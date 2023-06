“Dejo la Real Escuela a ojos de la ciudad, de Andalucía y del sector ecuestre muy fortalecida”

Tras cuatro años al frente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Jorge Ramos comunicó hace unos meses su decisión de finalizar la excedencia solicitada para desempeñar cargo público y reincorporarse a su anterior empresa, que se hizo efectiva esta semana, el miércoles 14 de junio.

Ramos se despide subrayando que “han sido unos años intensos y apasionantes”, con palabras de gratitud y afecto hacia todas las personas e instituciones con las que ha tenido contacto en este periplo al frente de la institución del Recreo de las Cadenas.

–Llegó en mayo de 2019 y se despide en junio de 2023. ¿Qué balance hace de su etapa al frente de la Real Escuela?

–El balance no puede ser más que positivo, sin duda. Pese a llegar en una situación complicada, con una importante conflictividad laboral, la incertidumbre de un cambio en el gobierno de la Junta de Andalucía y el cese del anterior director, poco a poco fuimos cogiendo el pulso de la Institución, y puedo decir que pese a las dificultades, ha sido una etapa en lo profesional y en lo personal, apasionante.

–¿Le ha quedado alguna asignatura pendiente?

–Pues la verdad es que sí: me voy sin haber aprendido a montar a caballo, pese a lo mucho que me apetecía y los múltiples ofrecimientos y medios que he tenido, pero me temo que llegué habiendo montado una sola vez en la vida, hace muchos años, y seguirá siendo la única.

"Álvaro Domecq es la Real Escuela, es una leyenda viva que tenemos el honor de poder disfrutar”

–¿De qué está más orgulloso de esta etapa en la Real Escuela?

–Creo que después de haberme entregado por completo durante estos años -pandemia incluida-, no sé si calificarlo de orgulloso pero sí satisfecho, de dejar la Real Escuela a ojos de la ciudad, de Andalucía y del sector ecuestre en general, abierta y muy fortalecida. El hecho de haber duplicado el número de alumnos en estos años, de haber celebrado 13 competiciones nacionales e internacionales del máximo nivel, celebrar numerosos eventos privados e institucionales, o firmar convenios de colaboración tan importantes como el suscrito con la ‘Abu Dhabi Royal Equestrian Art’, creo que es un esfuerzo que ha merecido la pena, y de lo que verdaderamente me siento orgulloso, es de todas las personas que lo han hecho posible, sobre todo y de manera especial, los empleados de la Real Escuela.

–¿Qué le falta y qué le sobra a la Real Escuela?

–Si hay que echar algo en falta, quizás sea su autocomplacencia en algunos casos, o la natural resistencia de instituciones con una elevada edad media en su plantilla y la consiguiente antigüedad, a la innovación y a los cambios. En cuanto a sobrarle… a una obra de arte no le sobra nada, y la Real Escuela es una verdadera joya en sí misma, llena de espectáculo, cultura y tradición por sus cuatro costados.

–Álvaro Domecq fue nombrado en su mandato patrono de la Fundación y se le dio su nombre al picadero. ¿Qué destacaría de su figura en relación a la Real Escuela?

–Álvaro ES la Real Escuela. Todo se lo debemos a su trabajo, a su impulso y creatividad, y así es justo reconocérselo devolviéndole su sitio, con detalles como que el picadero donde se celebran nuestros espectáculos lleve su nombre, y ocupe el lugar que se merece en todos los actos, eventos y reconocimientos donde esté la Real Escuela. Su figura es omnipresente, me atrevo a calificarlo como una ‘leyenda viva’ que tenemos el honor de poder disfrutar, si bien debe entender que es ése su papel, y evitar injerencias en el día a día de la Real Escuela, que por otra parte podía entender por todo lo que he dicho anteriormente, pero que con todo el cariño y respeto que me merece, también me ha provocado algún que otro disgusto, pero que siempre hemos encauzado.

–Se va en plena conmemoración del 50 aniversario de la Real Escuela. ¿Cómo se va a celebrar la efeméride?

–Hemos estado preparando este aniversario tan especial desde hace años, y la celebramos como sabemos: organizando actividades y eventos que sólo por el hecho de celebrarse en la Real Escuela y en Jerez, ya merecen la pena en sí misma: un campeonato internacional de Doma Clásica en marzo, la Gala -por primera vez en España- de las cinco escuelas (Austria, España, Francia, Portugal y Abu Dhabi) el 30 de junio y 1 de julio, la Copa del Rey de Doma Vaquera del 5 al 8 de julio, y un desfile ecuestre por la ciudad el 7 de julio que estará integrado por unidades de la Guardia Real, Policía Nacional, Guardia Civil, Yeguada Militar, Policía Local de Madrid, Barcelona y Jerez, Carabinieri italianos, Guardia Nacional de Francia y Portugal, además de otras instituciones como la Yeguada de la Cartuja, clubes de enganches de Andalucía y de Jerez, etc…, por citar algunas de las actividades más inmediatas.

–¿Qué balance hace de las visitas a la Real Escuela, tanto de visitantes nacionales como extranjeros?

–Los datos que manejamos de los cinco primeros meses del año muestran un crecimiento superior al 25% respecto al anterior, lo que nos coloca en cifras -tanto de visitantes como de ingresos- superiores al 2019, con un destacado aumento del turismo internacional, con una muestra de más de 53 países en lo que llevamos de año. Por tanto, la situación es muy halagüeña para los meses venideros, que como sabemos son los más importantes del año en términos de turismo (visitas, pernoctaciones, compras, etc…).

