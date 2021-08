María Terremoto, la voz de moda

María Terremoto está de moda. El revuelo suscitado con su irrupción en el panorama flamenco nacional hace ahora siete años, remarcado con aquel premio en la Bienal de Sevilla, sigue latiendo con fuerza hasta el punto de que hoy por hoy, la cantaora jerezana es una de las primeras figuras de este arte tan complicado. No era fácil viniendo de donde viene, pero quizás por eso, por ese gen artístico que posee, María se ha convertido en una de las artistas más solicitadas en los festivales de este verano de 2021, un verano en el que está batiendo récords de actuaciones.

Tras unos días de vacaciones “porque los necesitaba”, advierte, la nieta del gran Fernando Terremoto trata de desconectar estos días en Murcia donde pasa unos días con su familia antes de retomar un calendario de actuaciones repleto y que arrancará, en esta segunda mitad del mes de agosto, en Jerez. Será concretamente en el Tío Pepe Festival el próximo jueves día 12 de agosto, una cita en la que compartirá escenario con La Tana y con la lebrijana Anabel Valencia.

“Me hace ilusión volver a Jerez, siempre es un placer estar en mi tierra, y más todavía en un pedazo de festival como el de Tío Pepe. Ya estuve el otro día con India Martínez y da gusto, aunque bueno, ya se sabe que la repercusión es mayor, aún jugando en casa”, asegura.

Para esta cita en González Byass, la jerezana hará “un recital al uso, cada una de nosotras ofrecerá su repertorio, aunque también vamos a hacer algunas cosas juntas, al principio, que salimos las tres y bueno, supongo que al final para acabar por bulerías, como se tiene que hacer en Jerez”.

Su tierra será el punto de partida de un calendario apretado que le llevará por Antequera, Puente Genil, Sagunto, Ibiza, Vejer, Sevilla, Bormujos, Osuna...y así un sinfín de actuaciones que hacen que el verano “esté siendo muy bueno, no tiene nada que ver con el del año pasado, donde se pasaron muchas fatigas, la verdad, más que nada porque las pocas fechas que había te las cancelaban de un día para otro debido a la pandemia”.

Aunque en las últimas semanas reconoce que “alguna cosa se ha caído por esta quinta ola, espero que no vaya a más, sobre todo porque es ahora cuando los artistas estamos viendo un poco de luz después de muchos meses muy duros”.

En este incesante deambular por los festivales de media España, María Terremoto admite que está disfrutando especialmente “con la manera en la que el público nos está acogiendo. Parece que había muchas ganas de escuchar flamenco en directo, y eso se aprecia, al menos yo lo veo en la cara del público, al que he visto muy receptivo en todos y cada uno de los sitios donde hemos ido. La verdad es que es lo que más me gusta de este verano”, recalca.

Para ella y su equipo de colaboradores, a los que denomina cariñosamente ‘equipo Terremoto’, viajar “no supone un problema, al contrario nos lo pasamos muy bien”. En cambio, “no soporto la cantidad de tonterías que se están poniendo de moda en algunos festivales, sobre todo con el tema de acreditaciones y todo eso. Entiendo que es por temas de seguridad, pero de alguna forma se está perdiendo el calor de antes. Ahora se te pierde una acreditación y no cantas, porque es que no te dejan entrar”, recalca entre risas.

Pero si por algo destaca esta joven cantaora jerezana, de sólo 21 años, es por su capacidad camaleónica encima de un escenario, pues es capaz de llegar con la misma intensidad al público cantando un fandango o una seguiriya que haciendo una versión de un tema, como ha dejado patente en su último espectáculo ‘Canciones para una cantaora’, donde interpreta piezas de Alejandro Sanz, Raphael, Pancho Céspedes, Rocío Durcal o Manuel Alejandro. “Soy una persona muy inquieta, y tengo claro que no me voy a quedar ahí. Respeto la tradición y la escencia porque sé de dónde vengo, pero me gusta explorar otros caminos, aunque si te digo la verdad, a veces me da un poco de miedo. En casa, por ejemplo, me gusta tocarme el piano y hacer algunos temas, es algo que llevo dentro”.

Precisamente de esa versatilidad cantaora ha surgido su colaboración en el último disco del guitarrista Santiago Lara, donde interpreta un tema de ‘Beyoncé’ en inglés. Sobre esta grabación “que me ha sorprendido a mí misma”, asegura, recuerda que “me lo propuso Santiago, que es un músico increíble, y me hizo ilusión. Me propuso varios temas, pero tenía claro que iba a hacer el Beyoncé porque es una mujer con la que me identifico. A mí me llena igual una soleá o una seguiriya que un tema de Beyoncé. Cantar esas canciones lo he hecho desde que era pequeña, lo que pasa es que nunca lo había hecho en público, porque me da verguenza. La verdad es que estoy muy contenta por cómo ha quedado el tema”.

