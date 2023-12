María José Santiago regresa este jueves a la Iglesia de San Miguel

María José Santiago vuelve este jueves a Jerez. Su regreso será especial, toda vez que actuará dentro del incomparable marco de la Iglesia de San Miguel dentro de la programación navideña de la Fundación Cajasol.

La artista jerezana pondrá en escena un espectáculo de villancicos titulado 'Jerez canta a la Navidad', donde estará acompañada de su habitual coro y músicos.

El concierto será a partir de las 20 horas y el precio de las localidades es de 15 euros en venta anticipada y 20 en taquilla. Dichas localidades se pueden adquirir de forma online, a través de la plataforma de Cajasol, o en las taquillas del Teatro de Cajasol, situado en la Avenida Ingenierio Ángel Mayo. También se pueden comprar en la tienda Abrines Música de la calle Lancería.

La cantante no oculta su satisfacción "por cantar de nuevo en Jerez", pero especialmente en el barrio que la vio nacer, "porque yo fui bautizada en la iglesia de San Miguel". La artista ha reconocido que "tenía muchas ganas de cantar en esta iglesia porque para mí va a ser muy especial". No en vano, la jerezana ha asegurado esta semana en el programa Directo a Belén de Onda Jerez, con Rober Pazos, que "será muy especial, me bautizaron a las siete de la mañana porque me habían dado la extremaución al haber estado muy malita con pulmonía. Pero fíjate que me recuperé, por eso va a ser muy bonito volver a ese lugar, espero no emocionarme".

María José Santiago ha adelantado que realizará "un repertorio clásico de villancicos y algunos de los míos propios", y que contará con su sobrina Tomasa Peña Santiago como artista invitada.