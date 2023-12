Un hombre cancela su deuda de 92.000 euros en Jerez tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados especializado en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Jerez. El Juzgado de Primera Instancia nº7 de Jerez de la Frontera ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 92.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados, su caso es el siguiente: “Al tener un buen nivel económico, decidió solicitar algunos préstamos y tarjetas que iría pagando posteriormente ya que se lo podía permitir. Años más tarde, el salario se le redujo un 50%, lo que significó que no pudiera devolver sus deudas. Para intentar salir de esta situación, generaba nuevos préstamos para cumplir con los anteriores, aunque no consiguió solventar la situación”.

Según recuerdan, “España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Este procedimiento legal permite la cancelación de las deudas a personas que no pueden asumir los pagos debidos. Su espíritu es el de ofrecer una segunda oportunidad a aquellas personas en situación de sobreendeudamiento para que no tengan que vivir ahogadas por pagos que no podrán asumir. De esta manera, también se busca eliminar el estigma que viven quienes han sufrido contratiempos económicos”.