–¿Cree que el jerezano valora como debe a la Real Escuela y la siente como algo suyo? ¿Se valora más fuera de Jerez que en Jerez?

–Mi percepción en estos años es que el jerezano se siente muy orgulloso de ella, pero en muchos casos no la ha visitado o estuvo hace muchos años y no ha vuelto, y de eso somos culpables nosotros mismos, desde la Real Escuela. Aquí hice caso de mi buen amigo Rafael Navas, antiguo director del Diario de Jerez, que antes de llegar me dio la clave: “La Real Escuela vive de espaldas a la ciudad”, y ese ha sido mi ‘mantra’ estos cuatro años, acercarnos a sus instituciones (peñas flamencas, cofradías, asociaciones benéficas... ciudadanos en general), facilitando el acceso a la Real Escuela cuando así se nos pidiera. En cuanto al exterior, se nos reconoce más internacionalmente que en España, somos un verdadero referente de excelencia y de ‘Marca España’, pero creo que eso es algo consustancial a nosotros en general.

"¿Sobrarle? A una obra de arte no le sobra nada, y la Real Escuela es una verdadera joya en sí misma”

–Llegó del sector privado al público, al depender la Real Escuela de la Junta de Andalucía. ¿Qué diferencias ha encontrado?

–Es ‘otro mundo’ que me ha costado ‘digerir’ mentalmente, ya que hay cosas que no son tan fáciles, o al menos tan rápidas, y que hay que conocer y entender, pero que no lo hacen tan diferente cuando se trata de dirigir personas o tomar decisiones, es simplemente otra forma.

–¿La economía vinculada al mundo del caballo está bien explotada en Jerez o es una parcela por desarrollar?

–Es complicado. Hablamos de una actividad con siglos de historia, muy atomizada y con intereses a veces contrapuestos, pero con un peso en el PIB de la ciudad muy importante que no se debe descuidar. En mi opinión, debe haber una coordinación -por qué no desde la institución más relevante como es la Real Escuela-, para escuchar a todos y buscar objetivos comunes, pero no aisladamente o enfrentados, y que Jerez tiene la fuerza suficiente para convertirse en ese referente nacional del sector.

–¿La Real Escuela es o debe ser autosuficiente económicamente? ¿Tiene suficientes recursos para ello o necesita inversiones?

–Si hablamos en términos de rentabilidad estricta, aún son mayores los gastos que los ingresos, y aunque el objetivo es conseguir cambiar esos conceptos, si miramos lo que aporta al sector turístico local, provincial y autonómico, la generación de puestos de trabajo alrededor del sector ecuestre, la formación de más de 60 alumnos anuales con un alto grado de empleabilidad, por citar sólo algunas variables, creo que es una de las instituciones más rentables de su entorno.

"Belén Bautista es un ejemplo a seguir de dedicación y entrega en un mundo complicado para la mujer”

–Belén Bautista, jinete de la Real Escuela, Caballo de Oro. ¿Qué le pareció la designación?

–Me ha parecido un acierto del jurado, premiar a una luchadora y excelente jinete como ella, como ejemplo a seguir de dedicación y entrega en un mundo complicado para la mujer, y que ella ha conseguido con su ejemplo convertirse en referente para muchas. Fue para mí una gran satisfacción personal, al presentarla como candidata en representación de la Real Escuela, y ver el apoyo unánime de todos los miembros del jurado.

–¿Qué le parece el proyecto de ampliación de la Real Escuela con las instalaciones de Sementales?

–Es algo que he defendido y luchado, al ver el lamentable estado de conservación que tiene una joya del patrimonio ecuestre nacional, y me costaba entender que existiendo una institución como la Real Escuela y su Patronato, compuesto por todos los agentes necesarios (Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez, Ministerio de Defensa, etc…), no fueran capaces de salvar, por el bien de la ciudad y del sector ecuestre. Me alegra mucho que el nuevo equipo municipal, así como la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, impulsen este proyecto, que estoy convencido será un éxito, en definitiva, para la ciudad y para Andalucía.

–Dicen los entendidos que el caballo enseña. ¿Ha aprendido algo del caballo estos años?

–Sin ser entendido del caballo, claro que he aprendido de él: son como las personas, no son ni buenos ni malos, sino que depende cómo los trates, cómo trabajes con ellos, y los escuches. En función de eso, un caballo que para uno no vale, para otro es un verdadero amigo y compañero, y te dará lo mejor de sí.

–¿Qué consejo le daría a su sucesor?

–No soy quien para dar consejos, pero ya que me lo pides: sobre todo que escuche, que pregunte, que aprenda... y “mucha mano izquierda y muleta baja, sin perder nunca la cara del toro”.

–¿Qué recuerdo se lleva de la Real Escuela y de Jerez?

–No voy a echarla de menos porque se ha quedado dentro de mí, más que un recuerdo formará parte de mi vida. Han sido cuatro años inolvidables, una ciudad desconocida para muchos excepto en el nombre, pero que cuando la conoces no deja de sorprenderte: su arte, sus vinos, su gente, sus monumentos. Me llevo sobre todo muchos y grandes amigos, por tanto solo puedo estar infinitamente agradecido por cómo me han tratado todos.