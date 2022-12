"Jerez está en marcha; este gobierno está cambiando la ciudad"

Cerramos un 2022 marcado por un panorama económico muy complejo debido a un IPC al alza y una crisis energética que ha conllevado aumentos de los precios de los carburantes y de la luz. ¿Cómo cree que esta situación ha afectado a Jerez?

Son elementos que influyen en todo, incluso en el día a día del Ayuntamiento. Nos ha pasado, por ejemplo, que se han encarecido obras por el aumento del coste de los materiales, por ejemplo. Ahora bien, los datos económicos de la ciudad han sido bastante buenos y hemos tenido una bajada del número de parados. Estoy convencida de que, con las medidas que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha beneficiado y van a seguir beneficiando a los jerezanos. Gracias a estas decisiones, esta situación económica tan complicada no ha sido tan traumática.

¿Qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, para poder afrontar esta coyuntura económica?

Nos hubiera gustado que hubieran venido ayudas desde todas las administraciones y no solo del Gobierno central. Nosotros hemos mantenido el mismo presupuesto en servicios sociales que tuvimos durante la pandemia, que fue de cuatro millones de euros. Y eso a pesar de que todo nos ha salido más caro, como por ejemplo la luz.

Ya que hace mención de los servicios sociales municipales, ¿ha habido en este año un repunte en el número de personas atendidas?

Hay que tener en cuenta que el Gobierno central realizó una buena protección social durante los momentos más duros de la pandemia. ¿Qué hubiera sido de esta ciudad si no se hubieran hecho los ERTE? Si no se hubieran hecho, unas 17.000 personas hubieran tenido que ir a los servicios sociales, pero, en su lugar, pudieron estar cubiertas. Sí hemos visto que, dentro de la población que recurre a los servicios sociales, se ha tenido que destinar más recursos para afrontar el recibo de la luz u otro tipo de pagos. No es tanto el incremento de personas, pues se ha notado que ha habido una reducción del paro en este año, sino de las ayudas que necesitaban los que ya estábamos atendiendo.

¿Y qué espera de 2023? La incertidumbre económica persiste...

Está claro que todo está condicionado por la guerra, pero España está resolviendo bien la situación y el último paquete de medidas presentado por el Gobierno central es bastante bueno para hacer frente a la situación actual. Como deseo a los Reyes Magos, pido que acabe la guerra, porque estoy convencida de que será un punto de inflexión a la situación actual.

El Ayuntamiento comienza 2023 con un presupuesto prorrogado ya que el vigente entró en vigor en octubre. Sin embargo, llevamos un mandato en el que solo se ha aprobado dos previsiones. ¿Por qué ahora se hacen con carácter bianual cuando durante el anterior mandato se lograron aprobar presupuestos año a año?

Nosotros aprobamos los presupuestos lo más pronto que podemos, pero sabemos que el Ministerio de Hacienda no contesta antes de cinco o seis meses. El actual presupuesto lo aprobamos en abril, pero, con la intervención que tenemos de Hacienda, el último ‘ok’ nos lo dio en octubre. Con estos tiempos, es difícil que el presupuesto se pueda ir ejecutando año a año. Aunque ahora los estemos aprobando cada dos años, nos podemos sentir orgullosos de tener un presupuesto actualizado que nos permite hacer inversiones.

El gobierno que salga de las elecciones municipales del próximo mes de mayo deberá tomar la decisión de elaborar el presupuesto de 2023 o de esperar al de 2024. Sin embargo, en este nuevo ejercicio crecerán sustancialmente los gastos financieros. ¿Se ha hablado ya con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de volver a refinanciar los préstamos que tiene el Ayuntamiento?

El Gobierno de España siempre ha sido sensible a esta situación y, cada vez que se acerca la fecha, nos ofrece soluciones. Yo espero que así sea de nuevo porque, de lo contrario, será difícil seguir manteniendo los servicios públicos sin esa refinanciación.

Para este 2023 se seguirá sin subir los impuestos, que llevan varios años congelados. Sin embargo, el IPC y los gastos municipales crecen. Llegará un momento en el que habrá que afrontar este desfase...

En ese aspecto, lo más complicado que tenemos ahora es con las tarifas del agua que, con el contrato que firmó el PP cuando privatizó el servicio, se comprometió a que esas subidas del IPC las tenían que pagar el ciudadano. Ahora mismo, estas subidas las está pagando el Ayuntamiento y cada año son más caras. Nosotros hicimos una propuesta, que era que la subida solo se aplicara a los consumidores que tienen grandes jardines y piscinas, pero no salió adelante. Y luego han venido otras circunstancias como el covid o la guerra por lo que tenemos que ser sensibles con la ciudadanía. Hoy por hoy lo está pagando el Ayuntamiento, es decir, lo pagamos todos. La empresa cobra y ese es su contrato, el que firmó con el Partido Popular.

