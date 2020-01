Ni Marcos los puso de acuerdo

Marcos Morales falleció el pasado 30 de diciembre en su puesto de trabajo en la azucarera de Jerez. Su muerte en accidente laboral ha sido recordada este jueves en el pleno municipal donde toda la Corporación ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo.

Familiares y amigos del joven han estado presentes en el inicio de la sesión donde se ha abordado una proposición conjunta de Adelante Jerez y el Grupo Mixto (Ganemos Jerez) relativa al trabajador fallecido. En concreto, ambas formaciones han pedido el apoyo del resto de partidos para su moción en la que se reclamaba “instar al Gobierno de España a derogar las reformas laborales en vigor, especialmente la de 2012, por cuanto fomenta la precariedad y el aumento de enfermedades y accidentes de trabajo, y a reforzar todas las medidas necesarias en materia de seguridad en el trabajo”. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Adelante y Ganemos, a pesar de las abstenciones de los concejales de PP y Ciudadanos.

Tal como ha defendido la portavoz del Grupo Mixto, Kika González, esta tragedia “tiene una lectura política clara: responsabilizar a los Gobiernos de la inactividad acerca de la seguridad en el trabajo”. La edil ha asegurado que según las estadísticas de Trabajo, del Ministerio Fiscal y de la Seguridad Social “hay una consecuencia lógica y es que, tras la última reforma laboral de 2012, hay un repunte de la siniestralidad laboral”. “Es responsabilidad nuestra tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”, ha recalcado, insistiendo en que “la precariedad mata”.

Kika González ha dejado claro que “la muerte de Marcos era una muerte anunciada si vemos los datos, y si vemos esa causa/efecto no podemos mirar para otro lado”.

Ángel Cardiel, en nombre de Adelante Jerez, ha lamentado que se intente “invisibilizar la siniestralidad” y ha señalado que el Ayuntamiento debería haber decretado un día de luto oficial cuando falleció el trabajador en la azucarera. En este punto, el edil ha recordado que durante 2019 en Andalucía fallecieron 110 personas en sus puestos, y 11 de ellos en Cádiz.

El viceportavoz de Adelante Jerez ha criticado que la reforma laboral del PP “rompe la jerarquía del convenio” y permite el “despido por absentismo justificado”, además de abaratar el despido. Todo ello provoca “miedo a perder el empleo y eso no son condiciones dignas de tener estabilidad laboral y desarrollo laboral”.

“La siniestralidad laboral ha aumentado. ¡Coño, vamos a reconocer que la reforma laboral no funciona y vamos a buscar soluciones entre todos! Los datos son aplastantes y no podemos mirar hacia otro lado”, ha dicho.

Desde Ciudadanos, Estefanía Brazo ha defendido que si bien es cierto que la precariedad laboral existe, “la prevención y las leyes no son laxas, lo que hay es que cumplirlas y no hacer política con esto”. En este sentido, ha asegurado que la Junta ya está trabajando en este problema y ha enumerado las medidas que la formación naranja ha promovido en el ámbito laboral. “Creemos que este problema hay que atajarlo de manera distinta”, ha dicho.

La concejal del PP, Almudena Martínez, ha hecho hincapié en que “cualquier dato de siniestralidad que no sea cero no puede ser aceptado, no se puede bajar la guardia”. Así, ha apostado por “un compromiso” entre empresarios, sindicatos, Gobierno y oposición para que baje la tasa de siniestralidad y “que la prevención sea esencial”.

Aun así, la edil del PP ha asegurado que “no me parece que se utilice el dolor ajeno para hacer política”. Además, Martínez ha señalado que la solución a la siniestralidad no es hacer una reforma laboral, sino con “la observancia de las medidas de prevención”.

Por su parte, desde el PSOE, la delegada Laura Álvarez ha mostrado su apoyo a “abrir el debate de la reforma laboral y mejorar todos los mecanismos que prevén este tipo de accidentes”. La edil ha asegurado que durante la crisis económica “se ajustó el tema de la formación y fue un error, nunca puede ser un ajuste económico la seguridad”. Asimismo, ha afirmado que es importante que también en el empleo de la Administración “aparezcan más plazas para aumentar las inspecciones”.