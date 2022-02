La casa del escribidor de canciones en la calle Merced de Jerez

Manuel Alejandro ha regresado este martes a la que fue su casa durante casi dos décadas en el número 7 de la calle Merced. Los propietarios actuales de la vivienda, Borja Prado y Pilar Benítez, le había pedido colocar una placa con su nombre y él no ha dudado en permitirlo y, además, en acudir para descubrirla personalmente con “ilusión”. “En esta casa vivió hasta los 20 años el jerezano Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, célebre compositor y escribidor de canciones también conocido como Manuel Alejandro a quien este barrio de Santiago sirvió de fuente de inspiración. Hijo predilecto 22 de febrero de 2022”, puedo leerse.

“Esta placa te la he hecho con muchísimo cariño y en ella he querido reflejar lo que marcó para ti este barrio de Santigo y, en concreto, esta casa familiar. Lo que significó en tu vida, en tu persona y, por supuesto, en tu música que ha hecho de ti una de las personas más relevantes de nuestra tierra”, ha destacado Pilar Benítez.

La propietaria ha tenido también palabras de recuerdo para la que fuera esposa de Manuel Alejandro, “tu querida mujer, tu compañera, tu amiga y tu verdadera fuente de inspiración. No tengo dudas de que estará acompañándonos desde arriba”. Además, ha asegurado que también “estarán observando mis padres que me enseñaron a querer ya disfrutar de esta ciudad. Al morir mi padre quise seguir teniendo en Jerez un lugar donde mi familia y yo pudiésemos volver, por eso compré esta casa que he restaurado con mucho cariño porque, ya sabes querido Manuel, que las raíces hay que cuidarlas”. Por último, Pilar Benítez ha dejado claro que “tanto para mi familia como para mí será un honor no solo leer tu nombre grabado en estos muros sino también poder vivir en la casa donde tu viviste y disfrutar de ella como tu lo hiciste”. Tra descubrir la placa, Tomasa Guerrero ‘La Macanita’ le ha dedicado a pie de calle ‘Se nos rompió el amor’, logrando una vez más emocionar a un agradecido Manuel Alejandro.