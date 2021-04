En un mes, la modelo Mayka Merino ha participado en 20 desfiles entre Madrid y Barcelona, abriendo uno seis de ellos. El rostro jerezano de la moda sigue imparable, con una carrera que sólo hace sumar proyectos cada vez más importantes.

"Estoy contentísima. En Madrid he hecho 8 desfiles y en Barcelona 12, muy feliz. He sido de las modelos con más desfiles y abrir un show es muy fuerte. Es un honor que me pidan los diseñadores y lo que ocurrió con Andrés Sardá fue ya impresionante, porque fui como la protagonista con el look más especial. Es un desfile muy potente", declara Merino. Cabe resaltar que la firma Andrés Sardá inauguró la pasarela de Madrid, la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM), con una colección de lencería en un cuidado espectáculo de cabaret, donde la jerezana fue el centro de atención.

"Hice baile de pequeña y me encanta la interpretación, así que los diseñadores siempre cuentan conmigo para esto. El baile creo que me ayuda a expresar mejor los movimientos, tengo más fluidez. La directora de casting siempre dice que 'Mayka lo hace seguro', porque además es que lo disfruto", relata la modelo.

Merino pone en valor el trabajo por cuidar la seguridad por la crisis sanitaria. "Nos han hecho pruebas de test de antígenos a todas y en Madrid se hizo presencial con un número limitado de invitados, y en Barcelona se ha grabado haciendo un fashion films, lo que demuestra que la moda se está reinventando. Cada diseñador tenía no sólo su colección sino una forma de exponerla, y ha sido maravilloso", cuenta Merino. La modelo jerezana remarca que a pesar de que los accesos a los espectáculos son reducidos o nulos, gracias a las redes sociales ese trabajo llega a millones de dispositivos: "No se pierde repercusión porque a través de las redes sociales podemos llegar a donde sea".

"Estoy viviendo todo con mucha ilusión. Últimamente he hecho proyectos de trabajo muy guay, pronto va a salir uno con Juan Vidal, uno de mis diseñadores favoritos con el que he hecho una campaña preciosa y que pronto podréis ver. También he hecho editoriales y me dedico a las redes sociales como personaje público. Tengo más trabajo que antes y estoy feliz", declara Merino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Vidal (@mrjuanvidal)

La jerezana reconoce que "nunca me imaginé que llegaría a aquí. Yo quería ser modelo pero no me imaginé que mi nombre sería reconocido en la moda. Todos me tratan genial". Además de todo el trabajo que lleva día a día, Mayka está estudiando Diseño de Moda: "Voy a tope todos los días pero me hace muy feliz formarme, descubrir cómo hemos llegado hasta aquí en la moda. Es un curso superior online y presencial que me permite seguir con mi trabajo como modelo, todo es organizarse".

Siempre que puede Merino vuelve a pasar unos días con su familia. Mayka siempre lleva el nombre de Jerez allí por donde va y le reconforta volver a la ciudad que le vio nacer. Es aquí donde ella reconoce estar "más tranquila, donde el mundo no va tan rápido". Y para Jerez es un lujo tenerla.