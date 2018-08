Jerez tendrá 19 unidades menos durante el próximo curso escolar

Pero no todo es eliminar, ya que para el próximo curso habrá 4 unidades nuevas. Una en Primaria en el San Vicente de Paúl, una de Segundo de Infantil en el García Lorca, una de Educación Especial de Apoyo a la Integración en el Antonio Machado y una unidad de Segundo de Infantil en el CEIP Nueva Jarilla.

Esta supresión de líneas, no obstante, no se entiende en determinados colectivos, por ejemplo Marea Verde, que ha solicitado en más de una ocasión a la Consejería una bajada de la ratio aprovechando este descenso de la natalidad. Hay que recordar que a día de hoy la ratio por clase en Andalucía recoge que a partir de Segundo de Infantil y Primaria la ratio debe ser 25 alumnos por aula; aumentando en 30 en Secundaria y en 35 en Bachillerato.

La concertada mantiene sin novedades todas sus unidades

A pesar del descenso de la natalidad, la escuela concertada sigue manteniendo sus números, demostrando que, al menos en Jerez, muchas familias apuestan año tras año por este tipo de colegios. El hecho de que haya menos niños, no ha servido para eliminar las temidas listas de espera que, no obstante, han reducido mucho su extensión en los últimos años, en parte porque los padres evitan entrar en sorteos y apuestan por centros donde sus pequeños vayan a tener plaza asegurada. De cualquier forma, en el último periodo de escolarización, muchos centros concertados de la ciudad acabaron el mismo con plazas vacantes, algo totalmente nuevo para muchos de ellos y que pone de manifiesto el conocido descenso de la natalidad. En Jerez, por tanto, no ha habido ningún tipo de modificación en este sentido, toda vez que el pasado curso, la Junta renovó los conciertos con estos centros educativos. Esta circunstancia sí ha ocurrido en otras provincias andaluzas, donde se han retirado algunos conciertos.