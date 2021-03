"La Junta le está dando la espalda a Asta Regia"

La Plataforma por Asta Regia ha denunciando en rueda de prensa este viernes "la falta de respaldo de la Junta de Andalucía al yacimiento". El presidente de dicha organización, José Ruiz Mata, ha destacado que "tras varias gestiones de esta Plataforma por Asta Regia hemos podido constatar que el yacimiento arqueológico de Asta Regia no tendrá asignación alguna en los presupuestos de 2021 de la Consejería cuya titular es Patricia del Pozo".

Ruiz Mata recuerda que hace dos años "nos reunimos con la consejera de Cultura, y en dos años no se ha hecho nada. Y ya no nos referimos sólo a temas económicos, sino a temas más sencillos como que el yacimiento pase de ser BIC (Bien de Interés Cultural) a ser declarado Conjunto Arqueológico. La Junta no ha hecho nada, le está dando totalmente la espalda a Asta Regia".

Asimismo, apuntó que el pasado año, la Junta destinó 18.000 euros a Asta. "Este año hemos pedido que se duplicara a 36.000 miserables euros, pero ahora nos hemos enterado que dentro de la provincia la Junta le va a dar este año a otros yacimientos como el molino de La Corta 1.200.000 euros y al Teatro Romano de Cádiz unos dos millones de euros y cero para Asta. Queremos saber qué quiere hacer la Junta con Asta, cuál es su idea". A este respecto, ensalzó el respaldo del Ayuntamiento de Jerez con la creación de un Plan Especial para la protección e intervención en el yacimiento.

También agradeció el apoyo de Diputación, "que sabemos que este año estamos dentro de sus presupuestos". Asimismo, alabó la labor de la Universidad de Cádiz, "la única institución que realmente está haciendo algo directo por el yacimiento con su georradar, proyecto para el que ha ido destinado el dinero que nos dio la Junta en 2020".

"La única manera -añadió- es que el yacimiento pase a titularidad pública para que así se pueda investigar y excavar. Así como la creación de una fundación en la que estuvieran presentes la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, la UCA, el Ayuntamiento de Jerez y otros organismo que tengan interés por este yacimiento. Y esto es algo en lo que se está trabajando".

Ruiz Mata adelantó que el yacimiento tendrá "dentro de muy poco una gran página web financiada por Diputación", así como la intención este año de comenzar un ecomuseo de este espacio.

"Lo que sí tenemos es un apoyo social tremendo". A este respecto, el secretario de la Plataforma, Pedro Alemán, apuntó que continúa abierta la campaña de adhesión de asociaciones y organizaciones, que ya suman más de 70, entre ellas, los ayuntamientos de Jerez, Lebrija y Trebujena. "A Sanlúcar se le ha solicitado pero su alcalde no ha contestado, algo que nos sorprende por la cercanía que tiene este yacimiento a la localidad". José Antonio López, contacto entre la UCA y la Plataforma, recordó que la fuerza de dicha entidad "son los seguidores que tiene".

"Cuando allí se empiece a excavar, la Plataforma dejará de existir porque habremos cumplido con nuestra función principal que es poner en valor este yacimiento, que es un yacimiento arqueológico y económico para la zona".

Desde la Plataforma aseguran que se reservan "realizar los actos reivindicativos que creamos convenientes siempre que la sociedad nos apoye. No nos vamos a quedar parados esperando a que la Junta se digne a ayudarnos".