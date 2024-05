Manuel Alejandro, 'Jerezano del Año' del Rotary Club de Jerez

Manuel Alejandro será el protagonista del Evento Solidario 'Jerezano del Año 23/24' del Rotary Club de Jerez al haber sido elegido como 'Jerezano del Año', galardón más importante que concede Rotary Club de Jerez e instaurado con el propósito de reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como por su labor en beneficio y promoción de la ciudad.

La Gala Benéfica a beneficio del 'Proyecto Alzheimer AFA La Merced' en la que se reconocerá a Manuel Alejandro como 'Jerezano del Año' del Rotary Club Jerez se celebrará el sábado 8 de junio en el Palacio del Tiempo de los Museos de la Atalaya a partir de las 13:00 horas y durante el evento, se ofrecerán interpretaciones en vivo de algunas de las canciones más icónicas del compositor, con artistas invitados que rendirán homenaje a su legado musical.

Manuel Alejandro estudió música con su padre, Germán Álvarez-Beigbeder, y Composición en el Conservatorio de Madrid dedicándose a la composición de canciones después de una fractura en un brazo que le impidió seguir realizando sus pretensiones pianísticas y sinfónicas. A partir de ahí escribe para grandes intérpretes de la canción, entre los que se hallan Raphael, Julio Iglesias, Marisol, Rocío Jurado y Plácido Domingo, entre otros, además de las máximas estrellas de Hispanoamérica.

Desde joven, Manuel Alejandro ha sido compositor, arreglista, director de orquesta, productor e incluso cantante solista. Es para muchos el mejor compositor español del siglo XX, y con diferencia.

El Evento Solidario del Rotary Club Jerez tiene como principal objetivo ayudar a que se terminen las obras de la segunda planta del centro AFA La Merced Jerez, Asociación de Familiares de Alzheimer, un proyecto emblemático que comienza en el año 2007 con la ayuda de la Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Jerez.

El objetivo es "ayudar a que se terminen las obras de la segunda planta para dar a nuestros mayores la atención que merecen, una causa justa, buena y necesaria", señalan desde el Rotary Club Jerez. Las obras quedaron paradas tras la crisis económica de 2008 y "faltan muchas instalaciones por finalizar, entre otras, electricidad, climatización, aislamientos, etc.", y se trata de "un espacio en el que los enfermos de Alzheimer estén bien atendidos, un lugar adecuado, con personal especializado, que sepa entender la problemática de la enfermedad y no en otro centro que no conoce la situación de un enfermo de Alzheimer".

El Rotary Club Jerez ya tiene disponible en su página web la inscripción para la asistencia al evento así como la fila cero.

Este proyecto "impulsado por Rotary Club Jerez, emblemático y señero en Europa, merece la pena que pueda finalizarse. La buena voluntad, a través del compañerismo de las personas, unidas al ideal de servicio".

Rotary Internacional, entidad a la que pertenece el club jerezano, es una organización humanitaria, cuya fundación data de 1905, integrada por personas de negocio y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas éticas en todas sus actividades y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. Cuenta con más de 1.400.000 socios, afiliados en 33.000 clubes rotarios en 166 países.