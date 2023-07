“En el escenario mostramos dos formas de entender la música”

El ciclo ‘Solera y Compás’ del Tío Pepe Festival contará este año con otro plato fuerte dentro de su amplia programación estival, el concierto que ofrezcan el día 7 de agosto en el patio de la Tonelería el pianista Michel Camilo y el guitarrista José Fernández ‘Tomatito’, dos artistas opuestos pero que encuentran un nexo de unión en la música desde hace más de 20 años. Jerez será pues una de sus paradas en esta gira de 2023.

–Vuelve usted a Jerez después de catorce años. ¿Mucho tiempo, no?

–La verdad es que sí, ha pasado mucho tiempo, pero son circunstancias que se dan a veces, no ha sido por otra cosa. Podría haber venido antes, en 2014 cuando iba a tocar en el Festival de Jerez, pero coincidió con la muerte de Paco de Lucía, y decidimos suspender el concierto.

–De todas formas, usted siempre ha tenido buen feeling con Jerez...

–Claro, Jerez es la cuna del cante y he tenido siempre muy buena relación con ella y con sus artistas, me he criado allí. Recuerdo que con Camarón venía mucho, sobre todo a esas fiestas que se formaban aquí, pero también lo he hecho más recientemente cuando he grabado algunas cosas en el estudio La Bodega con los niños. He venido muchas veces y he pasado buenos ratos con El Bo, que en paz descanse, y otros artistas.

–También hace poco ha grabado un disco con otro jerezano, José Mercé...

–Sí, incluso uno de los singles fue una rumba dedicada a Jerez. Fíjate. De alguna forma, tengo una parte de Jerez también (risas).

–Hablemos de su concierto con Michel Camilo en el Tío Pepe Festival. Es un binomio consolidado, ¿verdad?

–Bueno, estamos nuevamente de gira, y vamos a sacar ahora nuestro cuarto disco. Todos los años hacemos muchas cosas, y la verdad es que he aprendido mucho de él, y también del jazz.

–¿Cuándo conoció a Michel Camilo?

–Pues mira, fue a finales de los noventa. Yo venía de grabar ‘Palabra de guitarra latina’ con guitarristas como Luis Salinas, Joan Bibiloni, Raimundo Amador..., un disco con todas las guitarras del mundo con el que habíamos hecho una gira por todo Estados Unidos. Después de ahí, actué en el Festival de Jazz de Barcelona y allí me propusieron hacer una cosa en colaboración con Michel. Al principio no me gustó mucho, porque entendía que la guitarra y el piano no casaban, pero al final acepté. Hicimos ‘Bésame mucho’ y ‘Spain’, el tema de Chick Korea, y el Palau de la Música se puso en pie. De ahí surgió todo. Luego, hicimos una gira por Japón en 1999 y en el año 2000 grabamos nuestro primer disco. Desde entonces, hemos hecho mil cosas juntos.

–Supongo que tocar con Michel es casi como acompañar a un cantaor al que se conoce bien, es decir, con sólo mirarlo, ustedes se entienden...

–Es algo parecido, aunque en esta gira hacemos muchas cosas en solitario, primero él y luego yo o viceversa. Pero tenemos buena química, además, el jazz y el flamenco son primos. Michel es uno de los mejores pianistas del mundo y un músico extraordinario. Lo que hacemos sobre el escenario es una especie de diálogo entre dos formas de entender la música.

–¿Y qué tienen previsto hacer en Jerez?

–Bueno, pues piezas habituales de nuestro repertorio, hacemos ‘Libertango’, temas de Piazzola, de Chick Korea como ‘Armando rumba’, ‘A mi niño José’, que es una bulería, en fin, es un catálogo variado.

–Ha hablado antes de que pronto sacarán su cuarto disco, ¿qué cosas nuevas encontraremos?

–Sobre todo el Concierto de Aranjuez con piano y guitarra, que realmente no sé si se ha grabado antes. Lo hemos hecho desde el respeto y eso ha servido para que la familia del maestro Rodrigo nos dé su beneplácito. Hay un refrán que dice ‘no hacer lo que no está roto’, y eso es lo que hemos pretendido con el Concierto de Aranjuez y por eso creo que siempre he tenido el respeto de la familia. De hecho, su hija Cecilia, cuando grabé el tema con Universal, venía al estudio. Incluso me ha comentado que su padre tenía algunas obras que no se han tocado y le gustaría que las viese.

–¿Cómo ve la guitarra hoy día? ¿Está mejor que nunca como dicen los entendidos?

–Yo creo que sí, hay un gran nivel entre los guitarristas. Paco (de Lucía)abrió la puerta del mundo y partir de ahí surgió todo, aunque él bebió antes de Ramón Montoya, Niño Ricardo y Sabicas. Quizás lo único que veo es que los guitarristas nuevos quieren correr demasiado, supongo que será el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Para que la casa sea fuerte, debe tener buenos cimientos, y si un guitarrista no pasa antes por acompañar, por ejemplo, ya no es lo mismo. Yo soy un enamorado del cante, y lo considero fundamental. Pasa igual que con las falsetas. Paco decía que las falsetas que no sean musicales, que no se puedan tararear con la boca, no sirven.

–Repasando su currículo vemos que no sólo ha acompañado a grandes como Camarón, Morente, José Mercé o Pansequito, sino que ha tocado con Frank Sinatra o Elton John. ¿Qué aprendió de todos ellos?

–Sobre todo aprendí su humilidad. Todos eran grandes artistas pero sin embargo, destacaban por su humildad. Eso siempre lo he intentado respetar y seguir.

–Supongo que eso será también lo que transmita a su hijo, que ha seguido sus pasos con la guitarra...

–Claro, pero siempre lo hago desde el cariño. Me gusta aconsejarle, no enseñarle desde un punto de vista dictatorial, eso al final no ayuda. Mi padre siempre quiso que estudiara, que no me dedicara a tocar la guitarra, pero yo disfrutaba tocando y él lo entendió. Un día me dijo ‘no serás el mejor de los malos, sino uno de los buenos’, algo que con el tiempo comprendí. Eso es lo que intento trasladar también a mi hijo.

–En la vida te encuentras con muchos aduladores, y claro, a uno le gusta que valoren tu trabajo, pero cuando se hace tanto...Recuerdo que Camarón, cuando había alguien que le adulaba tanto, siempre me decía, ‘algo querrá este hombre de mí’. Prefiero ser así que no ser narcisista, que también los hay por ahí (risas).

–Al margen de ese disco con Michel Camilo, ¿qué es lo próximo que tiene entre manos?

–Bueno, ahora mismo estoy centrado en mi próximo disco flamenco. Desde hace diez años que no grabo nada flamenco en solitario, y la verdad es que tenía ganas. Lo estoy terminando y sólo me queda una bulería. He hecho palos que nunca había grabado en mis discos anteriores, como tientos, una granaína e incluso un fandango de Huelva, que se lo he dedicado a mi primo Niño Miguel.