Pero es un problema que en algún momento también habrá que abordar...

Habrá que abordarlo, pero un gobierno progresista como este lo hará sin que le afecte a las personas más desfavorecidas. Tendremos que ir estudiándolo, aunque por ahora podemos ir asumiendo este gasto. Pero la decisión la tiene que adoptar no solo el gobierno sino el pleno municipal.

¿Cabe la posibilidad de que el gobierno local se plantee en algún momento el escenario contrario, es decir, una rebaja de impuestos? ¿Cree que el Ministerio de Hacienda lo aprobaría?

Como usted bien dice, no es algo que dependa de nosotros sino del Ministerio. Nosotros sí hemos buscado un resquicio para ayudar a los sectores que peor lo han pasado en la pandemia o por los incrementos de los precios en este año. Así, hemos conveniado más de 500.000 euros con ellos en este año. Estamos salvando estas situaciones con el fondo de contingencia o con convenios con el permiso de Hacienda. Eso sí, si le digo que se ha notado un incremento de la recaudación por la mejora de la actividad económica en la ciudad porque se están construyendo más viviendas o por los proyectos de las plantas fotovoltaicas, que ahora en 2023 empezarán a pagar el IBE (Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales).

¿Este incremento de la recaudación está compensando la notable bajada de la plusvalía?

Exactamente. Las administraciones deberían compensarnos por ese tipo de bajadas que, en muchas ocasiones, se legisla sin contar con los ayuntamientos.

El sempiterno problema de la financiación de la administración local que nadie aborda...

En todas las legislaturas es algo que se queda atrás y es muy necesaria.

En este final de año todas las administraciones públicas están inmersas en aprobar sus convocatorias para el proceso de estabilización de sus plantillas. En el caso del Ayuntamiento de Jerez, se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CGT y CSIF, que han sido muy críticos no solo con este procedimiento sino también con la gestión en materia de recursos humanos de su gobierno en estos años...

Lo que me ha sorprendido es que este debate se haya llevado a lo público porque no he visto en ningún otro ayuntamiento ni en ningún otro organismo público que haya trascendido algo parecido. Se ha dialogado durante mucho tiempo y creo que no había muchas diferencias entre las bases de una y otra parte. Al final se ha optado por unas bases que favorecen a la mayoría y que, además, tienen el apoyo suficiente en la mesa de negociación. En este tema era muy importante que hubiera un acuerdo en la mesa de negociación, lo que demuestra que este gobierno está dispuesto a hablar con todo el mundo.

Hay sindicatos que han alertado de riesgo de impugnación de estas bases...

Eso puede ocurrir en cualquier parte de España. Lo que nunca he visto es que los trabajadores vayan contra los propios trabajadores. Es extraño que en Jerez haya este debate y en otros sitios, no.

¿A qué atribuye este debate?

No lo sé, sinceramente. Un procedimiento de este tipo es una gran oportunidad y una exigencia de Europa. Es una oportunidad para aquellas personas que no entraron con un procedimiento de empleo público para que puedan estabilizar su puesto de trabajo. El otro día, un alcalde me decía que le estaban aplaudiendo sus trabajadores por la oportunidad que le estaban dando de estabilizar sus puestos de trabajo. Esto hará que nadie pueda hacer un ERE contra ellos, como se hizo aquí. No entiendo ese debate.

¿Con este procedimiento se puede decir que se normaliza la situación de la plantilla municipal?

Nosotros estamos consiguiendo la normalización de la plantilla con dos cosas. Una es este proceso de estabilización y la otra es con los 187 empleos públicos que hemos sacado. No hay que olvidar que en el Ayuntamiento no había oposiciones desde 1987. Y es importante estabilizar estas plazas porque, cuando hay jubilaciones o fallecimientos, solo podemos sacar aquellas plazas que son de personal funcionario y laboral fijo. Imagínese todas las plazas que hemos perdido por esta circunstancia desde 1987. Se han ido jubilando y fallecido trabajadores, unido al ERE que hizo el PP, ha provocado que haya determinados servicios sin poder cubrirse. Sin olvidar el proceso de funcionarización que hicimos la pasada legislatura o las promociones internas que se están haciendo.

