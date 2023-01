La colección flamenca de Maciá inspirada en Lola Flores: "Los vestidos tienen sensualidad, color y movimiento"

"Cuando te viene a la cabeza Lola Flores piensas en el rojo, en aberturas, en asimetrías... Ella iba por delante". Este jueves la diseñadora jerezana Amparo Maciá rinde homenaje a la figura de la artista jerezana a través de su nueva colección 'Va por ti... Lola'.

"Lola es pierna al aire, movimiento. He hecho la colección pensando en ella, una colección con la que sentirse femenina, elegante, atrevida... He querido ser fiel a mi forma de diseñar inspirándome en ella", declara Maciá. A pocas horas de abrir la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe, la diseñadora reconoce que "este año es especial, ha sido como empezar de cero. El año pasado celebré los 25 años con una recopilación, pero para este 2023 quería renovación sin perder mi esencia. Me siendo una creadora de moda flamenca".

Maciá subraya que para esta colección "me preguntaba, ¿esto se lo pondría Lola? Y creo que se pondría todos los trajes que he creado". La diseñadora exhibirá una colección en rojo compuesta de ocho vestidos inspirados en Lola desde el primer momento. Son modernos, con aberturas, con flecos y volantes de caracola que buscan el movimiento. "Ella bailaba, quería libertad para el baile, así que habrá cadera suelta, capas, medias capas, estilo evasé... Los vestidos tienen sensualidad, color y movimiento", remarca la autora.

Este homenaje esta hecho a la Lola que le gustaba a la diseñadora, "la Lola Flores de sus últimos tiempos una Lola revolucionaria, innovadora, arriesgada por sacar unos diseños que hoy en día serían modernos, con aberturas en las piernas, vestidos con mucho movimiento y sin perder la elegancia".

Entre los tejidos hay organdí, sedas naturales y mucho punto de seda, que sigue siendo muy importante en su colección… Volúmenes que dan efecto de flotar y un renovado patronaje que resalta la silueta de la mujer, mangas renovadas, faldas con muchas capas, cinturas muy ceñidas pero con las caderas con muchas capas que dan mucha facilidad para andar, mangas murciélago, mucho escote y aberturas.

La pieza estrella del desfile es su vestido lleno de volantes pequeños "que le llamo 'Vestido Abrigo', pues se abrocha delante, es un diseño que saqué hace varios años y hemos perfeccionado. Es muy Amparo Maciá, un vestido con el que te ves muy guapa y a la vez muy cómoda para la Feria".

Para mostrar estos diseños en homenaje a Lola Flores, Amparo Maciá contará con la presencia de la modelo Alba Carrillo. La profesional de la moda será la encargada de abrir y cerrar el desfile con sendos trajes inspirados en la artista homenajeada y con alta joyería de Joyería Gordillo.

Además, el artista jerezano Juan Peña cantará en directo en este evento de la moda y tendrá su particular recuerdo hacia la artista jerezana en el 100 aniversario de su nacimiento. Peña, que ha acompañado a la diseñadora en muchos de sus desfiles como invitado en el front row o formando parte de sus desfiles con su voz en directo, retoma así su contacto con Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe después de un parón por la pandemia.

Maciá subraya que sus trajes son para disfrutarlos, para pisar el albero del Real o para asistir a un gran evento. "Sé que hay una gran expectación, pero creo que a quien le guste cómo trabajo, esto le gustará. Yo lo doy todo en cada colección, de hecho, hasta que no me los quitan de las manos para el desfile no paro de tocarlos... Siempre intento sacar lo mejor de mí en cada trabajo", declara la diseñadora.