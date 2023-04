La Junta abre expediente sancionador al Ayuntamiento de Jerez por el estado del Archivo Municipal

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha abierto expediente sancionador al Ayuntamiento de Jerez por el mal estado y deterioro del Archivo Municipal a tenor de la normativa vigente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En concreto, el motivo para la apertura del expediente es “la omisión de las actuaciones necesarias para la conservación de los archivos ubicados en las dependencias del Archivo Municipal de Jerez que está provocando pérdida, desaparición y daño irreparable en los mismos tal como se recoge en las Actas de Inspección de 6 de julio de 2022 y de 16 de marzo de 2023”.

En el Acta de Inspección de la visita del 16 de marzo se concluye que se han realizado mejoras en las instalaciones en base a los defectos que se detectaron en la visita y la inspección anterior de 6 de julio de 2022 y que se han solucionado los defectos que se detectaron en el sistema antiincendios y de intrusión en las tres sedes, también se ha contratado una empresa de fumigación y desinsectación para las tres sedes del Archivo, se han comprado más cajas de ph neutro como unidades de instalación para la documentación del Archivo, y se han solucionado los problemas eléctricos en las instalaciones que se detectaron en la OCA que se realizó en 2019.

Por contra, respecto a los defectos que se verificaron y no se han solucionado a la fecha de la inspección se subraya que no se ha realizado el traslado de los documentos que sobrepasan la altura aconsejada de 1,90 metros de estanterías en las recomendaciones del MECD; tampoco se ha instalado un sistema de deshumidificación en el depósito de la sede central del Archivo en la Alameda del Banco y tampoco se ha implementado el Plan de autoprotección y aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales para las instalaciones y el personal del Archivo municipal.

Tampoco se ha detallado de una manera precisa un proyecto de construcción o adaptación de un edificio de archivo para albergar todos los depósitos del Archivo Municipal de Jerez -memoria de instalaciones, planos, presupuesto, plazos de implantación, etc. -

De esta manera, la inspección determinó que “no se están cumpliendo las obligaciones de conservación necesarias de los documentos del Archivo Municipal de Jerez, en base al artículo 36 de la Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, que en sus apartados a) y b) obligan a la conservación de los documentos y a velar por la adecuada instalación de los mismos, y así en especial en la sede del Archivo Municipal en la Plaza del Banco, donde no se garantiza la conservación óptima de los mismos al estar ubicado en una planta sótano, que no tiene los medios ni las instalaciones adecuadas para un depósito de archivo, según las recomendaciones técnicas del Ministerio de Cultura y de las condiciones adecuadas según las normas de edificabilidad de un edificio de archivo”.

Por ello, el Acta indica “que el mantenimiento de la actual ubicación de los fondos documentales del Archivo Municipal en los sótanos de las distintas sedes está provocando un deterioro grave e irreparable, incluso en zonas donde ya se produjeron roturas de tuberías, con el consiguiente perjuicio a la documentación allí depositada”.

El informe acaba resumiendo que “se puede concluir con rotundidad que la ubicación actual en los sótanos no reúnen las condiciones mínimas adecuadas que garanticen la correcta conservación y seguridad de los fondos documentales depositados”.

El Archivo Municipal, distribuido en tres ubicaciones diferentes (Biblioteca Municipal, sótanos del Ayuntamiento y sótanos del edificio de la estación de autobuses) es responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez, que tiene la obligación de velar por su adecuada instalación y funcionamiento, mientras que la Junta es la encargada de velar por que el Consistorio cumpla con su responsabilidad. En el expediente sancionador se considera que la actuación -en este caso, dejación de funciones- del Ayuntamiento de Jerez podría ser constitutivos de infracción grave tipificada en el Artículo 72 apartado a) de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía: “La eliminación o todas aquellas actuaciones u omisiones que lleven aparejada pérdida, desaparición o daños irreparables en los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía incluidos en el Inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía o custodiados en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía , sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 71 a)”.

Dicha infracción puede dar lugar a una sanción con una multa de 50.001 a 100.000 euros.

La Junta de Andalucía tiene claro que los fondos del Archivo deben estar en Jerez y nunca permitirá que salgan de la ciudad aunque, en caso de negligencia reiterada del Ayuntamiento y si el Consistorio no adopta las soluciones necesarias, la Consejería se vería obligada a retirar los fondos documentales de su actual ubicación para garantizar su preservación correcta, aunque siempre se trasladarían a dependencias de Jerez.

Reiteran y dejan claro desde la Consejería que, en caso de ser necesario, se actuaría retirando los fondos de la actual ubicación hasta que se adecuasen a las condiciones óptimas de conservación. Mientras tanto, serían custodiados por la Junta de Andalucía en otra ubicación dentro de la ciudad de Jerez.