Literatura infantil y juvenil: De escritores a lectores

Siempre se ha dicho que, gracias a los libros, vivimos decenas, centenares, miles de vidas, tantas como las de los personajes con los que nos identificamos. Todos ellos hacen que, en ocasiones, nos convirtamos en héroes griegos de regreso a nuestro reino, en caballeros andantes que han superado un sinfín de desafíos, o que suframos las desventuras de un pequeño príncipe procedente del asteroide B-612.

El curso pasado, parte del alumnado de Secundaria y Bachillerato del colegio La Salle Buen Pastor, compuesto por ávidos lectores y lectoras decidió por sí mismo crearlos, dar vida a unos personajes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, a reyes enfrentándose a la muerte, o a cocineras desvelando un oscuro misterio, en el primer libro de relatos que titulamos Semillas literarias. Con él pretendimos ofrecer un espacio para que las voces de nuestros jóvenes autores y autoras fuesen escuchadas y compartidas, impulsando así su creatividad y el gusto por la lectura y la escritura. Esta creatividad también se vio reflejada a través de las ilustraciones que acompañaron a cada uno de los relatos, para que así “se unieran palabra e imagen formando una bonita mezcla”, según las palabras de la propia ilustradora, Alicia Medina.

Al escribir y dibujar, nuestros estudiantes no sólo desarrollan sus habilidades artísticas, lingüísticas y literarias, también aprenden a explorar sus propios sentimientos, a comprender realidades ajenas y a ampliar sus horizontes, actividades fundamentales para su desarrollo personal, y acicate fundamental para seguir adelante con este proyecto que ya está tomando forma en el siguiente volumen de Semillas literarias: relatos de futuros autores.

Por supuesto, esta iniciativa no se hubiera realizado sin la confianza de la editorial jerezana PeripeciasLibros, cuyo objetivo fundamental es su apuesta por la cultura y que no dudó en dar su apoyo a estos jóvenes. Y es que la cultura, como señala su presidente, Antonio Aguayo, “no es algo del pasado, no es solamente la historia o el arte destinados a sesudos investigadores, es presente y, sobre todo, futuro, un futuro que hay que cuidar, mimar e incentivar. Hay que regar las semillas, darles cobijo y aliento, para que puedan, de aquí en adelante, dar los frutos que de ellos se esperan”.

Efectivamente, en opinión de una de sus autoras, M.ª José Prieto, la publicación de su texto supuso “mostrar mis pensamientos y sentimientos a través de un pequeño relato”; una iniciativa que a Carmen González le abrió “las puertas para empezar a escribir”, que para Julia Segura significó “un reto, una posibilidad de reconectar con la escritura, y con el gusto de crear y desarrollar historias”, o que a Miguel Ángel Borrego le dio “la posibilidad de dar vida a personajes que tenía en mente desde Primaria”. En definitiva, una experiencia muy gratificante la de “ver el libro en el que se encuentra mi relato junto al de mis compañeros”, apunta Soledad Tinoco, y “excepcional” eso de “escuchar los comentarios posteriores sobre la lectura de mi relato”, según Marco Pastrana.

Estos testimonios de nuestros jóvenes literatos dan fe de la importancia de un proyecto que esperamos cuente, cada vez más, con autores y autoras que se sumen y den a conocer sus historias originales y, lo más importante, “su amor por leer”, subraya Patricia Sánchez.

Reseñas de libros

Matilda

Autor: Roald Dahl.

ISBN: 978-84-9122-136-4

Editorial: Santillana.

Matilda es una niña a la que le encanta leer y todo el mundo admira menos sus padres, que la menosprecian diciéndole que la lectura no vale para nada. Además de demostrar sus habilidades académicas, termina desarrollando poderes que utiliza contra una de sus profesoras, la señorita Trunchbull. Al final Matilda acaba feliz con una persona que de verdad la valora.

Alumna: María Soledad Tinoco Caro. 2°ESO

¡No te metas con el club de cine!

Autor: Sumito Oowara

ISBN: 978-8419010-71-1

Editorial: Ivrea Midori Asakusa quiere crear anime, y para conseguirlo, ella y sus dos amigas forman un club donde hacen animaciones. Esta no es solamente una historia sobre la ambición y el trabajo en equipo, sino que también se da a conocer la mente creativa de nuestra protagonista a partir de dibujos detallados y muy ingeniosos. La narrativa es fácil de entender, pa desde el primer momento, no solo por el buen ritmo que consigue llevar la autora, sino por la intriga, misterio y giros que se mantienen hasta el final y que nos hacen estar dentro de la trama en toda la lectura. Es muy sencilla de leer, llena de suspense y nos permite reflexionar sobre temas como la justicia.

Antigua alumna: Patricia Sánchez Romero.

Memorias de Idhún

Autora: Laura Gallego

ISBN: 9788466110112

Editorial: Currilla

Un libro de fantasía, profecías, mundos exóticos... conectado con nuestro mundo real. Una novela de amor, superación, traición, guerra... con presencia de seres mitológicos, magos, hechiceros... Este es el primero de los tres libros que conforman la trilogía y, si lees el primero, no podrás parar hasta leerte la trilogía completa. No te dejará indiferente.

Alumno: Marco Patrana Rouas 2º Bachillerato

Asesinato para principiantes

Autora: Holly Jackson

ISBN: 978-84-08-22312-2

Editorial: Planeta, Crossbooks

Se trata de un libro que nos narra la investigación que lleva a cabo la estudiante de instituto Pippa. En ella, intenta desenterrar la verdad de un caso de asesinato cerrado hace años, pues confía en la inocencia del que fue culpado y se propone demostrarlo. Es una novela adictiva que atrapa desde el primer momento, no solo por el buen ritmo que consigue llevar la autora, sino por la intriga, misterio y giros que se mantienen hasta el final y que nos hacen estar dentro de la trama en toda la lectura. Es muy sencilla de leer, llena de suspense y nos permite reflexionar sobre temas como la justicia.

Antigua alumna: Patricia Sánchez Romero