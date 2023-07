Mamen Sánchez: "Estas elecciones ha habido una movilización del votante de izquierda"

La ex alcaldesa de Jerez y número dos de la lista del PSOE al Congreso en las elecciones generales 2023 Mamen Sánchez ha valorado de forma positiva los resultados en las urnas y ha apuntado que cuando "la gente de izquierda sale de su casa y vota podemos cambiar todas las perspectivas que había. Creo que al final es un triunfo de la gente que apuesta por avanzar, por seguir con derechos y, sobre todo, por la verdad". Sánchez ha destacado que esta, "ha sido una campaña de desmentir muchos bulos. Creo que es el camino que tenemos que seguir. A veces, los trabajos hacen que no te metas en el día a día pero creo que ha sido una campaña de demostrar quién estaba creando una rumorología y falsos datos".

Respecto a los datos obtenidos por el PSOE, 120 escaños en 2019 y 122 en 2023, Sánchez ha subrayado que ha sido una campaña "en la que se ha estado muy atento. Claramente había un grupo de izquierda que quería combatir al de derecha. La mayor movilización viene del electorado de izquierda, que cuesta a veces movilizar. La campaña se ha polarizado en eso: había que salir para no permitir los recortes que han estado comentando los bloques de derechas de PP y Vox en sus campañas".

Sobre posibles acuerdos para llegar a gobernar, Sánchez ve que en estos momentos, "el único que tiene posibilidad de ser investido presidente es Pedro Sánchez. Ahora es el momento de la política de altura, de diálogo. Lo que han dicho los españoles es vuelvan a entenderse, es un parlamento plural y el diálogo tiene que primar. Es el momento de la definición de cada partido".

En cuanto a una posible convocatoria de nuevas elecciones generales, ha explicado que hay que "darle oportunidad a la política y dejar lo que los españoles han decidido. Ahora quien se tiene que pronunciar es la representación del congreso y decidir a quién apoya. Pero por los números, el que tiene posibilidades es Pedro".

La ex regidora jerezana. que regresará a una cámara de la que fue diputada durante 16 años (entre 2000 y 2016)", ha apuntado que este trabajo "ya lo conozco bien y siempre me ha resultado apasionante. Los retos gustan y ya he vivido épocas en las que las cosas salían con acuerdos, pactos, enriqueciéndose y hablando mucho. Creo que vuelvo en un tiempo muy similar. Daré todos los conocimientos que tengo y toda la forma que yo tenía de entender la política con respecto a mi ciudad y a mi provincia que era pelear por conseguir cosas".