que la solidaridad está llegando de colegios, de particulares, y sí nos interesa destacar que este es un material para las personas ucranianas que vayan llegando en un primer momento a Jerez, previo a su incorporación al Sistema de Acogida. No podemos olvidar que la mayoría de las personas está siendo acogida por sus propios familiares, que ahora se encuentran a varias personas más en casa que alimentar".

Francisco Morales, de CEAin, por su parte, señala que "esta recogida de alimentos es para una atención de urgencia, la ciudadanía debe saber que la principal responsabilidad se va a atender por parte de las Administraciones, porque para eso existe un sistema de Protección Internacional para estas personas, que vienen de una guerra, con un trauma evidente”. Morales señala que “el momento más crítico no es ahora, es dentro de siete o diez meses, estas personas estarán en proceso de salir del sistema de protección, y en busca de una autonomía, y ahí necesitarán personas que empaticen , que les abran una puerta, que les alquilen un piso, que les acompañen a integrarse en la sociedad. Yo lanzaría el mensaje de que a través de las entidades sociales pueden formarse y desarrollar un papel muy importante desde el voluntariado comunitario”