María Terremoto volverá a Jerez el próximo mes de septiembre para participar en las jornadas que la Cátedra de Flamencología dedicará a su abuelo con motivo del 40 aniversario de su muerte. “Me hace mucha ilusión y para mí es un orgullo que se reconozca la aportación de mi abuelo. Date cuenta que el tiempo pasa y las nuevas generaciones se olvidan de artistas como él, por eso es bueno volver a recuperarlos. Además, también tengo ganas de ver el documental que se estrena sobre él, porque de hecho participé, aunque de eso ya han pasado unos años”.

“Es una artista que no tiene techo”

En el día a día de María Terremoto, entre bambalinas, se mueve sin hacer ruido Hugo Pérez. Licenciado en Ciencias de Información por la rama de Comunicación Audiovisual y por encima de todo “un gran aficionado al flamenco”, como él mismo se autoproclama, este sevillano es sin duda la mano derecha de la jerezana desde hace siete años.

La labor profesional que desempeña es la de manager, si bien es cierto que su vinculación con la cantaora va mucho más allá. “A María la conozco desde que tenía 9 años y siempre he visto que tenía algo especial”, comenta.

De siete días que tiene la semana pasa cinco con la jerezana, de ahí que para él, al igual que el resto de miembros de ese ‘Equipo Terremoto’, donde encontramos al guitarrista Nono Jero y a los palmeros Manuel Cantarote y Manuel Valencia, “seamos una familia, pasamos mucho tiempo juntos”, explica.

Hugo Pérez comenzó a desenvolverse en los círculos flamencos en la compañía de Manuela Carrasco, “con la que he aprendido mucho”, pero desde hace siete sigue a todas partes a María Terremoto. “Un día me llamó Encarni, su madre, con la que tengo amistad, y me propuso que ayudara a María. Como la conocía y sabía que era especial, lo dejé todo y me dediqué exclusivamente a ella”, recuerda.

Desde entonces, hace ahora siete años, rige los destinos de la cantaora en un día a día que con la llegada de la pandemia “se ha complicado muchísimo. Es cierto que ahora la cosa ha mejorado, pero se siguen suspendiendo actuaciones, y a veces de un día para otro, y ya sabes, sin derecho a nada”.

Trabajar representando a María Terremoto “a veces es fácil, pero a veces es complicado, más que nada porque en ocasiones hay que seleccionar dónde vamos y puede ser que algún sitio te paguen más y no interese ir y otros que pagan menos sí. De todos modos, en ese sentido con María nunca hay problemas, los dos tenemos plena confianza en el trabajo de cada uno”.

Además, reconoce que “trabajar con la administración pública es duro, porque o tienes dinero que disponer o lo llevas crudo. Ha habido veces que hemos cincuenta galas y cuando acaban los meses, sólo has cobrado tres. Y claro, no puedes hacer nada, te tienes que aguantar”.

Tras un periplo en la producción de diversos programas de televisión como ‘Mi primer olé’ o Andalucía Directo, Hugo Pérez no oculta que la producción de espectáculos “también es una cosa que me atrae”, de hecho, hace tres años produjo el montaje ‘Reevolución. Ellas en el cante’ que reunió en la Fiesta de la Bulería a voces femeninas como María Terremoto, Carmen Grilo, Encarna Anillo, Anabel Valencia, May Fernández o Fania Zarzana.

Reconoce que el flamenco “es la música pobre de nuestro país, porque aunque sea la más rica, no se le valora. Si hubiese nacido en otro país, imagínate....”.

También aboga por una educación con mayor presencia del flamenco, “pero ya no con una asignatura específica como se dice ahora, me conformo con que en la asignatura de música se profundice un poco en este arte tan nuestro. No se habla del flamenco ni como cultura ni como industria, los niños lo desconocen, y es triste que sepan, por ejemplo, quién era Beethoven, y no quién era Sabicas”.

A la hora de definir a María Terremoto, habla de “una persona sencilla, centrada en su trabajo”, si bien admite entre risas que “cuando tiene el pronto, te tienes que quitar de en medio. Pero luego se le pasa”.Como artista, en cambio, la considera “mucho más que una cantaora porque en el escenario lo hace todo bien, es una auténtica animal. Para mí es una artista que no tiene techo, todavía no ha llegado a él, porque lo hace todo bien y eso hoy en día es una ventaja”.