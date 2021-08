Juan Pedro Galán reclama dos años de prisión para su ‘madre’

El ex torero Juan Pedro Galán pide dos años de prisión para su ‘madre’, Isabel Aguilar, quien fuera 'esposa' del también ex torero y ex empresario, el ya fallecido Juan Galán. Juan Pedro Galán ha denunciado a Isabel Aguilar por delito societario y reclama para ella una multa de doce meses a razón de cinco euros diarios y también inhabilitación para el ejercicio de la actividad de administración de sociedades por un periodo de dos años. En un principio Juan Pedro Galán pedía para Isabel Aguilar dos años por delito societario y tres por falsedad documental, pero el fiscal ha rebajado la petición global a dos años.

Así lo ha denunciado Carlos Aguilar, hijo biológico de Isabel Aguilar, quien pasó a ser pareja de Juan Galán tras fallecer su esposa. Carlos Aguilar asegura que “mi madre lo esta pasando francamente mal. Desde que falleciera mi padre el 29 de enero de 2018, mi madre no ha percibido el derecho hereditario como viuda de mi padre Juan Galán”.

Aguilar dice que está muy pendiente “día a día” de su madre, que está con medicación y atención psicológica. “Perdió a su marido después de más de 50 años luchando con él en los negocios codo con codo. En hoteles, fincas en Jerez y Portugal, locales, pisos, terrenos, etc... Todo era de mi padre y de mi madre, pero mi hermano Juan Pedro Galán la forzó a firmar retiradas de dinero a la fuerza y con amenazas. Sé lo que digo y tengo testigos que están a la espera de prestar declaración”.

Carlos Aguilar se pregunta “cómo puede un hijo denunciar a su propia madre, según él por delito societario y falsedad documental, y por el robo de dos vehículos que le regaló nuestro padre en vida a mi madre, y esto está más que demostrado. Me pregunto yo cómo puede hacer eso cuando yo tengo documentos con firmas falsas por parte de mi hermano Juan Pedro Galán usurpando la identidad de mi padre, algo que se juzgará en las tres querellas que le tengo presentadas por lo penal”.

“Cómo puede maltratar a su propia madre, la que lo crió desde sus dos añitos, es decir, toda una vida. Qué delitos cometió mi madre, que no sabe ni mandar un correo electrónico”, se pregunta Carlos Aguilar, quien recuerda que su madre “lo acompañó y protegió por medio mundo en su carrera como torero”.

El hijo biológico de Isabel Aguilar añade que tiene en su poder “toda la documentación societaria de mis padres desde hace cincuenta años a hoy. Todo es de mi padre y de mi madre, una madre que le firmó un poder confiando en él -en referencia a Juan Pedro Galán- y le quitó todo, todo. Mi hermano constituye sociedades una tras otra utilizando a testaferros y evadiendo impuestos”.

Y va más lejos: “dejo muy claro que tiene un largo historial de delitos, por cohecho, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e imputado actualmente en el juzgado de Chiclana. Recuerdo su paso por prisión, algo más que conocido. Tiene trabajadores denunciándole por despidos improcedentes, en concreto un fiel trabajador de mi padre, Rafi Camino, despedido tras más de quince años sin finiquito. Sin ir más lejos, en los hoteles club de alterne cuando la policía se llevaba a chicas ilegales, él les quitaba el dinero de sus cajas fuertes. Todo eso está en mis querellas, y una de ellas se instruye en los juzgados de Chiclana”.

“Mi madre -añade- vendió una sociedad en 1.800 participaciones el 22 de noviembre de 2017 y catorce días más tarde le estaban retirando de su cuenta 180.000 euros. ¿Curioso, verdad? Ahora lo aclararemos. El director de la entidad bancaria, de Las Cabezas, no se pone en contacto con mi madre, yo fui a verle y me dijo que Juan Pedro tendría un poder a lo que contesté que para firmar con las firmas de mi padre, y se puso blanco. Luego supe que recibió un coche de alta gama de regalo por parte de mi hermano Juan Pedro. Todo esto se aclarará ante el juez, porque existen cinco fotos donde el director de dicha entidad sonríe con fajos de billetes de 100 euros en una compra venta de un hotel de mis padres, fuera de la entidad”.

Prosigue: “No se puede permitir que saquee, que robe todo a mi madre, sus bienes, su dinero, sus caballos, sus vehículos. ¿Pero esto qué es? Él sabe que estoy aquí y que la Justicia lo terminará metiendo preso. Fue juzgado en la Operación Toscana por maltrato a las señoritas de club de alterne. Ha maltratado a su propia madre, le ha robado, la ha anulado como mujer y como madre”.

“Hace poco mi hermano Juan Pedro declaró ante la jueza. Dijo que era su madre pero no biológica. Eso me produce repugnancia, es algo a lo que no doy crédito. En breve trasladaremos todo esto a todos los medios de comunicación a nivel nacional. Se está maltratando a una madre y se le está robando. Se está apropiando de una herencia familiar, trabajada con el sudor de mis padres, eso lo sabe todo el mundo. Le quitó su número de teléfono después de más de treinta años con ese número. La incomunicó. Mis dos hermanas no se pronuncian a pesar de no haber heredado nada porque no quieren ser despedidas. Es un no parar y por eso quiero justicia y la quiero ya. Y quiero que se sepa que me ha llamado gente del mundo del toro dándome ánimos”.

Lo cierto es que este pulso entre ‘hermanos’ está durando mucho sin que se celebren juicios. “Ya son tres los juicios que se han aplazado -señala Carlos Aguilar-. Mis abogados han pedido al juez en escritos que se nombre a otro letrado por parte de mi hermano por problemas de salud. En los próximos días si Dios quiere dará un giro todo y pediremos medidas cautelares, como embargos y clausura de todo. Por lo visto la cárcel a mi hermano le supo a poco”.

Aguilar concluye recordando a Juan Pedro Galán que “yo cuido a mamá, y papá desde el cielo. No descanso ni un día. Por eso quiero justicia y recuerdo que estoy reconocido por mi padre Juan Galán como un hijo mas con interés legítimos, todo ello en un acta notarial a todo efecto allá donde fuera preciso”.