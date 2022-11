Kaos, serie de Netflix, se rueda el lunes 21 en Jerez

Jerez albergará el lunes 21 de noviembre el rodaje de la producción Kaos, serie de Netflix que llegará a la plataforma en los próximos meses. Kaos tiene su eje en la mitología griega y es un título de ocho episodios, creado por Charlie Covell (The End of The F***ing World). La plataforma ya ha explicado los primeros detalles de lo que podremos ver: "Una reimaginación contemporánea de la mitología griega, cómica y oscura, que explora temas de política de género, poder y vida en el inframundo".

¿Cómo sería la mitología griega desde una perspectiva contemporánea? Este título de Netflix trata de dar respuesta a esta pregunta mediante una visión cómica y oscura del tema. De esta manera, se explotan temas relacionados con la política, la diferencia entre géneros, el poder y la vida. Kaos se define como una serie 'rompedora' que presenta una visión moderna de la mitología griega y romana explorando temas como las políticas de género, el poder y la vida en el infierno.

La serie tuvo su primera orden de grabación el 10 de junio de 2018. De momento, solo está prevista una primera temporada que contará con ocho capítulos y aún no tiene fecha de estreno en la plataforma Netflix.

La serie está protagonizada por Debi Mazar, Layo-Christina Akinlude, Jacob Utzon Krefeld, Robert Emms, Jeff Goldblum y Janet McTeer, entre otros.

De momento no han trascendido más detalles sobre el rodaje de Kaos en Jerez de la Frontera salvo que estarán el lunes 21 en la ciudad. La serie de Netflix ya ha rodado en Castilla-La Mancha, Málaga y la pasada semana en el pantano Torre del Águila, en Utrera.