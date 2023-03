El V MAD Festival Publicitario de la UCA trata sobre Inteligencia Artificial, Metaverso y Creatividad

Alumnado del grado en Publicidad y Relaciones Públicas y dobles grados en Marketing y en Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz celebra esta semana, este miércoles y el jueves 16, el V MAD Festival Publicitario en el Campus de Jerez. En 2023, profesionales y estudiantes abordan la inteligencia artificial (IA) y el metaverso en la creatividad.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UCA, Manuel Sánchez, junto al decano de la Facultad, José Antonio López, así como del director General de Emprendimiento, Empresa y Egresados de la UCA, José Manuel Sánchez; la consejera del Consejo Social y jefa de Comunicación, Protocolo y Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Raquel Boy; la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la UCA, Lourdes Riquelme, y representantes de la organización del propio festival han protagonizado el acto inaugural en el salón de Actos del edificio de Despachos y Seminarios.

Manuel Sánchez les ha dado la bienvenida, resaltando la relevancia de este tipo de encuentros, hecho “por y para estudiantes”. Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha comentado que “intentamos que vuestra vinculación no se limite solo a la actividad docente, por ello estamos muy contentos de estar aquí”. Ha subrayado que no solo es formativo, sino que “os prepara para el futuro más inmediato, para el mercado laboral; os ponen en contacto con la realidad”.

José Manuel Sánchez les ha explicado que emprendimiento significa “crear valor social, económico y cultural”, por lo que este espacio es el idóneo para trabajar en ello. La Cátedra UCA Emprende participa en el Festival desde los talleres. José Antonio López les ha dado la enhorabuena por tomar la iniciativa, que desarrollen una idea los propios alumnos y les ha recordado que esta actividad forma parte del pasaporte cultural de la Facultad. Acerca de la temática, el decano les ha anunciado que el metaverso es un concepto que va ganando importancia, “de gran potencial tecnológico para mundo publicitario y marketing”; así que les ha animado a aprender de los profesionales invitados como clave para su futuro laboral que estará en “experiencias inmersivas, desde otra forma de socialización, a través del comercio con metaverso y el trabajo remoto en un ámbito espacial virtual y vosotros tendréis un papel fundamental en el contenido”.

Por su parte, Raquel Boy ha mostrado su satisfacción por el apoyo del Consejo Social de la UCA a este tipo de iniciativas, donde “el talento y el desparpajo se hila con la capacidad de mezclar y un fondo de conocimiento de este festival”.

La Creative Copywriter en Delirio & Twain Madrid, Valeria Silva, acompañada por el profesor David Selva, ha ofrecido la conferencia inaugural titulada La creatividad me trajo hasta aquí. La ponente les ha trasladado a través de su experiencia personal, formativa y laboral la manera de introducirse en su futuro profesional. “La creatividad es la fuerza que me ha movido durante toda mi vida, es la que me llevó a innovar”, un objetivo que debe ser compartido por las futuras generaciones para “dar un mensaje en un momento y voz correcta y; para eso, tienen que crear algo nuevo”. Les ha recomendado a tener un estilo diferente y universal, que se adquiere – como ha sido su ejemplo – viajando, formándose en calidad, buscando referentes y trabajando en diferentes empresas para encontrar su sitio. Por tanto, es un “reto espectacular trabajar en diferentes campos desconocidos, aprender para ponerse en los zapatos de consumidor”.

Posteriormente, se ha desarrollado la entrevista La incursión de un artista flamenco en los NFTs y el Metaverso de la mano de David Morales, reconocido artista flamenco, y David C. Abad, project manager en Wisekey Suiza. En ella, abordan el proyecto y las creaciones flamencas y artísticas del bailaor linense, y cómo han logrado hacerse un hueco en los WISe.ART NFT Excellence Awards 2023.

Por la tarde, el programa se dedica a un taller con Antonio Morenilla, del equipo Innovafilm, sobre Aplicación de IAs y edición para emprendedores audiovisuales, y Manuel Esteves de la escuela de fotografía M. Esteves ofrecerá el taller Lightroom como herramienta de emprendimiento.

La jornada del jueves 16 comenzará, a las 10:30 horas y en el salón de Actos, con la conferencia Inteligencia artificial y creatividad: ¿pueden las máquinas generar arte, música o literatura?, de Rubén Baena, investigador en el campo de la IA, acompañado por la profesora Lorena Gutiérrez. A las 11:45 h., le seguirá la ponencia central El metaverso y el cachopo de Rafa Gil, director Creativo independiente y director Académico en The Atomic Garden, presentada por el profesor David Selva.

Entrega de premios

A las 12:45 horas se celebrará el 'Certamen' con la visualización de las piezas finalistas, el fallo del jurado y la entrega de premios. En esta edición, se presentan la categoría Briefing Creativo, patrocinada por la Escuela Creativa The Atomic Garden, cuyo premio consistirá en un máster en Creatividad Publicitaria en la prestigiosa escuela de Madrid, y la categoría Gráfica Publicitaria, apoyada por la marca de moda solidaria FAN-TOCHE, cuyo premio consistirá en dos cursos creativos de la escuela online Domestika y una tarjeta de regalo de sus tiendas.

En 2023, la organización cuenta con el apoyo y patrocinio del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, del Consejo Social de la UCA, la Cátedra de Emprendedores, el CEUCA y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, la alianza SEA-EU, además de The Atomic Garden Madrid, FAN-TOCHE, Grupo Solera Motor, Foster's Hollywood, Abuelo Bread, Burlone Brand, Talismán - Tattoo Studio, Gloria Vendimia, Cirope de Freza, Tattoo Convention Jerez, La Tienda de La Vecina, y Órbita Flamenca.