En la ciudad sigue muy presente el debate sobre el modelo de centro histórico que queremos. Su gobierno insiste en que no hay un problema con el aumento de pisos y apartamentos turísticos. Sin embargo, hay ayuntamientos como el de Cádiz que han empezado a legislar para frenar su proliferación. ¿Cree necesaria una medida similar en Jerez?

Yo insisto. A día de hoy no hay ese problema en Jerez. Es más, aquí hacen falta más plazas hoteleras. Yo me he sentado con sectores que me insisten en eso. Ahora mismo hay buenas perspectivas y hay proyectos que ya están en marcha, como el que se está tramitando en la plaza Belén, en la antigua Comisaría o, incluso, el de la plaza del Arenal. Necesitamos esas plazas y reitero que no estamos saturados. Y con la pandemia, muchos se han dado cuenta de que los apartamentos turísticos también pueden ser viviendas en alquiler para largos periodos, una cuestión que está permitiendo repoblar el centro.

No ve necesaria, por tanto, una regulación...

Ahora mismo, no. Y cuando tengamos equipamientos como el Museo del Flamenco o del Museo de Lola Flores, el centro va a cambiar mucho y va a haber una gran demanda. Por eso, las empresas están optando por hacer hoteles en el centro de la ciudad en lugar de fuera como hemos conocido en otras épocas. Cuando haya que adoptar medidas, se adoptarán.

Ya que hace mención de esos proyectos, ¿cuándo se prevé abrir el Museo de Lola Flores?

Queremos abrirlo en los primeros meses del próximo año. En estos momentos ya estamos recibiendo todo el contenido y estamos ultimando su ubicación en el Museo. Se ha tardado un poco porque ha habido que hacer una selección, porque había cosas para hacer cinco museos.

¿El Ayuntamiento tiene alguna información sobre el desarrollo de las obras del Museo del Flamenco? ¿Confía en que pueda abrir en 2023, tal y como anunció la Junta?

Vemos la obra, pero no sabemos nada del contenido que tendrá. Lo último que sabemos es que no ha vuelto a reunirse el comité que se creó para elaborar el contenido del museo.

¿Cree que se han resuelto los problemas de inseguridad en la calle Nueva?

Es de agradecer el trabajo efectivo y constante de la Policía Nacional y la Local que ha hecho que la familia que generaba tantos problemas haya cesado su actividad. Hace poco me decían que, incluso, se han empezado a volver a ver jugar a los niños en la calle. Nosotros estamos trabajando también a nivel urbanístico para tratar de poner en uso algunas viviendas que están en manos de fondos buitres. Estamos trabajando también en crear un equipamiento para que pueda ser utilizado por entidades sociales y asociaciones y creemos que será un revulsivo lo que pretendemos hacer en la calle Cristal con la venta de la antigua bodega y el parque que se abrirá allí. Además, hemos empezado la obra que va desde el barrio de Santiago hasta la calle Tornería por la calle Francos. En definitiva, estamos actuando en el barrio para darle contenido.

¿Hay alguna manera de obligar a esos fondos pongan en uso esas viviendas?

Estamos estudiando si hay alguna fórmula legal similar a la que se aplica para las viviendas abandonadas. En la calle Nueva, por ejemplo, estamos intentando limpiar solares que son de propiedad privada. Pero para poder actuar hay casos en los que tenemos que llegar a un acuerdo de permiso con más de 90 herederos.

¿Hay un problema de inseguridad en Jerez?

No lo hay. Hay rachas en las que puede haber algún problema. Puede haber puntualmente determinadas cosas. Hace unos meses, por ejemplo, tuvimos un repunte; se puso en marcha una operación y se logró atajar el problema. Pero no hay que olvidar que, a pesar de que somos una ciudad grande, hemos tenido unas Navidades sin grandes incidencias, aunque a veces haya que estar más o menos atento a determinadas actitudes.

En Nochebuena se produjo un atropello múltiple junto a la avenida de Europa. ¿Es una zona que requiere de mayor vigilancia policial debido a las grandes concentraciones que se producen de noche?

La Policía está permanentemente en estos lugares y son muchas las cosas que logran evitar, aunque algunas pueden llegar a ser inevitables. Me preocupa más otros fenómenos que se están dando en Jerez como es el caso de propietarios de cascos de bodegas que los alquilan para fiestas y luego no se responsabilizan de nada. Estamos pensando en hacer una reunión sobre ese asunto para que haya un mayor control sobre este tipo de actividades.

¿No se hacen inspecciones por parte del Ayuntamiento para este tipo de fiestas?

Claro que se hacen, pero lo que quiero es que haya una mayor conciencia de que hay que cumplir con las normas, especialmente con el aforo.

