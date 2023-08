Michel Camilo: "La clave es ser humilde"

Se unen los talentos del pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista de Almería José Fernández Torres 'Tomatito', juntos en el escenario de Tío Pepe Festival. Será el 7 de agosto, en el Patio de La Tonelería, a las 21,30 horas.

Camilo y Tomatito tienen mucho en común. Camilo ama el flamenco y Tomatito es un gran aficionado al jazz. Ambos aprecian una variedad de música latina y latinoamericana. Su larga colaboración ha producido tres maravillosas grabaciones: 'Spain', 'Spain Again' y 'Spain Forever'. Nadie podía imaginar entonces que tres discos y casi tres décadas después el dúo seguiría consolidado y en plena forma. Parece haber funcionado ya que han estado haciendo esto durante los últimos 20 años. En su búsqueda por expandir sus mundos musicales han decidido embarcarse en el proyecto de interpretar el reconocido Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo en una versión a Dúo. Ahora tendremos el placer de disfrutar de este dúo consolidado con su particular fusión de flamenco y jazz en Tio Pepe Festival.

-De la República Dominicana a Estados Unidos, España y cientos de lugares. Un largo camino musical. ¿Qué lugar es o fue el más importante para su carrera musical?

-Varios, por supuesto Estados Unidos, porque vine aquí después de graduarme en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo a cursar mis estudios superiores de posgrado y aquí he recibido otra formación superior muy importante para la manera que toco y que compongo. Estudié en las famosas academias Juliet y también Mannes que son dos de las grandes aquí en Nueva York. Y luego tuve muchas oportunidades en teatros de Broadway haciendo musicales y con música de televisión norteamericana y además también tenía todos los clubes de jazz, que eran como un banquete musical a los que podía ir todas las noches e ir nutriéndome como una esponja absorbiendo toda esa cultura, conocer a otros grandes músicos, interactuar con ellos y aprender. Fue todo un proceso que sucedió en 1979 pero no comencé a hacer giras hasta 1982, en concreto cuando conocí al pianista argentino Jorge Dalto, que tocaba con el gran guitarrista George Benson y con Tito Puente y le gusté como artista. Cuando Dalto no pudo ir al Festival de Jazz de Montreal en Canadá me recomendó a mí. Y así fue cómo el maestro Tito Puente me llamó a su casa aquí y así fue cómo conseguí dar ese concierto, que afortunadamente está grabado y filmado y está disponible en DVD y que se llama 'Tito Puente en Montreal'. Y en ese concierto se me acercó Paquito de Rivera que me ofreció unirme a su quinteto e ir de gira a España. Ahí hicimos un experimento muy muy grande en Madrid en el Festival de Jazz, donde nos tocó hacer una descarga con Paco Cepero y también con el cantaor El Mora y el público disfrutó un montón. Ahí nació la posibilidad de hacer ese tipo de música de mestizaje de jazz latino y flamenco en 1984.

También esa noche conocí al director de cine Fernando Trueba e hicimos gran amistad, tanto que más adelante colaboré con él en 'Too Much' y 'Calle 54'. Estados Unidos y España son muy importantes para mí. Ten en cuenta que también he producido un disco para Ketama, y para Ana Belén y bandas sonoras de películas como 'Los peores años de nuestras vida's o 'Amo tu cama rica'. A tomatito lo conocí cuando grababa con Ketama. Tres o cuatro años más tarde, en el Festival de Jazz de Barcelona hicimos una colaboración en un tributo a Tete Montoliú. A partir de ahí ya comenzamos a montar temas conjuntos. Tres años más tarde grabamos el disco 'Spain', el primero de la trilogía: 'Spain'; 'Spain again' y 'Spain Forever'. Con Tomatito hemos tocado por todo el mundo.

-Las claves de sol y fa las domina usted a la perfección. En lo personal, ¿cuál es la clave de su vida?

-La clave es ser humilde. Yo digo que hay que mirarse en el espejo porque el espejo no miente y es muy personal y uno sabe que siempre tiene algo nuevo que aprender y seguir creciendo hasta que Dios quiera.

-El formato Camilo-Tomatito funciona desde hace muchos años, y bien, gran mérito teniendo en cuenta que poner de acuerdo dos instrumentos tan orquestales como piano y guitarra no es nada fácil. ¿Cuál es el secreto que les llevó incluso a ganar un Grammy Latino?

-Primero, hay una profunda amistad y eso es fundamental, porque ya no hay problemas de egos, sino que al contrario, nos ponemos al servicio de la música juntos y eso hace que cada uno se apoye en el otro y al mismo tiempo le deje el espacio al otro para que brille en su momento oportuno. O sea que nos turnamos y con ese cuidado máximo y así es como se pueden hacer buenas músicas y que los registros no choquen y los armónicos fluyan.

-¿Piensa que hay vida más allá de la Inteligencia Artificial? ¿Cuál es su visión de esta tremenda revolución creativa?

-Bueno, es un reto mantenerse al día, pero a gracias a Dios tenemos el mejor ordenador que es nuestra mente, nuestra fantasía y nuestro espíritu. Como yo soy artista y el mundo del jazz está todo basado en la flexibilidad, en la improvisación y siempre adaptándose al momento, pues es una forma de vida también, no solo una manera de tocar de adaptarse al cambio. Entonces, uno no se puede quedar detrás. Al contrario hay que estar al tanto de todo y usar lo mejor de todo. Uno usa las redes sociales para mantenerse en contacto con sus fans.

