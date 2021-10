La Junta quiere asumir el control del Circuito de Jerez

La Junta de Andalucía está dispuesta a asumir el control del Circuito de Velocidad de Jerez, si el Ayuntamiento lo permite, según ha avanzado este mismo jueves el vicepresidente autonómico, Juan Marín, en un acto en Jerez. Hay que recordar que el responsable andaluz ya mostró hace varias semanas la disposición de la Junta de ampliar su participación en el Circuito de Velocidad de Jerez. En concreto, Marín abogó entonces por crear una "mesa" con el Ayuntamiento para abordar esta posibilidad, ya que actualmente la administración autonómica tiene el 31% de las acciones de Cirjesa, pero no se implica en su gestión. Posteriormente, el gobierno local reconoció que estaría dispuesto a sentarse a hablar con el Gobierno andaluz, siempre que aclarase desde el inicio “cuánto va a poner”, según apuntó la alcaldesa Mamen Sánchez.

Preguntado por este asunto, durante un acto con cargos de Cs en Jerez, Marín ha asegurado este jueves que el ofrecimiento sigue en pie. Aun así, ha dejado claro que, primero, "tiene que hacer una ampliación de capital Cirjesa y, en ese momento, pues lógicamente la Junta podría entrar para llegar a controlar, si es posible, el 51% de las acciones".

El vicepresidente andaluz ha insistido en que se trata de un procedimiento "muy fácil". Incluso, "ya lo hemos hablado con otras entidades, lo sabe perfectamente la alcaldesa". En este punto, Marín ha declarado que en Cirjesa, al ser una sociedad municipal, es el gobierno local el que tiene "que tomar las decisiones". "Nosotros somos en este caso accionistas y estaríamos dispuestos a entrar en esa línea de colaboración", ha dicho.

El responsable del Gobierno andaluz ha recordado que "Cirjesa para el Ayuntamiento de Jerez ha sido un problema y lo hemos visto en la cuenta de resultados, déficit tras déficit. Una situación en la que hemos tenido que hacer un esfuerzo tanto Dorna como la propia Consejería de Turismo para poder celebrar aquí los últimos grandes premios".

Así las cosas, ha anunciado la aprobación en Consejo de Gobierno, posiblemente "la próxima semana", del gasto para firmar con Dorna "un próximo contrato que va a superar los 16 millones de euros para tres nuevas ediciones del Gran Premio de Motociclismo".

Aun así, Marín ha mostrado su convencimiento de que "el Circuito de Jerez tiene muchas más posibilidades no solamente del Gran Premio de Motociclismo, sino también lógicamente hay otras opciones en las que queremos experimentar. ¿Por qué no la Fórmula 1 para Jerez, para Andalucía? ¿Por qué no otros tipos de acontecimientos relacionados con el mundo del motor que permitan que Jerez siga siendo la capital mundial del motociclismo y, por supuesto, de otros ámbitos dentro de ese segmento?".

"Estamos dispuestos a esa colaboración, a poder echar una mano en muchos otros ámbitos como lo hemos hecho en turismo y lo que estamos es esperando que el Ayuntamiento, en este caso, la alcaldesa dé los pasos que tenga que dar. Si el consejo de administración dependiera de mí, pues lógicamente lo podría convocar mañana", ha afirmado.