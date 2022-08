El Ayuntamiento de Jerez, muy preocupado por la suspensión del concierto con el Hospital San Juan Grande

La suspensión del concierto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el Hospital San Juan Grande preocupa a los jerezanos y a todos los usuarios del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y la Sierra en general y al Ayuntamiento de Jerez en particular, que observa con inquietud -además del ERTE a los trabajadores- el tremendo recorte producido en la asistencia sanitaria en la ciudad.

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, lamenta el parón sufrido en la atención y el incremento en las listas de espera: "Es verdad que la Junta de Andalucía no ha renovado ese concierto y en lo que deriva es que son muchas, muchas operaciones paradas, muchas que se desviaban del SAS al Hospital Juan Grande y que en estos momentos hay una lista de espera de personas que ya sabían, o habían elegido incluso San Juan Grande, que el hospital ni siquiera tiene el encargo o la derivación del SAS aunque hubieran elegido ese lugar".

Ante la falta de noticias del SAS, la regidora explica que "no sé las excusas porque no es cuestión de presupuestos, los presupuestos se renuevan porque estamos viendo que la Junta de Andalucía no para de hacer conciertos con clínicas y lo que sí tengo que decir y vuelvo a reiterar es que Jerez es una población sanitaria muy grande que no solo es Jerez, que es Jerez, Costa Noroeste y toda la Sierra, que solo tenemos un hospital y que es necesario que ampliemos nuestro Hospital, y mientras eso no se produce es necesario que siga habiendo conciertos con empresas que, como el Hospital Juan Grande, donde hay muy buenos médicos, donde la gente sale contenta cuando se le realiza o cuando se traslada desde el Hospital cualquier tipo de prueba".

"¿Dónde deriva esto? Es decir, ¿Dónde derivan ahora todas esas operaciones, toda esa atención médica que en estos momentos está en lista de espera y parada porque no se atiende?", se pregunta, como muchos jerezanos, la alcaldesa: "Espero que se pueda buscar una solución y sobre todo no veo que los jerezanos, la gente de la Sierra, la Costa Noroeste, nos tengamos que ir a poblaciones como Puerto Real, San Fernando o Cádiz para poder tener esa atención. Sabemos lo bien que ha trabajado y trabaja siempre San Juan Grande y espero que la solución se dé pronto".

Con el Hospital Universitario de Jerez ya masificado -si deriva asistencia es porque no puede asumirla-, se antoja imprescindible el concierto: "Exactamente: el Hospital de Jerez viene derivando desde hace tiempo mucha gente, desde hace muchos años, con ese concierto con San Juan Grande porque no puede atender esa demanda, ese volumen de atención hospitalaria. Por tanto, es necesario, y si es necesario y tenemos aquí un hospital acreditado como es el Juan Grande, qué mejor que se puedan seguir renovando esos conciertos".

"La gente mayor no puede esperar dos años a que le operen una rodilla"

"Pero la realidad -añade Mamen Sánchez- es que en estos momentos, personas que se iban a operar en mayo de rodilla, de oftalmología, llevan casi más de dos años esperando porque esas operaciones se iban a realizar en el San Juan Grande y de hecho, hay a quien le dan a elegir entre el Hospital Universitario y el Hospital San Juan Grande y elige el San Juan Grande. Y en el San Juan Grande ni siquiera ha llegado la comunicación del Hospital de Jerez de esa derivación para que sepan que esos pacientes tienen que ser atendidos allí. Y eso lleva ocurriendo muchos meses. Esa paralización está ahí y en definitiva, quien la padece es el jerezano que tiene que operarse de la rodilla, de una catarata, y ya no solo el jerezano sino también toda la amplia población del Área de Gestión Sanitaria de la Sierra y la Costa Noroeste".

Se trata de un asunto que no es baladí: la salud y la calidad de vida: "Hablamos de salud y lo que siempre decimos: se está hablando mucho por parte de la Junta del Hospital de Cádiz... Con todo el respeto, probablemente Cádiz también necesite ese hospital pero en el Área de Cádiz tenemos Cádiz, Puerto Real e incluso el Hospital Militar de San Fernando, que pasó a ser del Servicio Andaluz de Salud. Por tanto, quien de verdad necesita una ampliación del hospital es Jerez. Sabéis que el Ayuntamiento ofreció terrenos, nos dijo la delegada que no hacían falta terrenos porque el Hospital disponía de terrenos y es verdad que dispone. Por tanto, creo que hay que hacerle una gran pensada y vuelvo a reivindicar desde aquí, aprovechando toda esta situación, que la gente, la gente mayor, no puede esperar dos años a que le operen una rodilla. O gente mayor que tiene un problema de visión, y esa pequeña operación que pueden hacer desde el Hospital Juan Grande y que de hecho se derivaban al Hospital Juan Grande, le puede dar una solución de movilidad y de mayor calidad de vida", subraya la alcaldesa.