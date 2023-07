Laura Gallego, protagonista de la Feria del Carmen de San Fernando

La artista Laura Gallego, nacida en Jerez y criada en Algar, está enhorabuena. A sus continuas actuaciones musicales por toda Andalucía y también fuera de la comunidad, se le están uniendo también otros proyectos. Hace apenas una semana que Canal Sur estrenó un nuevo programa llamado Diana & Lombo, presentado por Diana Navarro y Manuel Lombo, que cuenta con la colaboración de la joven cada semana.

Además, la artista acaba de ser nombrada esta misma semana Palas Atenea en la Cabalgata del Ateneo de Sevilla 2024. Un nombramiento que ha recibido con entusiasmo al poder "cumplir uno de mis sueños". "Estoy feliz e ilusionada por compartir con gente tan bonita todo el proceso y el día grande de Sevilla", destacó tras conocer la noticia.

También este miércoles ha mostrado su satisfacción por poder participar como presentadora en la Gala de Proclamación de las Salineras que da comienzo a la Feria del Carmen y la Sal de San Fernando. "¡Gracias al Ayuntamiento de San Fernando, por elegirme como presentadora en una noche tan especial como esta!", dijo Laura Gallego tras acudir a las fiestas.

Con su habitual espontaneidad, la artista no dudó en colgar anoche en su Instagram un vídeo recién llegada de la Feria, sobre las doce de la noche, explicando lo feliz que estaba de dedicarse a lo que le gusta. "Acabo de llegar de trabajar, aire acondicionado a tope en mi cocina y tomate de mi padre. ¿Cómo es la pinta? No hace falta ni lavarlo porque todo lo que tiene alimenta", contaba la joven comiéndose a bocados un tomate. "Esta es mi vida y me encanta, la verdad", aseguró sonriente.