¿Se refiere usted a casos como el concierto que hubo en una bodega de la zona sur donde hubo que proceder a su desalojo?

Exactamente.

Ya ha concluido el periodo de zambombas y nuevamente ha sido una celebración multitudinaria. ¿Hay riesgo de morir de éxito ante tanta afluencia? ¿Se puede perder la esencia de esta fiesta ante tanta aglomeración?

La zambomba de Jerez aún tiene más capacidad para atraer a más personas. Este año hemos experimentado con zambombas en la calle promovidas por el Ayuntamiento, además de las que siguen realizando las entidades, y han sido un éxito. Lo importante es que la gente que venga vea una zambomba. No todo el mundo tiene posibilidades de ir a una peña o al Villamarta. La que se celebró el día 24 en La Asunción fue un éxito y muchos nos dieron las gracias porque no habían podido ver otras. Hay que seguir en la línea de coorganizar las zambombas y desde aquí agradezco por ello a las entidades y hermandades su trabajo. Todavía hay espacio para seguir creciendo.

Pero, ¿no cree que la actuación está sustituyendo a la espontaneidad de lo que es la zambomba tradicional?

Tenemos que evolucionar. Ya no somos un patio de vecinos donde podían cantar 30 y todo el mundo participaba. En Jerez hay espacio para todo y en la zambomba del día 24 en La Asunción también la gente salió a bailar y a participar. Se pueden hacer unas zambombas más pequeñas y otras más grandes, que puedan tener megafonía o no. Tenemos que hacerlo porque hay otras ciudades que nos están copiando y no le criticamos porque instalen un escenario para que pueda verlo todo el mundo. Todo el mundo es libre de hacer la zambomba como quiera y lo importante es que todos disfrutemos de ellas.

El gobierno municipal ha decidido este año que la cabalgata de Reyes Magos no pase por el centro de la ciudad. ¿Cuáles han sido los motivos?

Hay muchísima gente que prefiere el itinerario elegido. Hay que tener en cuenta una cosa: Jerez ha cambiado. Antes de la pandemia, la mayoría de la gente se concentraba en la avenida Álvaro Domecq y en la zona de Porvera-Cristina. En cambio, había zonas por donde apenas había gente como Guadalete, Honda, Ponce... en definitiva, calles estrechas que se perdían. Además, si queremos grandes elementos y espectacularidad en la cabalgata, no podemos meterla por determinadas calles. Por las grandes avenidas tiene más visibilidad, el público tiene más espacio y es un recorrido más largo. Aunque haya a algún sector que no le guste, hacemos una cabalgata más espectacular. Le digo más, este gobierno ha arriesgado con algunas decisiones que han resultado muy positivas, como lo de poner la Feria de sábado a sábado, con el lunes festivo. Y ha sido un éxito. A veces hay que cambiar y creo que el año pasado fue bien con la cabalgata. Hay quien me dice en la calle: aguanta la presión que este recorrido es mucho mejor para los niños.

Estamos ya a menos de cinco meses de las elecciones municipales. ¿Hay algún miembro de su gobierno que le haya comunicado que no quiere seguir en el próximo mandato?

Todavía no. Ni siquiera hemos hablado de ese tema porque estamos inmersos en la gestión pura y dura y en sacar proyectos adelante. Eso será un tema que hablaremos cuando el partido lo diga. No es algo que nos preocupe porque estamos convencidos de que vamos a aumentar el número de concejales.

¿Realmente no ha pensado nada en ello? ¿Posibles cambios? ¿Fichajes para la lista?

Para nada. Cuando llegue la fecha, se tomarán las decisiones. Ahora mismo estamos trabajando en muchísimos proyectos. Tenemos que aprovechar la inercia.

¿Teme que la posible existencia de varias candidaturas a la izquierda del PSOE pueda restar posibilidades de repetir como alcaldesa?

Una circunstancia así hace también que, por la Ley D’Hont, los grandes partidos pueden acabar teniendo más concejales. Pero los ciudadanos, a la hora de votar, van a reconocer el trabajo que estamos haciendo y el cambio que le estamos dando a la ciudad. Es un gobierno que avanza y mira al futuro. Y hay algo incuestionable. Estamos haciendo muchísimas cosas en la ciudad. Jerez está en marcha en todos los conceptos. Es raro el distrito en el que no estemos o no hayamos puesto la huella de nuestro tacón. Somos un gobierno que gobierna para todo Jerez y para todos los jerezanos. Además, la oposición nos lo ha puesto fácil. El PP nos ofrece una senadora que ha sido dos veces alcaldesa y que dejó mucho caos en la ciudad, un caos que seguimos padeciendo.