Manuel Alejandro escribirá una canción para Rosalía y Alejandro Sanz

El compositor jerezano Manuel Alejandro compondrá una canción para Rosalía y Alejandro Sanz para cantarla a dúo tras un encargo de ambos artistas.

Ha sido el propio arreglista y productor musical Manuel Alenjandro (Jerez, 1932) quien confirmara la colaboración.

El genial compositor de 92 años es uno de los más importantes en español, y autor de temas como 'Háblame del mar, marinero' o 'Yo soy aquel'.

"Rosalía y Alejandro Sanz me han encargado una canción juntos", ha dicho en una entrevista a la cadena Ser.

Alejandro, nacido en Jerez de la Frontera y mano derecha de grandes figuras como Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias o Luis Miguel.

El trabajo ha surgido tras la visita que hicieron el cantante de 'Corazón partío' y Rosalía a Manuel Alejandro en su casa de Jerez las pasadas Navidades, después de que la catalana cantara una de sus canciones más reconocidas, 'Se nos rompió el amor', en la gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla.

Un tema en el que el autor de 'Señora', de Rocío Jurado tiene depositadas muchas ilusiones, más desde que la cantante de 'Motomami' le hiciera llorar con su actuación.

"Yo estaba de pie porque estaba sintonizando la televisión y, de pronto oigo que suena 'Se nos rompió el amor'. Me quedé quieto. Se me salieron las lágrimas escuchando a esa niña cantando esa canción de esa una manera que acertó absolutamente. La cantó con el sentimiento que tiene la canción, con la pena que da que se rompa algo que estaba funcionando, que estaba floreciendo. Ahí está la cosa", ha explicado.

Encuentro en Navidades

La tarde del pasado 6 de enero, el día de los Reyes Magos, Manuel Alejandro recibió la visita sopresa en su casa de Alejandro Sanz y Rosalía.

El compositor jerezano se encontraba en el salón de su residencia viendo la televisión cuando Alejandro Sanz entró por la puerta informando que había traído un "regalito".

"Mira, es que me la he encontrado en la calle y digo, pobrecita, vamos a darle un café aunque sea", comentaba divertido dando paso a Rosalía. "Pero tú qué haces aquí", le preguntaba un sorprendido Alejandro, "pues te he venido a ver", repondía de lo más espontánea la artista catalana.

Alejandro Sanz fue el encargado de compartir el momento a través de X (antes Twitter): "Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente.

Así, queda escrito un capítulo más en la historia de la música. Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina @rosalia por apretarme el corazón. Os deseo una noche llena de deseos cumplidos. Fdo: Melchor".