‘Medieval Realms’, un juego muy jerezano

Medieval Realms es el proyecto de Carlos Michán que en tan sólo 24 horas superó los 4.000 euros de recaudación en kickstarter. El jerezano, de 30 años y podólogo de profesión, ha creado un juego de mesa de la categoría 'eurogames' y se encuentra actualmente en la fase de crowdfunding, con el objetivo de alcanzar el presupuesto necesario para producir el juego en China y sacar 1.500 unidades. ¿Cómo llega un joven jerezano a crear un juego del que ya han hablado expertos hasta de Italia?

"Todo empezó hace siete años. Siempre me han gustado los juegos, tanto de ordenador como de mesa. La aventura de diseñar comenzó en el cumpleaños de un amigo, cuando le regalé un juego que nos gustaba mucho.Era un juego de guerra, y por la noche cogí una libreta y anoté una serie de cambios para hacer una reglas caseras. Las probamos al día siguiente y nos gustó aún más el juego", cuenta Michán.

Poco a poco fue conociendo a más personas relacionadas "con este mundo" y junto a unos amigos tiene una asociación que queda los fines de semana: 'El club de los viernes'. "Me picó el gusanillo y con la llegada de kickstarter empezamos a crear proyectos en 2012. He hecho dos campañas de crowdfunding y en las dos pudimos financiar juegos amateur. No estaban mal, pero no tenía mucha experiencia dentro del diseño. Aún así lo logramos, uno está hecho en España otro en Polonia", recuerda. Del primero lograron producir 250 copias, "y con el segundo hicimos una tirada más alta y lo vendimos en una tienda de Jerez y no nos fue mal".

Michán también ha colaborado con Madre Coraje en la elaboración del juego Desafío Global, en el que cuatro países (cuatro equipos) compiten para alcanzar el máximo nivel de progreso y desarrollo. "Fue un juego educativo que gustó mucho y con el que los niños también aprendían de forma divertida", subraya el creador.

Tras los dos juegos amateur y la colaboración con Madre Coraje, Michán quería "crecer como diseñador y en los últimos cinco años me he formado para crear un juego más profesional, más trabajado, para estar orgulloso". Y lo ha conseguido. Además de Medieval Realms (en el que ha estado trabajando dos años) ya tiene preparado otros dos juegos, "uno sobre la gestión de un hospital y otro sobre un parque de atracciones, que será el próximo".

Pero paso a paso. Lo primero que hay que conseguir –en el día de ayer y a falta de 25 días más de campaña, ha conseguido más de 7.100 euros– "es sacarlo en China, y si no podemos será en Polonia. Sería un paso muy importante, porque además hay distribuidoras que ya se han interesado en el proyecto, incluso ofreciéndonos el contrato para distribuirlo en España".

Medieval Realms es un juego "simple de aprender. Las cartas pueden ser un poco más complejas porque todo son iconografías, no hay nada escrito para que sea independiente de idioma". "No sé ni el número de veces que he jugado ya. Todo es una ecuación matemática que hay que equilibrar para que todas las estrategias sean más o menos válidas", remarca Michán. Medieval Realms entra en la categoría de 'eurogames', "un juego de estrategia, de estilo alemán, que se caracteriza por tener poco azar".

El jerezano reconoce que "a mis amigos les debo mucho porque me ayudan a desarrollar los juegos. Tanto mi pareja como mis amigos están hartos de jugar, porque básicamente la única manera de hacer un juego es jugándolo mucho, desarrollarlo muchas veces hasta que llegas al definitivo". Michán cuenta con un equipo profesional formado por Daniel Rosa, Philipp Ach, Fran Fernández, Bárbara Mata y la agencia Montecielo Studio.

"Mi futuro quiero que sea diseñador de juegos de mesa. Lost Game es una marca registrada, pero espero que se convierta en una empresa", declara Michán.