La Academia de los Grammy va a normalizar muy bien para que no se cuele nada hecho por la Inteligencia Artificial según han dicho recientemente en un comunicado.

Los artistas tratamos de que no nos pirateen, pero es básicamente imposible porque los fans sacan el móvil y graban tus conciertos ¿Y qué vas a hacer? Simplemente hay que adaptarse. Quizás algún día se den cuenta de que uno vive de esto y tendrán un poquito más de cariño con uno. Ahora, por otro lado, durante la pandemia, los StreamLabs que yo tuve llegaron a tener 160.000 personas, una cosa dificilísima de conseguir de otra manera en un teatro.

-¿Con qué ingredientes musicales aún no ha experimentado o fusionado Michel Camilo?

-Bueno, siempre hay algo nuevo claro, pero hasta ahora gracias a Dios lo que he hecho es lo que me ha interesado, aunque yo siempre digo que en todos los géneros siempre hay niveles. Yo soy firme creyente en algo que dijo el gran Duke Ellington: "Que solamente hay dos tipos de música, la buena y la no tan buena". Y yo me ciño a eso. Todo lo bueno me interesa y cuando me apunto a algo pues también trato de hacerlo lo mejor posible. Me gusta tratar con la gente que sea sincera, que sea honesta con su arte y que de verdad valga la pena. No perder el tiempo me parece fundamental.

Simplemente, cuando digo honestidad es que si usted quiere tener una voz o un sonido propios, que se note que venga de dentro de usted, de su alma y que sea suyo, en el sentido de no copiar a nadie, que cuando sus fans cierren sus ojos y simplemente escuchen, puedan identificarle. Eso es ser honesto también con el público: ha logrado usted un sonido propio. El músico toca las notas, el artista toca el alma.

-¿El artista crea?

-La música es el lenguaje universal del alma. Tocar lo que esté en el papel no es suficiente sino que el fraseo es lo que hace que haya emoción. Eso es arte. Yo no hablo japonés y he viajado 34 veces a Japón y sin embargo les hablo tocándoles el alma. Cuando Tomatito y yo tocamos algo de Piazzolla por ejemplo eso nace de lo más profundo de tu ser, para expresar el máximo del dramatismo y ternura del compositor. Como si fuera la última vez que fueras a tocar en vida…

-¿Cómo será el concierto que ofrezcan en Jerez Michel Camilo y Tomatito?

-Será una síntesis de los tres discos, una selección de temas. El abanico de colores será muy amplio pues tenemos todo tipos de temas: tangos argentinos, bulerías de Tomatito, música de Chick Corea, que ha sido como un eje de nuestro proyecto desde el principio… Toda nuestra interpretación será en dúo. Ya no hacemos nada por solitario, salvo los momentos por supuesto en que se queda la guitarra sola o el piano solo. Haremos también momentos de bandas musicales.

-¿Para cuándo una big band con Michel Camilo en España?

-Pues cuando me inviten. La hice hace muchos años en el Festival de Canarias, pero me gustaría que me invitaran para hacer una en la Península. Quizás haya tenido algo que ver la pandemia. Lo he hecho en muchas partes del mundo y estaría bien que me invitaran aquí.

-¿Qué le parece el formato de hacer jazz-flamenco en una de las bodegas más importantes del Marco de Jerez como son las de González Byass? ¿Saldrán nuevos armónicos de las maderas de las botas de fino, oloroso y amontillado?

-Que hay una vertiente de hacer conciertos en bodegas porque parece que suenan bien entre barrica y barrica.

-Si le preguntas a Spotify te dirá que su obra más escuchada es 'Caribe' con más de tres millones de reproducciones. Pero para usted, ¿cuál es su mejor creación artística?

-Pues mira, eso es noticia para mí. Yo no me había enterado. Me entero por usted. Mis preferidas son varias, pero 'Caribe' nació como un tributo a mis raíces en el sentido de que mi familia son dos generaciones de músicos y compositores. Mis tíos le escribían merengue a las bandas de baile y boleros también. Yo toco desde los cuatro años y medio y crecí en una familia donde cada vez que se reúne hasta el día de hoy es una gran fiesta musical: todo el mundo canta, todo el mundo toca, y las generaciones que me siguen también. Si te cuento, la primera nota de 'Caribe' la escribí en una servilleta en un restaurante aquí en Nueva York y ahí me vino la melodía a la mente, la rayé en la servilleta y entonces dejé de comer, me fui al piano a mi casa a terminar la pieza. Y fue una pieza muy bien recibida y muy grabada y es una obra que todo el mundo la disfruta un montón. También la he grabado en formato de big band. Y quizá la otra muy importante es otra que se llama 'Why not?', que fue la primera que me puso en el mapa por así decirlo y que cuando comencé a trabajar con Paquito de Rivera le gustó tanto que la grabamos a dúo de clarinete y piano e incluso tituló su disco 'Why not?'. Y también porque en ese momento la obra me la grabó en el grupo The Manhattan Transfer con letra, ganándose un Grammy con la versión de que hicieron de la obra. 'Asia Tropical Jump' también es muy reconocida allá y otra también por allá en Asia es 'On Fire'. Cada territorio tiene su favorita.

-¿Algo especial que quiera decir o dedicar al público de Jerez?

-Bueno, simplemente que me parece que es la primera vez que tocamos Tomatito y yo en Jerez. Así que estamos súper entusiasmados con el concierto y esperamos que el público lo disfrute. Tomatito siempre me habla de Jerez como un sitio muy importante para el flamenco. Nos gustan los reencuentros y las sorpresas. Así que, ¡viva Jerez!