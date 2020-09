La modelo jerezana Mayka Merino, entre los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios según Forbes

Está siendo un gran año para la modelo jerezana Mayka Merino. En realidad, desde que en septiembre de 2015 abrió el desfile de Prada (fue la primera modelo española en trabajar con Prada desde que lo hiciera Marina Pérez en 2010), la carrera de Merino sólo ha hecho subir como la espuma. Tanto que Forbes la ha elegido entre los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, 'título' que comparte también con el jerezano Ángel León, empresarios y artistas como C. Tangana, del que además ella se declara "fan total".

Divertida y accesible. Disfruta y hace disfrutar con su trabajo en las pasarelas y en sus redes sociales. Forma parte de la nueva generación de modelos weird (de belleza no canónica), subrayan en Forbes. "Descubierta por Luis Domingo, de la agencia de modelos IMG, logró que la directora de casting de Prada, Ashley Brokaw, la lanzara al estrellato abriendo el desfile de la firma italiana". Ha protagonizado campañas de JW Anderson y Victoria Beckham y ha desfilado en pasarelas para Fendi, Max Mara, Maison Margiela, Dsquared2, Roberto Cavalli, Dior o Proenza Schouler, entre otras grandes marcas. A principios de este año -destaca Forbes- "entró en el mayor escaparate de moda del mundo: la página web de Zara".

"No me lo esperaba. Estaba en 080 Barcelona Fashion cuando me llegó un mensaje privado de Forbes por Instagram, diciéndome que estaba entre los 100 más creativos. No me lo podía creer porque hay gente muy top en esta selección y yo soy la única modelo", declara la jerezana, quien tras su paso por la pasarela de Barcelona estará en los próximos días en la de Madrid.

"Me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo de españoles tan influyentes. Es un honor", remarca Merino, quien ha triunfado durante el confinamiento con sus fotografías en Instagram y con el boom de editorial de El País Semanal, que se publico el pasado mes de junio. "En la moda nunca se sabe nada hasta el último momento, pero lo que tengo claro es que cuando soñaba con ser modelo siendo una niña, no me imaginé que yo, una jerezana de una familia normal, sería reconocida así. No sabía que tenía una belleza tan especial", reconoce Merino.