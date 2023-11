"He cumplido todos mis sueños, estoy en mi mejor momento"

Está feliz y es casi imposible no contagiarse de esa sensación estando cerca de ella. Laura Gallego está viviendo un momento muy dulce en su carrera, "quizás mi mejor momento", con importantes trabajos sobre los escenarios y en televisión. Lo último que se ha conocido es que la jerezana se subirá el próximo 19 de diciembre al Teatro de la Maestranza de Sevilla para poner la voz al concierto 'Así canta nuestra tierra en Navidad', de la Fundación Cajasol.

Celebra además sus 15 años trabajando en el mundo de la música y pronto sacará 'Made in Jerez', el disco de su concierto en el Teatro Villamarta, "sin trampas ni cartón". ¿Qué le queda a Laura Gallego? "Pues me encantaría cantar con Raphael, que es increíble. Si le quiero pedir algo más en la vida, que me llame", contesta entre risas.

En 2008 ganó 'Se llama copla' y ahora se agotan las entradas de sus conciertos en cuestión de horas.

La vida me ha cambiado de forma súper radical. A medida que he ido dando pasitos me he ido sorprendiendo. Yo tenía 16 años y pensaba que participar en el concurso era una aventura y que me iría para casa. Pero al final gané e hice una gira, y seguía pensando que después me iría a casa, que se acababa todo. Pero al final vino un programa, otro, fui dando pasos, creciendo y nunca en la vida me hubiera imaginado que se darían así las cosas y que me mantuviera en el tiempo.

Escenarios, televisión, ¿hay algo que se le resista?

Espero que nada (risas). Me gusta mucho la tele, me siento muy en mi hábitat y cantar es lo que más me gusta en el mundo. Así que por mucho que trabaje, nunca parece que estoy trabajando porque disfruto muchísimo todo lo que hago. En la televisión me encuentro muy cómoda, me divierto muchísimo, y cada concierto es una aventura. Estoy encantada de la vida.

¿Cómo describiría su actual momento profesional?

Es el mejor momento de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo personal tengo a todo el mundo sano, todos estamos bien, felices. Y en lo profesional estoy en el mejor momento a pesar de haber pasado un confinamiento, una pandemia... Me he mantenido a flote y parece mentira, pero es que cada vez subo más escalones. Cada vez voy abarcando más, teniendo más conciertos, tomando más protagonismo en los programas de televisión en los que participo. He presentado, he sido colaboradora... He cumplido todos mis sueños.

Algo que hay que valorar también es su comunidad fiel.

Sí, estoy muy agradecida porque llevo 15 años conservando y aumentando la familia virtual y la de los conciertos. Tengo una comunidad que me sigue desde que empecé y es muy fuerte porque se van renovando las generaciones. Yo sigo viendo niñas pequeñas en mis conciertos y eso es muy bonito.

Comenzó con un género muy característico, pero en estos años se ha visto una evolución.

He evolucionado en todo. Yo era una niña y he tenido que madurar muy rápido, tuve vida de adulta muy pronto. En la imagen, el vestuario... Por ejemplo, cuando fui más madura decidí que no me gustaba la bata de cola, que no me sentía yo. Me pongo el traje de flamenca para la Feria, pero no me sentía del todo cómoda para trabajar. Yo me veía más acorde a mi edad con otro tipo de vestuario, hice el cambio y me encuentro ahora muy yo. Miro atrás y veo que soy otra persona con la misma esencia de la copla. Por mucho cambio que he dado siempre he mantenido viva la copla, el legado de las folclóricas que me han dado todo lo que tengo.

¿Cuáles son sus referentes?

Mi mayor referente es Lola Flores porque desde que era muy pequeña decía que quería que la gente sintiera por mí lo que yo sentía por Lola, algo que no sé ni explicarlo. La veía y no podía apartar la mirada de ella, no tenía capacidad para abarcar nada más, sólo quería verla y disfrutarla. Lola Flores y La Paquera de Jerez por supuesto, porque lo primero que me gustó fue el flamenco. Yo era muy de La Paquera, era una bestia en el escenario, quería tener ese poderío. Y bueno, adquirí por el camino una estrella que me ha ido guiando que es Rocío Jurado. Lo que intento es mantener su legado vivo. Es verdad que aunque yo no lo vea, hay gente que me dice que le recuerdo a ella, así que intento mantener vivo su recuerdo.

¿Qué le parece el Museo de Lola Flores en Jerez?

Estuve el día de la inauguración y lo disfruté mucho. Me llamaron mucho la atención los contratos, los vestidos, cosas que se habían visto en películas y en la televisión y de repente las tenías a centímetros de ti... Fue impactante.

¿Qué proyectos tiene para los próximos meses?

Ahora viene la traca final de año. Ya toca sacar disco, vamos a sacarlo con un concierto que hice con canciones nuevas y versiones en el Teatro Villamarta. Fue un especial que se llamó 'Made in Jerez' y ese concierto lo grabamos y lo hemos preparado para que salga un disco para que la gente disfrute de un disco sin trampas ni cartón. Voy a tener una Navidad muy especial y voy a hacer cosas especiales tanto televisivas, discográfica... Va a ser la Navidad más especial de mi vida.