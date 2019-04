Pedro Incierte, uno de los fundadores de Jerezanos en Acción, abandona el partido

El vicepresidente y fundador de Jerezanos en Acción, Pedro Incierte, ha hecho pública este lunes su decisión de abandonar la formación local . Tal como ha explicado “desde hace un año y medio estoy trabajando junto a Álvaro de la Calle en el proyecto Jerezanos en Acción, partido que fundamos juntos”. Sin embargo, “llegados a este punto, me encuentro desilusionado para seguir adelante. He dedicado mucho tiempo de mi familia, trabajo y amigos a éste proyecto, además de pedir algún ‘favor’personal”.

Incierte explica que el partido político “se creó por y para Jerez, para intentar sacarlo del letargo, desidia y decadencia en que se encuentra. Como hombre leal, de palabra y compromiso que soy, no estoy dispuesto a seguir en éste proyecto. A mi modo de ver no se está llevando a cabo el proyecto colectivo inicial y son otros las que priman”.

Por todo ello, “he decidido dar un paso al lado, ya que no me encuentro en sintonía con la forma de actuar del partido en estos momentos”. Por último, el también presidente en funciones de Jerezanos en Acción pide disculpas “si en alguna ocasión os he creado ciertas esperanzas por mi amor a esta gran ciudad. La falta de confianza con la dirección es evidente y no me identifico con la línea de su fundación”.

Tras la marcha del partido Pedro Incierte, Jerezanos en Acción ha emitido un comunicado en el que destacan que “seguimos apostando y luchando por las mismas ideas que nos llevó a fundar este partido, que es nuestra ciudad”. “Nosotros, cansados de ver como Jerez camina sin ningún rumbo solo pensamos en transformar esta situación, dándoles a todos los jerezanos lo que se merecen, ya que este es el único pensamiento que hace que esta entidad haya dado un paso adelante en el momento de su creación, además de que siga manteniéndose firme con su compromiso para las elecciones municipales”, añaden.

Asimismo, recalcan que “una de nuestras ideas, que queda recogido en nuestros estatutos, es la transparencia y democracia que debe existir en toda organización política”. Por último, agradecen “el compromiso y trabajo que Pedro Incierte dedicó a Jerezanos en Acción en todo este tiempo”.