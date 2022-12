Lotería de Navidad: cada jerezano gastará este año una media de 57,32 euros

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 se celebrará este jueves 22 de diciembre con aforo completo en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid y un total de 2.520 millones de euros en juego en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.408 millones de euros en premios.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, 2.520 millones de euros.

Entre los premios del sorteo, que suele durar unas cuatro horas aproximadamente, destacan el conocido como 'Gordo' de Navidad, de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo premiado); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 al décimo). También se reparten dos cuartos premios, de 200.000 euros a la serie (20.000 al décimo) y ocho quintos, de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).

Los bombos, las bolas, la tolva y el resto de los elementos que intervendrán en el sorteo llegaron al Teatro Real de Madrid el pasado miércoles 16 de diciembre, donde permanecen custodiados bajo estrictas medidas de vigilancia y seguridad durante las 24 horas del día. El 21 de diciembre subirán al escenario para ultimar los detalles finales.

En el coliseo madrileño estarán también la víspera los profesionales de Loterías y Apuestas del Estado, junto a su presidente, Jesús Huerta, y los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid, que llevarán a cabo el ensayo general del sorteo, el más importante y popular de SELAE. El día 21 de diciembre se realizará el examen y recuento de las bolas de los números y premios que se utilizarán para efectuar el sorteo.

"Se crea un clima de familiaridad entre todos los que estamos allí preparándonos para la mañana del 22 de diciembre", asegura en declaraciones a Europa Press Jesús Huerta, al tiempo que adelanta que durante el ensayo recordará a los pequeños cantores "que lo hacen muy bien y que estén tranquilos".

Últimos días de ensayos entre risas y nervios

Por su parte, los niños y niñas están realizando estos días los últimos ensayos entre risas y nervios para que no haya ningún "mínimo fallo" este jueves 22 de diciembre en el Teatro Real. "Cuando vi el número no me imaginaba 4 millones de euros e iba a decir 4 euros, luego recapacité y cuando lo canté me puse a gritar y se me fue ya la voz", cuenta a Europa Press Paula, que el año pasado cantó el primer premio de la Lotería de Navidad, aunque no cree que lo vuelva a cantar en esta ocasión: "No hay tanta suerte. ¡Ya quisiera yo!".

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, España ha celebrado 211 Sorteos Extraordinarios de Navidad y, de entre todos ellos, cuatro ciudades han sido las más agraciadas por el primer premio que suma de nuevo este año 4.000.000 euros a la serie: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia.

'El Gordo' ha caído en la capital de España hasta en 82 ocasiones. Le siguen Barcelona, premiada en 42 ocasiones y, en menor proporción, Zaragoza y Valencia, que han cosechado el primer premio hasta 13 veces. Completan el ranking, Cádiz, ciudad agraciada por 'El Gordo' 12 veces, y Málaga, 10 veces premiada.

56,6 millones consignados en la provincia

Andalucía con 485.638.400 euros es la segunda comunidad autónoma que más dinero jugará en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2022 que se celebra este jueves, una cifra que ha subido en más de 37 millones de euros respecto al año pasado, fijada en 448,4 millones.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, se ha consignado en la comunidad autónoma un total de 2.428.192 billetes, lo que representa que cada andaluz jugará una media de 57,32 euros, lo que sitúa a la región 12,04 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 69,36 euros por persona.

Según los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado, la cifra que este año se gastará de media en Andalucía es 4,34 euros superior a la registrada el año pasado, cuando alcanzó los 52,98 euros. Esta cifra también supera a la de 2021 (52,07 euros).

En este marco, los granadinos son los que compran más décimos, con una media de 73,42 euros por persona. A continuación están los jiennenses con 71,21 euros por habitante, almerienses con 69,07 euros, cordobeses con 61,41 euros, malagueños con 57,65 euros, sevillanos con 51,88 euros, gaditanos con 45,50 euros y onubenses con 37,23 euros por habitante.

De hecho, los ciudadanos de Huelva son los cuartos que menos gastan en el sorteo de todo el país, sólo superado por Ceuta, Melilla y Las Palmas.

En cifras nacionales y por comunidades, Castilla y León está a la cabeza con una consignación de 109,62 euros por habitante, seguida de La Rioja con 102,54 euros por habitante, Asturias con 100,95 euros y Aragón con 94,20 euros.

De su lado, las de menor consignación por habitante son Ceuta, con 16,03 euros, Melilla con 16,28 euros, Baleares con 39,63 euros, Canarias con 43,70 euros, Cataluña con 54,74 euros y Andalucía con 57,32 euros.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en cuanto a la cantidad consignada para este sorteo, con 101.056.000 euros, lo que supone 505.280 billetes, seguida de cerca por Málaga con 97.754.800 euros y 488.774 billetes.

Les siguen por orden Granada con más de 67,6 millones de euros y 338.241 billetes, Cádiz con 56,6 millones y 283.444 billetes, Almería con 50,5 millones y 252.741 billetes, Córdoba con 47,7 millones y 238.519 décimos, Jaén con 44,6 millones y 223.309 billetes, y en último lugar, Huelva con 19,5 millones de euros y 97.884 billetes consignados.

Cada español gastará este año una media de 69,36 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, frente a los 66,6 euros de 2021, según revela la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esto equivale a más de tres décimos por persona.

Esta cantidad es estimativa pues el dato no será definitivo hasta que se reciban las devoluciones de los boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo. Así, los más de 69 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace Loterías a la hora de enviar los décimos a las administraciones, aunque más tarde siempre hay una proporción que se queda sin vender.

Hacienda recaudará 163,8 millones

Hacienda podrá recaudar un total de 163,8 millones de euros en el sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes vinculan el incremento de los 7,28 millones con respecto al año pasado al aumento de 8 series.

Así, el número de premios aumenta en 1.224.320, hasta los 27.547.200 premios, y el importe de los premios crece en 112 millones de euros hasta los 2.520 millones, por lo que el "aguinaldo" para las arcas públicas se incrementa, a pesar de que se mantiene el mínimo exento de tributación desde que se incrementó el 1 de enero de 2020 hasta los 40.000 euros.

Es imprescindible presentar el décimo o resguardo agraciado para poder cobrar el premio a partir de la tarde del 22 de diciembre, una vez finalizadas la verificaciones de los números extraídos y de los procesos informáticos.

Los premios del sorteo inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.600 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde de este 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Si el premio es de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrará en las entidades financieras autorizadas cuya lista se encuentra disponible en los puntos de venta de Loterías y en la página web oficial ('www.loteriasyapuestas.es').

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial de Loterías, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de juego tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego, siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso el procedimiento será el mismo que con los premios mayores.

Todos los premios del sorteo de Navidad se podrán cobrar hasta el 22 de marzo de 2023, pues el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.